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ہاکی ورلڈ کپ میں بھارت کو پہلی شکست، انگلینڈ کے ہاتھوں چار کے مقابلے دو گول سے شکست

19 اگست کو پول میچ میں پاکستان کے خلاف جیت یا ڈرا کرنا ہوگا۔ پاکستان کے خلاف شکست سے بھارت ٹورنامنٹ سے باہر ہوجائے گی۔

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ہندوستانی مردوں کی ہاکی ٹیم (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 18, 2026 at 11:04 AM IST

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حیدرآباد: انگلینڈ نے ایک بار پھر ورلڈ کپ میں بھارت کو شکست دے دی ہے۔ ایمسٹیلوین میں کھیلے گئے پول ڈی کے سنسنی خیز میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو 2-4 سے شکست دی۔ ہندوستان نے پہلے ایک گول کے خسارے سے واپسی کرتے ہوئے برتری حاصل کی۔

دوسرے کوارٹر میں ہرمن پریت سنگھ (16ویں منٹ) اور دلپریت سنگھ (24ویں منٹ) کے گول نے ہندوستان کو برتری دلائی لیکن انگلینڈ نے دوسرے ہاف میں شاندار واپسی کی اور کارروائی پر غلبہ حاصل کرتے ہوئے تیسرے کوارٹر میں اسکور 3-2 کر دیا۔

انگلینڈ پول ڈی کے پوائنٹس ٹیبل میں سرفہرست

اس کے بعد بندورک نے 54ویں منٹ میں اپنا دوسرا گول کر کے انگلینڈ کو 2-4 کی برتری دلائی جو فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ اس جیت کے ساتھ ہی انگلینڈ پول ڈی کے پوائنٹس ٹیبل میں سرفہرست ہے۔ بھارت دوسرے نمبر پر ہے۔

پاکستان کے خلاف شکست سے بھارت ٹورنامنٹ سے باہر

دو میچوں میں تین پوائنٹس کے ساتھ، ہندوستان اب بدھ، 19 اگست کو اپنے آخری پول میچ میں پاکستان کے خلاف جیت یا ڈرا کر کے دوسرے راؤنڈ میں جانے کی کوشش کرے گا۔ پاکستان کا دو میچوں میں ایک پوائنٹ ہے۔ پاکستان کے خلاف شکست سے بھارت ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائے گی۔

جیت کے ساتھ بھارت کی مہم کا آغاز

بھارت نے ہفتہ کو ویلز کے خلاف 1-3 کی جیت کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کیا تھا۔ کپتان ہرمن پریت سنگھ نے پنالٹی کارنر سے دو گول کیے تھے جب کہ سنجے نے بھی پہلا گول پنالٹی کارنر سے کیا تھا۔

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2026 HOCKEY WORLD CUP
HOCKEY WORLD CUP 2026
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