حیدرآباد ای چیمپئنز نے میدک فالکنز کو 46 رنز سے شکست دے کر مسلسل تیسری جیت درج کی
حیدرآباد ای چیمپئنز نےٹی جی 20 لیگ میں اپنی جیت کا سلسلہ جاری رکھا۔
Published : June 27, 2026 at 8:52 PM IST
حیدرآباد: حیدرآباد ای چیمپئنز نے جاری ٹی جی 20 لیگ میں جیت کی ہیٹ ٹرک کی۔ ٹیم نے شاندار آل راؤنڈ کارکردگی پیش کرتے ہوئے ہفتہ کو یہاں راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں میدک فالکنز کو 46 رنز سے شکست دی۔ ٹی جی 20 لیگ کا انعقاد حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کر رہا ہے۔
241 کے بڑے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے، میدک فالکنز 20 اوورز میں 9 وکٹ پر صرف 194 رنز بنا سکی۔ اس شاندار میچ میں وکرم نائک کی 75 رنز کی اننگز رائیگاں گئی اور میدک فالکنز کو مسلسل تیسری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
کپتان روی تیجا (31) اور نعمان احمد (38) بھی اپنے اچھے آغاز کو بڑے اسکور میں تبدیل کرنے میں ناکام رہے۔ مجموعی طور پر، یہ حیدرآباد ای چیمپئنز کے لیے ایک آسان میچ تھا۔ حیدرآباد ای چیمپئنز کے گیند بازوں میں اجے دیو گوڈ (4/20) نے چار وکٹیں حاصل کیں، جبکہ پرناو ورما نے دو وکٹیں حاصل کیں۔ سرینیکتھ اور نتن نائک نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
اس فتح کے ساتھ ہی حیدرآباد ای چیمپئنز لیگ کی تاریخ میں فتوحات کی ہیٹ ٹرک کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ حیدرآباد نے ٹورنامنٹ میں اب تک تین میچ کھیلے ہیں اور تینوں میں فتح حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ وہ چھ پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل میں سرفہرست پہنچ گئے ہیں۔
اس سے قبل حیدرآباد ای چیمپئنز کو بلے بازی کی دعوت ملی۔ تاہم، یہ فیصلہ میدک فالکنز کے لیے الٹا ثابت ہوا۔ اوپنر سائی وکاس ریڈی (93) اسٹیڈیم کے اسٹار تھے جنہوں نے اپوزیشن کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ ان کی اننگز نے حیدرآباد کو 8 وکٹ پر 240 تک پہنچانے میں مدد کی۔
انہوں نے اور کپتان ابھیراتھ ریڈی (27 گیندوں پر 59) نے 117 رنز کی زبردست اوپننگ پارٹنرشپ کا اشتراک کیا، جس نے بڑے اسکور کی بنیاد رکھی۔ سائی نے اپنی 48 گیندوں کی اننگز میں آٹھ چوکے اور چھ چھکے لگائے، جب کہ ابھیرتھ نے سات چوکے اور تین چھکے لگائے۔
ابھیرتھ کو غازی عباس کی گیند پر گگولتھ کے ہاتھوں کیچ ہونے کے بعد ڈریسنگ روم میں جانا پڑا۔ تاہم، یہ وکاس ریڈی کو اپنے شاٹس کھیلنے سے نہیں روک سکے۔ انہیں نتن نائک (18) اور پی اروند (17) نے اچھی طرح سپورٹ کیا۔
گنیش گڈوگو (7 میں 22) نے جارحانہ اننگ کھیلی۔ انہوں نے حیدرآباد ای چیمپئنز کو 235 رنز تک پہنچانے میں مدد کی۔ میدک فالکنز کے باؤلرز وکرم نائک اور عباس چیرو نے دو دو وکٹیں حاصل کیں جبکہ ورون، کارتیکیا، روی تیجا اور اشون رام نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
وکاس ریڈی کو ان کی شاندار اننگز کے لیے پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔ حیدرآباد ای چیمپئنز کا اگلا مقابلہ 29 جون کو انویتا کھمم ایسس کے خلاف ہوگا۔ یہ دلچسپ میچ شام 7 بجکر 15 منٹ پر شروع ہوگا۔