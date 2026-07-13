ٹی جی 20 لیگ: 'کامیابی ٹیلنٹ پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے': حیدرآباد ای چیمپئنز مینجمنٹ
حیدرآباد ای چیمپیئنز کی انتظامیہ کا مقصد پہلے سے سٹار بن چکے کھلاڑیوں کے بجائے نوجوان، باصلاحیت کھلاڑیوں کو مواقع فراہم کرنا ہے۔
Published : July 13, 2026 at 5:00 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ لیگ (TG20) کا افتتاحی سیزن راموجی گروپ کی ٹیم 'حیدرآباد ای چیمپئنز' نے جیت لیا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل اتوار، 12 جولائی کو حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا گیا، جو کہ حیدرآباد ای چیمپئنز اور انویتا کھمم ایسز کے درمیان ہوا۔ حیدرآباد کی ٹیم نے 158 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے چھ وکٹوں سے شاندار فتح حاصل کی۔
حیدرآباد ای چیمپئنز نے پورے ٹورنامنٹ میں غیر معمولی فارم کا مظاہرہ کیا۔ انہیں سیزن کے دوران صرف کوالیفائر ون میں کھمم ایسز سے 19 رنز سے شکست ہوئی، تاہم، فائنل میں اسی ٹیم کو شکست دے کر، انہوں نے نہ صرف اس شکست کا بدلہ لیا بلکہ ٹی جی 20 ٹرافی بھی اپنے نام کی۔
اس شاندار کارکردگی سے خوش ہو کر، ای ٹی وی (ETV) کی ڈائریکٹر برہتی نے نقد انعامات کا اعلان کیا: ٹیم کے کپتان ابھیراتھ ریڈی کے لیے پانچ لاکھ، نائب کپتان کے لیے چار لاکھ، اور اسکواڈ میں شامل ہر کھلاڑی کے لیے تین لاکھ کے انعام کا اعلان کیا گیا۔ یہ انعامات چیمپئن ٹیم کو دی جانے والی ایک کروڑ کی انعامی رقم کے علاوہ ہیں۔
حیدرآباد ای چیمپئنز انتظامیہ نے اس کامیابی کے پیچھے ہر کھلاڑی کی محنت اور لگن کی ستائش کی۔ ان کا ماننا ہے کہ پہلے سے مقبول ہو چکے کھلاڑیوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے، نوجوان ٹیلنٹ کی شناخت کرنا اور انہیں مواقع فراہم کرنا چاہیے۔ حیدرآباد ای چیمپئنز انتظامیہ کے مطابق جو کامیاب ہونے کا پختہ عزم اور سیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں توقعات سے کہیں زیادہ نتائج دے سکتے ہیں۔
ای ٹی وی کے ڈائریکٹر سوجے، مارگدرسی کی ایم ڈی شیلجا کرن، اور ای ٹی وی بھارت کی ڈائریکٹر برہتی نے ای ٹی وی بھارت سے بات کی۔ اس موقع پر، انہوں نے ٹیم کی تشکیل کے پیچھے وژن، دیہی ٹیلنٹ کو فروغ دینے کے مقصد اور ٹی جی ٹوئنٹی ٹائٹل جیتنے کے تجربے پر تبادلہ خیال کیا۔ انتظامیہ نے بتایا کہ گزشتہ 20 سالوں سے، ایناڈو گروپ کے 'لکشیہ' پروگرام کے تحت، وہ دیہی علاقوں اور سرکاری اسکولوں میں کھیلوں کے ٹیلنٹ کی شناخت کر رہے ہیں اور انھیں آگے بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کرکٹ سے ہٹ کر، انہوں نے مختلف کھیلوں میں ہزاروں نوجوانوں کو مواقع فراہم کیے ہیں اور اسی وژن کے ساتھ 'حیدرآباد ای چیمپئنز' ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔
Champions is not just in a name anymore👑#HyderabadEChampions #TG20 #AnvitaKhammamAces #Cricket #Finals pic.twitter.com/DvnMKlO6UY— Hyderabadechampions (@HydeChampions) July 12, 2026
ٹائٹل کا کریڈٹ کھلاڑیوں کو جاتا ہے
ای ٹی وی کے ڈائریکٹر سوجے نےکہا کہ اس جیت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ٹورنامنٹ میں لگاتار سات میچ جیتنے کے بعد، ٹیم کو اپنی پیش قدمی میں ایک ہی شکست ہوئی۔ انہوں نے فائنل میں اسی حریف کو شکست دی، جس نے انہیں کوالیفائر-ون میں شکست دی تھی، یہ کھلاڑیوں کی ذہنی لچک کا ثبوت ہے۔
انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ، پہلے ہی مقام حاصل کر چکے کھلاڑیوں کو بھرتی کرنے کے بجائے، ان کا مقصد ایسے افراد کی شناخت کرنا ہے جو کرکٹر بننے کے لیے سخت جدوجہد کررہے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ، ایسے کھلاڑیوں کو مناسب تربیت اور رہنمائی کے ذریعے اعلیٰ مقام تک پہنچانا ان کا مقصد ہے۔ سوجے نے مزید کہا کہ انھوں نے ہر میچ سے پہلے اور بعد میں کھلاڑیوں کے ساتھ بات چیت کرکے ان کے اعتماد کو بڑھانے کی کوشش کی۔
انہوں نے بتایا کہ میچز کے دوران ملنے والے اعزازات کے علاوہ کھلاڑیوں کو ڈریسنگ روم میں خصوصی طور پر مبارکباد دی گئی اور تحائف پیش کیے گئے۔ اس طرح کی حوصلہ افزائی نے ان کے جوش میں مزید اضافہ کیا۔ تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ٹائٹل کا سارا کریڈٹ کھلاڑیوں کو جاتا ہے۔
The crown found its way home.#HyderabadEChampions #TG20 #AnvitaKhammamAces #Cricket #Final pic.twitter.com/jgKdcpbrU8— Hyderabadechampions (@HydeChampions) July 12, 2026
جیت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا
ای ٹی وی بھارت کے ڈائریکٹر برہتی نے کہا کہ اس جیت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جیت کے سلسلے کے بعد ایک میچ ہارنا دراصل ٹیم کو مضبوط بناتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فائنل میں شاندار واپسی کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ٹرافی اس لیے جیتی گئی کیونکہ ہر کھلاڑی نے نجی ریکارڈ کی بجائے ٹیم کی جیت کے لیے کھیلا۔
'حیدرآباد ای چیمپئنز' بنانے کے پیچھے کی وجہ
مارگدرسی چٹ فنڈ کی منیجنگ ڈائریکٹر شیلجا کرن نے بتایا کہ راموجی گروپ کے چیئرمین کرن گزشتہ 20 سالوں سے مختلف کھیلوں کے پروگرام منعقد کر رہے ہیں، جو دیہی علاقوں اور سرکاری اسکولوں کی نچلی سطح سے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کے عزم کے تحت چل رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ 'حیدرآباد ای چیمپئنز' ٹیم اسی مقصد کے حصول میں تشکیل دی گئی تھی۔ چیئرمین کرن نے اس کامیابی کے لیے تمام کھلاڑیوں، کوچز اور معاون عملے کے ساتھ یکساں محنت کی۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ فائنل میچ کے لیے ہزاروں تماشائیوں کا جمع ہونا تلنگانہ میں کھیلوں کی حمایت و مقبولیت کا ثبوت ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اگر ہر باصلاحیت نوجوان کو موقع دیا جائے تو وہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر مزید کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔
ٹی جی ٹوینٹی لیگ کا فائنل میچ
افتتاحی ٹی جی ٹوینٹی لیگ سیزن کے فائنل میں، حیدرآباد ای چیمپئنز نے کھمم ایسز کو چھ وکٹوں سے شکست دی۔ حیدرآباد نے 17.3 اوور میں 158 رنز کے ہدف کا کامیابی سے تعاقب کرتے ہوئے ٹائٹل اپنے نام کرلیا۔ کپتان ابھیراتھ ریڈی نے 48 رنز بنائے جبکہ ویشنو ریڈی 41 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔اس دوران شان مکھ اشون نے 36 رنز کی اہم اننگز کھیلی۔ بولنگ کے محاذ پر، یشویر گاڈ نے ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے تین وکٹیں حاصل کیں۔
ٹیم کے مالک نے واضح کیا ہے کہ حیدرآباد ای چیمپیئنز مستقبل میں نئے ٹیلنٹ کو مواقع فراہم کرے گا اور انہیں کھیل کی اعلیٰ سطح تک پہنچانے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا۔ امید ہے کہ یہ جیت ریاست بھر کے دیگر نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرے گی۔
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