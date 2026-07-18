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حیدرآباد ای چیمپئنز نے راموجی فلم سٹی میں ٹی جی ٹوئنٹی لیگ کی جیت کا جشن بڑے دھوم دھام سے منایا

فاتح ٹیم ارکان نے ٹرافی کو راموجی گروپ کےبانی راموجی راؤ کے مجسمے کے سامنے رکھا اور پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔

حیدرآباد ای چیمپئنز نے راموجی فلم سٹی میں ٹی جی ٹوئنٹی لیگ کی جیت کا جشن بڑے دھوم دھام سے منایا
حیدرآباد ای چیمپئنز نے راموجی فلم سٹی میں ٹی جی ٹوئنٹی لیگ کی جیت کا جشن بڑے دھوم دھام سے منایا (Image: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 18, 2026 at 10:57 PM IST

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حیدرآباد: حیدرآباد ای چیمپیئنز، پہلی ٹی جی 20 لیگ جیتنے والی ٹیم کو ہفتے کے روز راموجی فلم سٹی میں فرنچائز مالکان کی جانب سے شاندار طریقے سے خوش آمدید کہا گیا۔

یوریکا کے سبلا ریسٹورنٹ میں ٹیم ممبران کا روایتی استقبال کیا گیا۔ انہیں موتیوں کے ہار پہنائے گئے۔ کھلاڑیوں کو شُبھ تلک لگایا گیا اور آرتی کی تقریب کی گئی۔

حیدرآباد ای چیمپئنز نے راموجی فلم سٹی میں ٹی جی ٹوئنٹی لیگ کی جیت کا جشن بڑے دھوم دھام سے منایا (Video : ETV Bharat)

اس کے بعد ٹی جی ٹوئنٹی لیگ ٹرافی کو راموجی فلم سٹی سے ایک ونٹیج کار میں ایک جلوس میں لے جایا گیا۔ کھلاڑی ونٹیج بس میں سوار ہوئے اور میڈیا سٹریٹ پر ایک ریلی نکالی گئی، جس میں تلنگانہ کے روایتی ڈپو (ڈھول)، ڈانس پرفارمنس اور ڈی جے میوزک کی تھاپ شامل تھی۔

راستے میں راموجی گروپ کی کمپنیوں کے سینئر عہدیداروں اور ملازمین نے جھنڈے لہرا کر کھلاڑیوں کا استقبال کیا۔ بعد میں، کارپوریٹ آفس میں، راموجی گروپ کے چیئرمین اور منیجنگ ڈائریکٹر کرن، راموجی فلم سٹی کے منیجنگ ڈائریکٹر وجئیشوری، ای ٹی وی بھارت کے ڈائریکٹر برہتی، اور ای ٹی وی کے ڈائریکٹر سوجے نے کھلاڑیوں کا پرجوش استقبال کیا۔

آخر میں حیدرآباد ای چیمپیئنز ٹیم کے ارکان نے ٹرافی کو راموجی گروپ کے بانی شری راموجی راؤ کے مجسمے کے سامنے رکھا اور انہیں پھولوں سے خراج عقیدت پیش کیا۔

قبل ازیں جمعرات کو حیدرآباد ای چیمپئنز ٹیم کے ارکان نے تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ فتح کے بعد ٹیم انتظامیہ نے کپتان کے لیے 5 لاکھ روپے، نائب کپتان کے لیے 4 لاکھ روپے اور باقی کھلاڑیوں کے لیے تین۔ تین لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا۔ ریونت ریڈی نے کھلاڑیوں کو ان انعامات کی نمائندگی کرنے والے چیک پیش کیے۔

حیدرآباد ای چیمپئنز نے حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن (ایچ سی اے) کے زیر اہتمام ٹی جی ٹوئنٹی لیگ کا پہلا سیزن جیت لیا۔ انہوں نے 12 جولائی کو اپل کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل میں انویتا کھمم ایسس کو چھ وکٹوں سے شکست دی۔

یہ بھی پڑھیں: ٹی جی 20 افتتاحی لیگ میں حیدرآباد ای چیمپئنز بنی فاتح، فائنل میں انویتا کھمم ایسس کو دی شکست

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