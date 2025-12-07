اسمرتی مندھانا اور پالاش مچھل کی شادی منسوخ: خاتون کرکٹر نے نجی زندگی کا احترام کرنے کی اپیل کی
ہندوستانی خواتین کرکٹر اسمرتی مندھانا نے باضابطہ طور پر تصدیق کی ہے کہ پلاش مچھل کے ساتھ ان کی شادی منسوخ کردی گئی ہے۔
Published : December 7, 2025 at 2:28 PM IST
حیدرآباد : بھارتی ویمن کرکٹ ٹیم کی اسٹار بلے باز اسمرتی مندھانا نے واضح کر دیا ہے کہ ان کی شادی موسیقار اور گلوکار پالاش مچھل سے باقاعدہ طور پر منسوخ کردی گئی ہے۔ انہوں نے یہ اعلان سوشل میڈیا پر ایک مختصر مگر مؤثر بیان کے ذریعے کیا اور مداحوں سے اپیل کی کہ وہ دونوں خاندانوں کی نجی زندگی کا احترام کریں۔
اسمرتی نے لکھا کہ “گزشتہ چند ہفتوں سے میری ذاتی زندگی کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں۔ میں اپنی پرائیویسی کو بہت اہمیت دیتی ہوں، لیکن ضروری سمجھا کہ حقیقت سب کے سامنے رکھوں۔ شادی اب منسوخ کر دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ “میں چاہتی ہوں کہ یہ معاملہ یہی ختم ہو جائے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ دونوں خاندانوں کی نجی زندگی کا خیال رکھیں اور ہمیں اپنے انداز میں اس صورتحال سے گزرنے کا موقع دیں۔”
Cricketer Smriti Mandana says “Wedding Is Called Off” and “Allow us to process and move on” pic.twitter.com/Uoy6y5bgdT— idlebrain jeevi (@idlebrainjeevi) December 7, 2025
اسمرتی مندھانا نے واضح کیا کہ وہ اب دوبارہ اپنی اولین ترجیح کرکٹ اور بھارت کی نمائندگی پر پوری توجہ دیں گی۔ “میں ہمیشہ سے یقین رکھتی ہوں کہ ہمیں ایک اعلیٰ مقصد کے لیے چلایا جاتا ہے، اور میرے لیے وہ مقصد اپنے ملک کی نمائندگی اور بھارت کے لیے ٹرافیاں جیتنا ہے۔ میں اسی پر توجہ مرکوز رکھوں گی۔ آپ سب کے تعاون کا شکریہ… اب آگے بڑھنے کا وقت ہے۔”
واضح رہے کہ مندھانا–مچھل کی شادی کو خاص اہمیت حاصل تھی، خصوصاً بھارت کی ویمنز ورلڈ کپ فتح کے بعد یہ تقریب ملک بھر میں خوشی کا باعث سمجھی جارہی تھی۔ تاہم، اسمرتی کے والد کی علالت کے باعث رسومات عارضی طور پر روک دی گئی تھیں، جس کے بعد حالات نے غیر متوقع موڑ لے لیا۔ تقریب کے رُکنے کے بعد سوشل میڈیا پر متعدد بے بنیاد دعوے اور افواہیں پھیلنے لگیں، جن میں پالاش مچھل کے خلاف مبینہ الزامات بھی شامل تھے۔ پالاش کے اہلِ خانہ نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے انہیں “من گھڑت اور کردار کشی پر مبنی” قرار دیا۔