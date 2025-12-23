'مجھے بلٹ پروف گاڑی چاہیے'۔ کیا راشد خان کی جان کو خطرہ ہے؟ پیٹرسن کا آیا حیرت انگیز رد عمل

'مجھے بلٹ پروف گاڑی چاہیے'۔ کیا راشد خان کی جان کو خطرہ ہے؟ پیٹرسن کا آیا حیرت انگیز رد عمل
حیدرآباد: افغانستان کے اسٹار کرکٹر راشد خان نے اپنے ملک میں سفر کے حوالے سے اہم انکشاف کیا ہے۔ انگلینڈ کے سابق بلے باز کیون پیٹرسن کے ایک انٹرویو میں انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ اپنے آبائی شہر میں سفر کے دوران ذاتی حفاظت کے لیے بلٹ پروف کار استعمال کرتے ہیں۔ یہ سن کر پیٹرسن حیران رہ گئے۔
افغانستان میں 2021 سے طالبان کی حکمرانی میں ہے۔ پیٹرسن نے اپنے انسٹاگرام ہینڈل پر ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں راشد خان اپنے ملک میں سفر کے دوران کیے گئے غیر معمولی حفاظتی اقدامات کی وضاحت کر رہے ہیں۔
راشد بلٹ پروف کار کیوں استعمال کرتے ہیںش؟
راشد نے انکشاف کیا کہ وہ اپنی ذاتی حفاظت کے لیے بلٹ پروف کار استعمال کرتے ہیں۔ پیٹرسن نے راشد سے پوچھا کہ گھر میں آپ کی زندگی کیسی ہے، جس پر راشد نے جواب دیا، "مجھے وہاں آزادانہ گھومنے پھرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، میں عام گاڑی میں بھی سفر نہیں کرسکتا، مجھے بلٹ پروف گاڑی کی ضرورت ہے، میں صرف اپنی بلٹ پروف کار میں سفر کرتا ہوں۔"
کیا راشد خان کی جان کو خطرہ ہے؟
پیٹرسن نے پوچھا کہ اتنی سخت احتیاطیں کیوں ضروری ہیں۔ راشد نے وضاحت کی کہ کوئی بھی ہم کو براہ راست گولی نہیں مار سکتا، لیکن سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ایسا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا، "ہاں، مجھے کرنا ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ یہ میری حفاظت کے لیے ہے۔ کوئی مجھے گولی نہیں مارے گا، لیکن اگر میں غلط جگہ پر ہوں اور غلط وقت پر ہوں، تو ہو سکتا ہے۔ گاڑی بند ہوتی ہے اور بعض اوقات لوگ گاڑی کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ راشد خان نے اپنی بات جاری رکھی، "میں نے یہ کار خصوصی طور پر بنوائی ہے۔ بہت سے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں۔ افغانستان میں یہ ایک عام سی بات ہے۔"
راشد خان دبئی میں رہتے ہیں
یہ بات قابل غور ہے کہ جنگ زدہ افغانستان کے زیادہ تر کھلاڑی دبئی میں رہتے ہیں اور اسے اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ راشد خان بھی دبئی میں رہتے ہیں لیکن کبھی کبھار ڈومیسٹک میچ کھیلنے کے لیے اپنے ملک جاتے ہیں۔
افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں پیدا ہونے والے راشد خان کا شمار آج دنیا کے خطرناک ترین بولرز میں ہوتا ہے۔ وہ افغانستان کے سب سے کم عمر کپتان بھی ہیں۔ آج، راشد خان دنیا بھر میں کئی بڑی لیگز میں کھیلتے ہیں، جن میں انڈین پریمیئر لیگ، آسٹریلیا میں بگ بیش لیگ، انگلینڈ میں دی ہنڈریڈ، اور کیریبین پریمیئر لیگ شامل ہیں۔