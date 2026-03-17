'میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں'، کابل ہسپتال پر پاکستانی بمباری کے بعد راشد خان کا ردعمل
افغانستان کے کرکٹ اسٹارز راشد خان اور محمد نبی نے کابل میں پاکستان کے فضائی حملوں کی شدید مذمت کی۔
Published : March 17, 2026 at 10:31 AM IST
حیدرآباد: افغانستان کے اسٹار کرکٹرز راشد خان اور محمد نبی نے منگل کو ملک پر پاکستان کے فضائی حملوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ مبینہ طور پر یہ فضائی حملہ کابل کے ایک ہسپتال پر ہوا، جس میں بڑی تعداد میں شہری ہلاکتیں ہوئیں۔ حملوں کے بعد اسٹار افغان جوڑی نے سوشل میڈیا پوسٹس کے ذریعے ان حملوں کی مذمت کی۔
خونریز حملوں پر راشد کا رد عمل
افغانستان میں سرکاری حکام کے مطابق، پیر کو دیر رات پاکستانی حملے میں ایک بڑے ہسپتال کو نشانہ بنایا گیا جس میں نشے کی لت میں مبتلا افراد زیر علاج تھے۔ راشد نے 'ایکس' ہینڈل پر حملوں کے خلاف آواز اٹھائی۔
راشد نے لکھا کہ "کابل میں پاکستانی فضائی حملوں کے نتیجے میں شہریوں کی ہلاکتوں کی خبر سے مجھے بہت دکھ ہوا۔" انہوں نے مزید کہا کہ "شہریوں کے گھروں، تعلیمی اداروں یا میڈیکل انفراسٹرکچر کو جان بوجھ کر یا غلطی سے نشانہ بنانا ایک جنگی جرم ہے۔ انسانی جانوں کی سراسر بے قدری خاص طور پر رمضان کے مقدس مہینے میں قابل نفرت اور گہری تشویشناک ہے۔"
I am deeply saddened by the latest reports of civilian casualties as a result of Pakistani airstrikes in Kabul. Targeting civilian homes, educational facilities or medical infrastructure, either intentional or by mistake, is a war crime. The sheer disregard for human lives,… pic.twitter.com/DbFRRh2qAJ— Rashid Khan (@rashidkhan_19) March 16, 2026
پاکستان کے احتساب کا مطالبہ
انہوں نے مزید کہا کہ "میں اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے دیگر اداروں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس تازہ ترین ظلم کی مکمل تحقیقات کریں اور قصورواروں کا محاسبہ کریں۔''
انہوں نے مزید کہا کہ ''میں اس مشکل وقت میں اپنے افغان عوام کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہمارے زخم ایک بار پھر بھر جائیں گے، اور ہم ایک قوم کے طور پر اٹھ کھڑے ہوں گے جیسا کہ ہم ہمیشہ ہوتے ہیں۔ انشاء اللہ۔"
محمد نبی کا رد عمل
افغان آل راؤنڈر محمد نبی نے بھی اس خونریز حملے پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس ہسپتال کے ساتھ ہماری امیدوں نے بھی دم توڑ دیا۔
Tonight in Kabul, hope was extinguished at a hospital. Young men seeking treatment were murdered in a bombing by the Pakistani military regime. Mothers waited at the gates, calling their sons’ names. On the 28th night of Ramadan, their lives were cut short. pic.twitter.com/p12617D4de— Mohammad Nabi (@MohammadNabi007) March 16, 2026
نبی نے لکھا کہ ''آج رات کابل میں ایک ہسپتال میں امید دم توڑ گئی۔'' انہوں نے مزید کہا کہ "علاج کے خواہشمند نوجوانوں کو پاکستان کی فوجی حکومت نے بمباری کر کے قتل کر دیا۔ مائیں اپنے بیٹوں کے نام پکارتے ہوئے دروازوں پر انتظار کر رہی تھیں۔ رمضان کی 28 ویں شب کو ان کی زندگی اجیرن ہو گئی۔"
کابل حملے میں بھاری نقصان
افغانستان نے پاکستانی فوج پر کابل میں نشے کے عادی افراد کے علاج کے لیے بنے ایک بڑے ہسپتال پر فضائی حملہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ افغانستان کی نائب حکومت کے ترجمان حمد اللہ فطرت کے مطابق، یہ حملہ مقامی وقت کے مطابق رات نو بجے کے قریب ہوا جس سے 2000 بستروں پر مشتمل ہسپتال میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔
دوسری جانب، پاکستان کی وزارت اطلاعات نے ان حملوں میں "عسکری طور پر فوجی تنصیبات، دہشت گردوں کی معاونت کے بنیادی ڈھانچے اور تکنیکی آلات و گولہ بارود کا ذخیرے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا" انہوں نے مزید کہا کہ حملوں میں کابل اور ننگرہار میں افغانستان میں مقیم پاکستانی جنگجوؤں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ تنصیبات بے گناہ پاکستانی شہریوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں۔
