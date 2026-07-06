ٹی جی ٹی ٹوئنٹی لیگ میں حیدرآباد ای چیمپئنز نے انوراگ نلگنڈہ نائٹس کو پانچ وکٹوں سے دی شسکت
انوراگ نلگنڈہ نائٹس نے 187 رنز بنائے۔ حیدرآباد ای چیمپئنز نے مقررہ ہدف پانچ وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔
Published : July 6, 2026 at 10:57 PM IST
حیدرآباد: ٹی جی 20 لیگ میں حیدرآباد ای چیمپئنز اور انوراگ نلگنڈہ نائٹس کے درمیان میچ کھیلا گیا جس میں حیدرآباد ای چیمپئنز نے شاندار جیت درج کی۔ حیدرآباد ای چیمپئنز نے اب تک اپنے تمام میچ جیتے ہیں۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے اس میچ میں حیدرآباد ای چیمپئنز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ انوراگ نلگنڈہ نائٹس نے 187 رنز بنائے۔ حیدرآباد ای چیمپئنز نے مقررہ ہدف پانچ وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔
حیدرآباد ای چیمپئنز کے لیے کپتان ابھیراتھ ریڈی 39 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ سائی وکاس ریڈی 13 رنز بنا کر بولڈ ہوئے۔ گڈوگو گنیش، چھکا لگانے کی کوشش میں، صرف 12 رنز بنا کر باؤنڈری پر کیچ آؤٹ ہوئے۔ نئے بلے باز پرناو ورما بھی زیادہ دیر تک کریز پر ٹھہرنے میں ناکام رہے، انہوں نے وکٹ کیپر کو آسان کیچ دینے سے پہلے صرف 3 رنز بنائے۔
انوراگ نلگنڈہ نائٹس کے گورو ریڈی نے 25 رنز، پٹکوری نتیش ریڈی نے 8 رنز، جسوتھ موٹے نے 36 رنز اور کپتان راہول بدھی نے 11 رنز بنائے۔ مزید برآں، دیویش سنگھ زیادہ دیر پچ پر نہ ٹھہر سکے، صرف 7 رنز بنانے کے بعد پویلین لوٹ گئے۔
پچھلے میچ میں حیدرآباد ای چیمپئنز نے کریم نگر ڈائمنڈس کو سات وکٹوں سے شکست دے کر لگاتار چھٹی جیت درج کی تھی۔ کریم نگر ڈائمنڈس کے 187 کے جواب میں حیدرآباد ای چیمپئنز نے اچھی شروعات کی۔ ویشنو ریڈی نے 42 گیندوں پر ناقابل شکست 65 رنز بنائے جبکہ پرناو ورما نے 21 گیندوں پر ناقابل شکست 38 رنز بنائے۔ کپتان ابھیراتھ ریڈی نے 16 گیندوں پر 26 رنز بنائے۔ سائی وکاس ریڈی نے 36 رنز بنائے، اور گڈوگو گنیش نے 21 رنز بنائے۔