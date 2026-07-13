ٹی جی 20 افتتاحی لیگ میں حیدرآباد ای چیمپئنز بنی فاتح، فائنل میں انویتا کھمم ایسس کو دی شکست
حیدرآباد ای چیمپئنز نے ٹی جی 20 فائنل میں 14 گیندیں باقی رہتے ہوئے چھ وکٹوں سے جیت درج کر کے خطاب اپنے نام کرلیا۔
Published : July 13, 2026 at 7:59 AM IST|
Updated : July 13, 2026 at 8:14 AM IST
حیدرآباد: حیدرآباد ای چیمپئنز نے ٹی جی 20 کے پہلے سیزن کا خطاب اپنے نام کر لیا ہے۔ ٹیم نے اتوار کو اپل میں انویتا کھمم ایسس کے خلاف چھ وکٹوں سے ٹورنامنٹ جیت لیا۔ حیدرآباد نے 158 رنز کا ہدف 17.4 اوور میں حاصل کر لیا۔
حیدرآباد ای چیمپئنز نے ٹی جی 20 کے فائنل میں 14 گیندیں باقی رہتے ہوئے چھ وکٹوں سے میچ جیت لیا۔ کپتان ابھیرتھ ریڈی نے 48 رنز بنا کر ایک بار پھر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ آخر میں وشنو ریڈی (41 رنز، ناٹ آؤٹ) اور پرنو ورما (19 رنز، ناٹ آؤٹ) نے متاثرکن کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ تین اہم وکٹیں لینے والے حیدرآباد کے آل راؤنڈر یشویر گوڑ کو پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔
158 رنز کے تعاقب میں حیدرآباد ای چیمپئنز کو دوسرے ہی اوور میں دھچکا لگا۔ اوپنر سائی وکاس (4) کم اسکور پر ہی آؤٹ ہو گئے۔ تاہم تیسرے نمبر پر آنے والے ابھیرتھ نے شنمکھ (36) کے ساتھ اچھی شراکت داری قائم کی۔ دونوں نے 39 گیندوں میں 69 رنز جوڑے۔
دریں اثنا شنمکھ کو ودیا نند نے 7.4 اوور میں آؤٹ کر دیا۔ تاہم، ابھیرتھ نے محتاط انداز میں بلے بازی کی اور وشنو کے ساتھ مل کر اسکور کو آگے بڑھایا۔ تاہم، ابھیرتھ 11.5 اوور میں آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد کریز پر آنے والے یشویر (5) بھی کم اسکور پر پویلین روانہ ہوگئے۔ آخر میں پرنو ورما اور وشنو ریڈی نے تحمل سے بلے بازی کی اور ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا۔
انویتا کھمم ایسس کو 157 رن پر روک دیا
قبل ازیں فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد حیدرآباد ای چیمپئنز کے گیند بازوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انویتا کھمم ایسس کو آٹھ وکٹ پر 157 پر روک دیا۔
آخری اوورز میں ٹیم کے لیے نجات دہندہ بنے ودیانند ریڈی نے صرف 10 گیندوں میں ایک چوکا اور دو چھکوں کی مدد سے 20 کی انتہائی کارآمد اننگز کھیل کر ناٹ آؤٹ رہے۔
میچ کے پہلے پانچ اوورز کے اختتام تک کھمم ایسس 26 رنوں پر ہی تین اہم وکٹیں گنوا چکی تھی۔ کھمم ایسس کو پہلا دھچکا 1.4 اوور میں 11 رنز کے مجموعی سکور پر لگا جب پارس راج صرف تین رنز بنا کر دیو گوڑ کی گیند پر مہتا کے ہاتھوں کیچ ہو گئے۔ اس کے بعد جی ایس کے ریڈی (4 رنز) اور اوپنر پرتیک ریڈی (15 رنز) بھی کریز پر ٹکنے میں ناکام رہے۔
صرف 26 رنز پر پہلی تین وکٹیں گنوانے کے بعد میکل جیسوال اور کوڈیمیلا ہمتیجا نے انویتا کھمم ایسز کے لیے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ دونوں بلے بازوں نے محتاط انداز میں کھیلتے ہوئے چوتھی وکٹ کے لیے 94 رنز کی قیمتی شراکت قائم کی۔ اس مضبوط پارٹنرشپ کو حیدرآباد ای چیمپئنز کے گیند باز یشویر گوڑ نے توڑا۔
16ویں اوور کی پہلی گیند پر یشویر گوڈ نے کوڈیمیلا ہمتیجا کو اپنی ہی گیند پر کیچ کر کے پویلین واپس بھیج دیا۔ ہمتیجا نے 26 گیندوں میں دو چھکے لگا کر 31 رنز بنائے۔ 16ویں اوور کی تیسری گیند پر یشویر نے انویتا کھمم ایسس کے کپتان چاما ملند کو صفر پر ایل بی ڈبلیو کر دیا۔
17ویں اوور کی پہلی گیند پر میکل جیسوال نے چوکا لگا کر پچھلے اوور میں گرنے والی دو وکٹوں کے دباؤ کو دور کرنے کی کوشش کی لیکن اسی اوور کی پانچویں گیند پر یشویر گوڈ نے انہیں اپنا شکار بنا لیا۔ جیسوال کو ابھیرتھ ریڈی نے کیچ کیا۔ جیسوال نے صرف 39 گیندوں میں 65 رنز کی شاندار پاری کھیلی۔ انہوں نے اپنی اننگز میں چار چوکے اور اتنے ہی چھکے لگائے۔
حیدرآباد ای چیمپئنز کے لیے یشویر گوڑ سب سے کامیاب گیند باز رہے۔ انہوں نے چار اوورز میں 17 رنز دے کر تین اہم وکٹیں حاصل کیں۔ دیو مہتا نے اننگز کے آغاز میں کھمم ایسس کو شروعاتی دھچکے دیے۔ انہوں نے چار اوورز میں 25 رنز دے کر دو وکٹ لیے۔ اجے تھوڑے مہنگے ثابت ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے چار اوور میں 36 رنز دے کر دو وکٹ حاصل کیے۔
اننگز کا آخری اوور لے کر آئے اکھل نے اپنے واحد اوور میں 14 رنز دیے لیکن انہوں نے ساہیندر ملو کی اہم وکٹ بھی گرائی۔ پرنو ورما اور شنمکھا اشون کو کوئی وکٹ نہیں ملی۔
وجے دیورکونڈا کی انٹری سے بڑھا جوش
ٹی جی 20 کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ شاندار اور یادگار آغاز کے ساتھ شروع ہوا۔ ٹاس سے قبل میدان میں ایک شاندار اختتامی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اسٹیج پر سب سے پہلے تلنگانہ کے روایتی موسیقی آلات کے سر سنائی دیے، اس کے بعد معروف گلوکار راہل سپلی گنج کی دھماکے دار پرفارمنس نے پورے اسٹیڈیم کو جوش سے بھر دیا۔
اس عظیم الشان ثقافتی تقریب کے دوران جنوبی ہند سنیما کے لیجنڈری اداکار وجے دیورکونڈا کی شرکت خاص رہی۔ وجے دیورکونڈا کی ایک جھلک دیکھتے ہی ان کے مداحوں کی دیوانگی ساتویں آسمان پر پہنچ گئی۔ اس طرح خطابی مقابلے سے قبل سٹیڈیم کا ماحول جوش اور توانائی سے سے لبریز ہو گیا۔
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