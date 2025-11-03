ETV Bharat / sports

عالمی چیمپئن بھارت پر پیسوں کی بارش، جنوبی افریقہ ہار کر بھی امیر، سچن، اظہرالدین اور ویراٹ نے کیا کہا

عالمی چیمپئن ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم پر پیسوں کی بارش ہو رہی ہے۔ جانئے کس کو کتنی رقم ملی۔۔۔

عالمی چیمپئن بھارت
عالمی چیمپئن بھارت (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 3, 2025 at 9:45 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم نے جنوبی افریقہ کو شکست دے کر 52 سال میں پہلی بار ویمنز ورلڈ کپ 2025 کی ٹرافی جیت لی۔ یہ مقابلہ جیتنے کے بعد ٹیم انڈیا کو بھاری رقم ملی ہے۔ جنوبی افریقہ بھی ہار کر امیر ہو گیا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کس کو کتنی انعامی رقم ملی۔

چیمپئن انڈیا پر پیسوں کی بارش

ہندوستانی کرکٹ ٹیم کو ویمینز ون ڈے ورلڈ کپ 2025 کا فائنل جیتنے پر 4.48 ملین امریکی ڈالر کی انعامی رقم سے نوازا گیا۔ یہ 2022 کے ایڈیشن سے 239 فیصد زیادہ ہے۔ یہ اس 4 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ ہے جو مینز کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کے فاتحین کو دیے گئے تھے۔

مزید برآں، ہندوستانی ٹیم کو پہلے ہی 350,000 امریکی ڈالر (تقریباً 3.1 کروڑ روپے) بطور شرکت انعام اور گروپ مرحلے میں تین جیت کے لیے مل چکے ہیں۔ ہندوستان کی کل انعامی رقم 42 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ بی سی سی آئی نے ٹیم انڈیا کو 51 کروڑ روپے بھی دیئے ہیں۔

عالمی چیمپئن بھارت
عالمی چیمپئن بھارت (IANS)

جنوبی افریقہ بھی امیر ہو گیا

جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیم کو فائنل میں رنر اپ کی حیثیت سے کامیابی حاصل کرنے پر 2.24 ملین روپے انعامی رقم دی گئی۔ یہ ہندوستانی ٹیم کو ملی رقم کا نصف ہے۔ جنوبی افریقہ کو 400,000 امریکی ڈالر سے زیادہ کا انعام دیا گیا کیونکہ اس نے لیگ مرحلے میں ہندوستان سے دو زیادہ میچ جیتے تھے۔

ان چھ ٹیموں نے بھی خوب کمائے پیسے

ٹورنامنٹ کا کل انعامی پول 13.88 ملین امریکی ڈالر (تقریباً 123 کروڑ روپے) ہے، جو کہ 2022 کے پچھلے ایڈیشن سے 297 فیصد زیادہ ہے۔ دونوں ہارنے والے سیمی فائنلسٹوں کو 1.12 ملین ڈالر (تقریباً 9.89 کروڑ روپے) ملے، جو کہ 2022 کے 300,000 امریکی ڈالر (تقریباً 2.65 کروڑ روپے) سے زیادہ ہے۔۔

ہر گروپ مرحلے کی جیت نے 34,314 امریکی ڈالر (تقریباً 30.29 لاکھ روپے) کمائے۔ پانچویں اور چھٹے نمبر پر آنے والوں نے 700,000 امریکی ڈالر (تقریباً 62 لاکھ روپے) حاصل کیے، جب کہ ساتویں اور آٹھویں نمبر پر آنے والوں کو 280,000 امریکی ڈالر (تقریباً 24.71 لاکھ روپے) ملے۔ ہر شریک ٹیم کو 250,000 امریکی ڈالر (تقریباً 22 لاکھ روپے) ملے۔

شاندار جیت پر خواتین ٹیم کو مبارکباد:

کرکٹ لیجنڈز سچن تنڈولکر، محمد اظہرالدین، ویراٹ کوہلی، روہت شرما، عرفان پٹھان، جھولن گوسوامی، اور متھالی راج نے سوشل میڈیا پر ہندوستانی خواتین ٹیم کی جم کر ستائش کی ہے۔

سچن نے جیت کو تاریخی قرار دیا

ایکس پر ایک پوسٹ میں، تنڈولکر نے لکھا، "1983 نے ایک پوری نسل کو بڑے خواب دیکھنے اور ان خوابوں کو حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ آج، ہماری خواتین کرکٹ ٹیم نے واقعی کچھ خاص کیا ہے۔ اس نے ملک بھر کی لاتعداد نوجوان لڑکیوں کو بلے اور گیند تھامنے اور میدان میں اترنے کے لیے حوصلہ افزائی کی ہے، اور یقین دلایا ہے کہ وہ بھی ایک دن ٹرافی اٹھا سکتی ہیں۔ یہ ہندوستانی خواتین کرکٹ کا شاندار سفر ہے۔ پورے ملک کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔"

محمد اظہرالدین نے دی مبارکباد دی

ہندوستان کے سابق کپتان محمد اظہرالدین نے آئی سی سی خواتین کرکٹ ورلڈ کپ 2025 کے فائنل میں ٹیم انڈیا کی شاندار جیت پر مبارکباد دی۔ انھوں نے ایکس پر لکھا، ٹیم نے پورے ٹورنامنٹ میں قابل ذکر مہارت، اعتماد اور تسکین کا مظاہرہ کیا۔ ان کے اتحاد اور جنگی جذبے نے ملک کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ہمارے چیمپئنز کو مبارک ہو۔۔ یہ تاریخی فتح آنے والی نسلوں کو متاثر کرے گی۔

ویراٹ کوہلی نے ٹیم انڈیا کو مبارکباد دی

2011 کے ون ڈے ورلڈ کپ کے فاتح اسٹار بلے باز ویراٹ کوہلی نے ایک پوسٹ میں لکھا، "ہندوستانی ٹیم نے بے خوف کرکٹ کھیل کر ہر ہندوستانی کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ آنے والی نسلوں کے لیے ایک تحریک، آپ نے اپنی نڈر کرکٹ اور غیر متزلزل اعتماد سے ہر ہندوستانی کو فخر محسوس کرایا ہے۔ آپ تمام تعریف کے مستحق ہیں۔

روہت شرما اسٹیڈیم میں موجود تھے

ہندوستان کے سابق کپتان روہت شرما پورے میچ کے دوران اسٹیڈیم میں موجود رہے۔ روہت اپنے خاندان کے ساتھ میچ دیکھنے اور ہندوستان کی بیٹیوں کو سپورٹ کرنے آئے تھے۔ وہ ہندوستان کی جیت پر بہت جذباتی تھے، ان کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ روہت شرما نے ٹیم انڈیا کی جیت اور ورلڈ کپ جیتنے کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے ہندوستانی کھلاڑیوں سے ملاقات کی اور ان کی جیت پر مبارکباد دی۔

عرفان پٹھان نے کیا کہا

ہندوستانی ٹیم کے سابق کھلاڑی عرفان پٹھان نے ایکس پر دیپتی شرما اور شفالی کی جم کر ستائش کی۔ انھوں نے لکھا، خواتین ٹیم کو ورلڈ کپ جیتنے کے لیے مبارکباد۔ شاندار کھیل۔ دیپتی شرما اور شفالی آپ بہترین کھلاڑی ہیں۔

2007 کے T20 ورلڈ کپ اور 2011 کے ورلڈ کپ کے فاتح سابق ہندوستانی آل راؤنڈر یوراج سنگھ نے انسٹاگرام پر لکھا، "ہندوستانی کرکٹ کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے، ہماری خواتین کی ہمت، عزم اور مہارت کی بدولت بلیو رنگ میں ایک غیر متزلزل ٹیم اکٹھی ہوئی اور ایک ایسا لمحہ تخلیق کیا جو دنیا کبھی نہیں بھولے گی۔ انہوں نے اس شاندار کارکردگی کے ذریعے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ دیا۔

سابق ہندوستانی بلے باز وی وی ایس لکشمن نے لکھا، "ورلڈ چیمپئنز! ٹیم انڈیا کو ورلڈ کپ جیتنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ یہ واقعی ایک متاثر کن کارکردگی ہے جس نے نہ صرف ملک کو بے حد فخر محسوس کرایا ہے بلکہ ایک نسل کو بڑے خواب دیکھنے کی ترغیب دی ہے۔ یہ ایک ایسی فتح ہے جو نسلوں تک یاد رکھی جائے گی۔"

ان خواتین کرکٹرز نے بھی ٹیم انڈیا کو ان کی جیت پر مبارکباد دی:

یہ بھی پڑھیں:

TAGGED:

CRICKETER REACTION ON WORLD CUP WIN
PRIZE MONEY FOR WORLD CUP WINNER
TEAM INDIA PRIZE MONEY
ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم
WOMENS WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.