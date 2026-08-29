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ہاکی ورلڈ کپ: بھارتی مردوں کی ہاکی ٹیم آٹھویں نمبر پر رہی، بیلجیم نے پینلٹی شوٹ آؤٹ میں دی شکست

ہاکی ورلڈ کپ 2026ء میں بھارتی مردوں کی ٹیم پینلٹی شوٹ آؤٹ میں بیلجیم سے 4-3 سے ہار کر آٹھویں مقام پر رہی۔

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ہندوستانی مردوں کی ہاکی ٹیم (Source Credit Hockey India)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 29, 2026 at 10:05 AM IST

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حیدرآباد: آٹھ بار اولمپک گولڈ میڈل جیتنے والی بھارتی مردوں کی ٹیم نے ورلڈ کپ میں کافی مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ وہ جمعہ کے روز واورے کے بیلفیئس ہاکی ایرینا میں کھیلے گئے ساتویں-آٹھویں مقام کے کلاسیفیکیشن میچ میں میزبان بیلجیم سے شوٹ آؤٹ میں 3-4 سے ہار کر ورلڈ کپ 2026ء میں آٹھویں نمبر پر رہی۔

ریگولیشن ٹائم (مقررہ وقت) میں دونوں ٹیموں کا اسکور 3-3 سے برابر رہنے کی وجہ سے میچ شوٹ آؤٹ تک پہنچا، جہاں دنیا کی دوسرے نمبر کی ٹیم بیلجیم نے جیت درج کر کے ورلڈ کپ میں ساتواں مقام حاصل کیا۔

بیلجیم نے دوسرے کوارٹر میں لگاتار دو گول کیے

پینلٹی شوٹ آؤٹ میں بھارت کے لیے شیلانند لاکڑا، دلپریت سنگھ اور ابھشیک نے گول کیے جب کہ ہرمن پریت اور سکھجیت سنگھ کا نشانہ چوک گیا۔ دوسری طرف بیلجیم کے لیے ٹام بون، آرتھر ڈی سلوور، الیگزینڈر ہینڈرکس اور رومن ڈووکاٹ نے گول داغے جب کہ وکٹر فوبارٹ کا نشانہ درست نہیں لگا۔ میچ کی بات کریں تو بھارت نے چھٹے منٹ میں ابھشیک کے گول سے اپنا کھاتا کھولا، جب کہ بیلجیم نے دوسرے کوارٹر میں لگاتار دو گول کر کے جواب دیا۔ رومن ڈووکاٹ اور ہیوگو لاباوچیرے نے میزبان ٹیم کو 2-1 سے آگے کر دیا۔

میچ شوٹ آؤٹ میں کیسے چلا گیا

ہاف ٹائم کے ٹھیک بعد ہرمن پریت نے پینلٹی کارنر ڈریگ فلک سے برابری کی۔ چوتھے کوارٹر میں نکولس ڈی کیرپیل نے بیلجیم کو پھر سے برتری دلائی۔ لیکن میچ ختم ہونے میں صرف 26 سیکنڈ باقی تھے، تبھی بھارت کو پینلٹی کارنر ملا اور ہرمن پریت نے کوئی غلطی نہیں کی، جس سے میچ شوٹ آؤٹ میں چلا گیا۔

بھارت کے لیے چھٹے منٹ میں ابھشیک نے فیلڈ گول کیا جب کہ ہرمن پریت نے 31ویں اور 60ویں منٹ میں پینلٹی کارنر کو گول میں تبدیل کیا۔ بیلجیم کے لیے رومن ڈووکاٹ (22واں)، ہیوگو لاباوچیرے (23واں) اور نکولس ڈی کیرپیل (47واں) نے گول کیے۔

ورلڈ کپ میں بھارت کی کارکردگی

51 سال بعد ورلڈ کپ میں میڈل جیتنے کا خواب لے کر آئی بھارتی ٹیم نے پہلے راؤنڈ میں ویلز کو 1-3 سے اور پاکستان کو 3-5 سے ہرایا لیکن انگلینڈ سے 4-2 سے ہار گئی۔ دوسرے راؤنڈ میں ہرمن پریت سنگھ کی ٹیم ایک بھی پوائنٹ حاصل نہ کر سکی اور نیدرلینڈز کے خلاف آخری 19 منٹ میں تین گول کھا کر 3-1 سے ہار گئی، جب کہ ارجنٹینا نے اسے 5-3 سے ہرا کر سیمی فائنل کی بچی کچھی امیدیں بھی ختم کر دیں۔

خواتین کی ٹیم کی شاندار کارکردگی

اس سے پہلے ایمسٹلوین میں جمعرات کو بھارتی خواتین کی ٹیم نے دنیا کی نمبر 5 ٹیم جرمنی کو 1-3 سے ہرا کر پانچواں مقام حاصل کیا۔ یہ ورلڈ کپ میں بھارتی خواتین کی ٹیم کی اب تک کی سب سے بہترین کارکردگی ہے۔ اس سے پہلے 1974ء میں ہوئے پہلے ٹورنامنٹ میں ٹیم چوتھے نمبر پر رہی تھی۔ ٹیم کو پورے ٹورنامنٹ میں صرف ایک ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے چین، انگلینڈ اور آسٹریلیا جیسی بہتر رینکنگ والی ٹیموں کے ساتھ میچ ڈرا کھیلے اور جنوبی افریقہ کو 1-6 سے ہرایا۔ آخر میں، چیف کوچ سجورڈ مارجنے (جوشِرد ماریشنے Sjoerd Marijne) کی زیر نگرانی جرمنی پر جیت کے ساتھ انہوں نے اپنا سفر مکمل کیا۔

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