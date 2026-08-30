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بی سی سی آئی اپیکس کونسل کے رکن کی موجودگی میں حیدرآباد ای چیمپئنز کو اعزاز سے نوازا گیا

ٹیم کے ٹائٹل اسپانسر ٹروجن سولر پاور نے ٹی جی ٹوئنٹی لیگ چیمپئن حیدرآباد ای چیمپئنز کو مبارکباد دی۔

بی سی سی آئی اپیکس کونسل کے رکن کی موجودگی میں حیدرآباد ای چیمپئنز کو اعزاز سے نوازا گیا
بی سی سی آئی اپیکس کونسل کے رکن کی موجودگی میں حیدرآباد ای چیمپئنز کو اعزاز سے نوازا گیا (IMAGE: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2026 at 3:34 PM IST

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حیدرآباد: تلنگانہ ٹی 20 لیگ کا افتتاحی سیزن جیتنے والی حیدرآباد ای چیمپئنز کو ٹائٹل اسپانسر ٹروجن سولر پاور نے اعزاز سے نوازا۔ بی سی سی آئی ایپکس کونسل کے رکن وی چامنڈیشورناتھ حیدرآباد کے لکڑی کاپل میں منعقدہ تقریب میں مہمان خصوصی تھے۔

انہوں نے چیمپئن کھلاڑیوں کو انعامی رقم کے چیک پیش کئے۔ چامنڈیشورناتھ نے کارپوریٹ دنیا سے اپیل کی کہ وہ نوجوان کرکٹرز کے درمیان مالی خلا کو ختم کرنے کے لیے بنیادی ڈھانچے اور کیریئر کی حفاظت کی تعمیر میں مدد کریں۔

حیدرآباد ای چیمپئنز کو ٹائٹل اسپانسر ٹروجن سولر پاور نے اعزاز سے نوازا
حیدرآباد ای چیمپئنز کو ٹائٹل اسپانسر ٹروجن سولر پاور نے اعزاز سے نوازا (IMAGE: ETV BHARAT)

ٹروجن سولر کے زیر اہتمام منعقدہ ایک شاندار تقریب تھی۔ ٹروجن سولر پاور کے ایم ڈی بھوانی سریش اور دیگر کمپنی کے نمائندے موجود تھے۔ ٹروجن سولر کے نمائندوں نے چیمپئن ٹیم کے ارکان کو اعزاز سے نوازا۔ ٹروجن نے ٹی جی ٹوئنٹی اورنج کیپ کے فاتح ابھیراتھ ریڈی اور پرپل کیپ کے فاتح اجے دیو گوڈ دونوں کو 50,000 روپئے کا چیک پیش کیا۔ ٹروجن نے ٹیم کے اراکین کو ہر ایک کو 25,000 روپے کے انعامات بھی پیش کیے۔

حیدرآباد ای چیمپیئنز کے تیز گیند باز اور پرپل کیپ کے فاتح اجے دیو گوڑ چامنڈیشوری ناتھ سے چیک وصول کرتے ہوئے
حیدرآباد ای چیمپیئنز کے تیز گیند باز اور پرپل کیپ کے فاتح اجے دیو گوڑ چامنڈیشوری ناتھ سے چیک وصول کرتے ہوئے (IMAGE: ETV BHARAT)

حیدرآباد ای چیمپئنز کے ساتھ تین سال!

چامنڈیشورناتھ نے کہا کہ کمپنی نے اگلے تین سالوں تک حیدرآباد ای چیمپئنز ٹیم کا ٹائٹل اسپانسر رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دیہی علاقوں میں ٹیلنٹ کو تلاش کرنے اور نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹروجن سولر پاور کے ایم ڈی بھوانی سریش نے کہا کہ مستقبل میں ان کی کمپنی کرکٹ کے علاوہ دیگر کھیلوں کو بھی فروغ دے گی۔

سریش نے کہا کہ وہ تیلگو ریاستوں میں باصلاحیت نوجوان کھلاڑیوں کی حمایت کریں گے۔ اس تقریب میں کمپنی کے سی ای او جکولا سری نواس، حیدرآباد ای چیمپئنز کے کپتان ابھیراتھ ریڈی اور ٹیم کے ارکان نے شرکت کی۔

حیدرآباد ای چیمپئنز کے ہر کھلاڑی کو 25,000 روپے کی انعامی رقم دی گئی۔
حیدرآباد ای چیمپئنز کے ہر کھلاڑی کو 25,000 روپے کی انعامی رقم دی گئی۔ (IMAGE: ETV BHARAT)

حیدرآباد ای چیمپئنز نے پہلے ہی سیزن میں ٹائٹل جیتا

حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے 20 جون سے 12 جولائی تک پہلی مرتبہ ٹی جی 20 لیگ کا انعقاد کیا گیا۔ چیمپئن ٹیم نے اپنی بہترین آل راؤنڈ کارکردگی سے متاثر کیا، اس نے کھیلے گئے 11 میں سے 10 میچ جیت کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ اپل، حیدرآباد میں کھیلے گئے فائنل میں انویتا کھمم ایسز کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر چیمپئن شپ جیت لی۔ کھمم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 157 رنز بنائے لیکن حیدرآباد نے ہدف 17.4 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔

TAGGED:

HYDERABAD E CHAMPIONS
BCCI APEX COUNCIL MEMBER
بی سی سی آئی اپیکس کونسل
حیدرآباد ای چیمپئنز
HYDERABAD E CHAMPIONS FELICITATION

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