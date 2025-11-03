عالمی چیمپئن بھارت پر پیسوں کی بارش، جنوبی افریقہ ہار کر بھی امیر، سچن، اظہرالدین اور ویراٹ نے کیا کہا
عالمی چیمپئن ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم پر پیسوں کی بارش ہو رہی ہے۔ جانئے کس کو کتنی رقم ملی۔۔۔
Published : November 3, 2025 at 9:45 AM IST
حیدرآباد: ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم نے جنوبی افریقہ کو شکست دے کر 52 سال میں پہلی بار ویمنز ورلڈ کپ 2025 کی ٹرافی جیت لی۔ یہ مقابلہ جیتنے کے بعد ٹیم انڈیا کو بھاری رقم ملی ہے۔ جنوبی افریقہ بھی ہار کر امیر ہو گیا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کس کو کتنی انعامی رقم ملی۔
چیمپئن انڈیا پر پیسوں کی بارش
ہندوستانی کرکٹ ٹیم کو ویمینز ون ڈے ورلڈ کپ 2025 کا فائنل جیتنے پر 4.48 ملین امریکی ڈالر کی انعامی رقم سے نوازا گیا۔ یہ 2022 کے ایڈیشن سے 239 فیصد زیادہ ہے۔ یہ اس 4 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ ہے جو مینز کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کے فاتحین کو دیے گئے تھے۔
مزید برآں، ہندوستانی ٹیم کو پہلے ہی 350,000 امریکی ڈالر (تقریباً 3.1 کروڑ روپے) بطور شرکت انعام اور گروپ مرحلے میں تین جیت کے لیے مل چکے ہیں۔ ہندوستان کی کل انعامی رقم 42 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ بی سی سی آئی نے ٹیم انڈیا کو 51 کروڑ روپے بھی دیئے ہیں۔
جنوبی افریقہ بھی امیر ہو گیا
جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیم کو فائنل میں رنر اپ کی حیثیت سے کامیابی حاصل کرنے پر 2.24 ملین روپے انعامی رقم دی گئی۔ یہ ہندوستانی ٹیم کو ملی رقم کا نصف ہے۔ جنوبی افریقہ کو 400,000 امریکی ڈالر سے زیادہ کا انعام دیا گیا کیونکہ اس نے لیگ مرحلے میں ہندوستان سے دو زیادہ میچ جیتے تھے۔
Let the celebrations go long into the night 🥳🙌— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
Put your hands together for the ICC Women's Cricket World Cup 2025 winners - #TeamIndia 🇮🇳#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvSA | #Champions pic.twitter.com/Gnnz6S3GRf
ان چھ ٹیموں نے بھی خوب کمائے پیسے
ٹورنامنٹ کا کل انعامی پول 13.88 ملین امریکی ڈالر (تقریباً 123 کروڑ روپے) ہے، جو کہ 2022 کے پچھلے ایڈیشن سے 297 فیصد زیادہ ہے۔ دونوں ہارنے والے سیمی فائنلسٹوں کو 1.12 ملین ڈالر (تقریباً 9.89 کروڑ روپے) ملے، جو کہ 2022 کے 300,000 امریکی ڈالر (تقریباً 2.65 کروڑ روپے) سے زیادہ ہے۔۔
ہر گروپ مرحلے کی جیت نے 34,314 امریکی ڈالر (تقریباً 30.29 لاکھ روپے) کمائے۔ پانچویں اور چھٹے نمبر پر آنے والوں نے 700,000 امریکی ڈالر (تقریباً 62 لاکھ روپے) حاصل کیے، جب کہ ساتویں اور آٹھویں نمبر پر آنے والوں کو 280,000 امریکی ڈالر (تقریباً 24.71 لاکھ روپے) ملے۔ ہر شریک ٹیم کو 250,000 امریکی ڈالر (تقریباً 22 لاکھ روپے) ملے۔
Final Bound! 💪#TheProteas Women make history in Guwahati! 🙆♀️— Proteas Women (@ProteasWomenCSA) October 29, 2025
A breathtaking semi-final performance that cements their spot in the ICC Women’s Cricket World Cup Final for the first time ever! 🇿🇦#Unbreakable #CWC25 pic.twitter.com/TCX7GKSJ3c
شاندار جیت پر خواتین ٹیم کو مبارکباد:
کرکٹ لیجنڈز سچن تنڈولکر، محمد اظہرالدین، ویراٹ کوہلی، روہت شرما، عرفان پٹھان، جھولن گوسوامی، اور متھالی راج نے سوشل میڈیا پر ہندوستانی خواتین ٹیم کی جم کر ستائش کی ہے۔
1983 inspired an entire generation to dream big and chase those dreams. 🏏— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 2, 2025
Today, our Women’s Cricket Team has done something truly special. They have inspired countless young girls across the country to pick up a bat and ball, take the field and believe that they too can lift… pic.twitter.com/YiFeqpRipc
سچن نے جیت کو تاریخی قرار دیا
ایکس پر ایک پوسٹ میں، تنڈولکر نے لکھا، "1983 نے ایک پوری نسل کو بڑے خواب دیکھنے اور ان خوابوں کو حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ آج، ہماری خواتین کرکٹ ٹیم نے واقعی کچھ خاص کیا ہے۔ اس نے ملک بھر کی لاتعداد نوجوان لڑکیوں کو بلے اور گیند تھامنے اور میدان میں اترنے کے لیے حوصلہ افزائی کی ہے، اور یقین دلایا ہے کہ وہ بھی ایک دن ٹرافی اٹھا سکتی ہیں۔ یہ ہندوستانی خواتین کرکٹ کا شاندار سفر ہے۔ پورے ملک کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔"
A spectacular win by Team India in the ICC Women’s Cricket World Cup 2025 Final! 🇮🇳🏆— Mohammed Azharuddin (@azharflicks) November 2, 2025
The team displayed remarkable skill, confidence, and composure throughout the tournament. Their unity and fighting spirit have made the nation proud.
Congratulations to our champions — this… pic.twitter.com/3EdfCXxGJO
محمد اظہرالدین نے دی مبارکباد دی
ہندوستان کے سابق کپتان محمد اظہرالدین نے آئی سی سی خواتین کرکٹ ورلڈ کپ 2025 کے فائنل میں ٹیم انڈیا کی شاندار جیت پر مبارکباد دی۔ انھوں نے ایکس پر لکھا، ٹیم نے پورے ٹورنامنٹ میں قابل ذکر مہارت، اعتماد اور تسکین کا مظاہرہ کیا۔ ان کے اتحاد اور جنگی جذبے نے ملک کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ہمارے چیمپئنز کو مبارک ہو۔۔ یہ تاریخی فتح آنے والی نسلوں کو متاثر کرے گی۔
Inspiration for generations to come, you’ve made every Indian proud with your fearless cricket and belief throughout. You guys deserve all the accolades and enjoy the moment to the fullest. Well done Harman and the team. Jai Hind 🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/f9J34QIMuP— Virat Kohli (@imVkohli) November 2, 2025
ویراٹ کوہلی نے ٹیم انڈیا کو مبارکباد دی
2011 کے ون ڈے ورلڈ کپ کے فاتح اسٹار بلے باز ویراٹ کوہلی نے ایک پوسٹ میں لکھا، "ہندوستانی ٹیم نے بے خوف کرکٹ کھیل کر ہر ہندوستانی کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ آنے والی نسلوں کے لیے ایک تحریک، آپ نے اپنی نڈر کرکٹ اور غیر متزلزل اعتماد سے ہر ہندوستانی کو فخر محسوس کرایا ہے۔ آپ تمام تعریف کے مستحق ہیں۔
روہت شرما اسٹیڈیم میں موجود تھے
ہندوستان کے سابق کپتان روہت شرما پورے میچ کے دوران اسٹیڈیم میں موجود رہے۔ روہت اپنے خاندان کے ساتھ میچ دیکھنے اور ہندوستان کی بیٹیوں کو سپورٹ کرنے آئے تھے۔ وہ ہندوستان کی جیت پر بہت جذباتی تھے، ان کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ روہت شرما نے ٹیم انڈیا کی جیت اور ورلڈ کپ جیتنے کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے ہندوستانی کھلاڑیوں سے ملاقات کی اور ان کی جیت پر مبارکباد دی۔
Many congratulations to @BCCIWomen for winning the World Cup. Brilliant play. Deepti sharma what a player you are. Shafali well done 👏— Irfan Pathan (@IrfanPathan) November 2, 2025
عرفان پٹھان نے کیا کہا
ہندوستانی ٹیم کے سابق کھلاڑی عرفان پٹھان نے ایکس پر دیپتی شرما اور شفالی کی جم کر ستائش کی۔ انھوں نے لکھا، خواتین ٹیم کو ورلڈ کپ جیتنے کے لیے مبارکباد۔ شاندار کھیل۔ دیپتی شرما اور شفالی آپ بہترین کھلاڑی ہیں۔
A new era of Indian cricket begins, all thanks to the grit, determination and skill of our women in blue 💙— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) November 2, 2025
A team built on unbreakable spirit came together to create a moment the world will never forget. They put their bodies on the line for this dream and made sure they saw it… pic.twitter.com/7nqkfPTo0W
2007 کے T20 ورلڈ کپ اور 2011 کے ورلڈ کپ کے فاتح سابق ہندوستانی آل راؤنڈر یوراج سنگھ نے انسٹاگرام پر لکھا، "ہندوستانی کرکٹ کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے، ہماری خواتین کی ہمت، عزم اور مہارت کی بدولت بلیو رنگ میں ایک غیر متزلزل ٹیم اکٹھی ہوئی اور ایک ایسا لمحہ تخلیق کیا جو دنیا کبھی نہیں بھولے گی۔ انہوں نے اس شاندار کارکردگی کے ذریعے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ دیا۔
World Champions 🙏🏼 Heartiest congratulations to Team India on winning the World Cup. 🇮🇳 A truly inspirational performance that has not only brought immense pride to the nation but also inspired a generation to dream big. This is a win that will echo through generations.… pic.twitter.com/gBK8BZdBTB— VVS Laxman (@VVSLaxman281) November 2, 2025
سابق ہندوستانی بلے باز وی وی ایس لکشمن نے لکھا، "ورلڈ چیمپئنز! ٹیم انڈیا کو ورلڈ کپ جیتنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ یہ واقعی ایک متاثر کن کارکردگی ہے جس نے نہ صرف ملک کو بے حد فخر محسوس کرایا ہے بلکہ ایک نسل کو بڑے خواب دیکھنے کی ترغیب دی ہے۔ یہ ایک ایسی فتح ہے جو نسلوں تک یاد رکھی جائے گی۔"
ان خواتین کرکٹرز نے بھی ٹیم انڈیا کو ان کی جیت پر مبارکباد دی:
This was my dream, and you’ve made it come true 💙@TheShafaliVerma‘s 70 and two big wickets, @Deepti_Sharma06’s fifty and a fifer...absolute brilliance from both. The cup’s home 🇮🇳🏆#WomensWorldCup2025 #TeamIndia pic.twitter.com/RwCDe8RATl— Jhulan Goswami (@JhulanG10) November 2, 2025
Champions of the World 💙🇮🇳— Mithali Raj (@M_Raj03) November 2, 2025
I’ve seen this dream for over two decades, to watch the Indian women lift that World Cup trophy.
Tonight, that dream finally came true.
From the heartbreak of 2005 to the fight of 2017, every tear, every sacrifice, every young girl who picked up a… pic.twitter.com/MgClC7QE9J
یہ بھی پڑھیں: