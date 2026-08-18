ہاکی ورلڈ کپ میں بھارت کو پہلی شکست، انگلینڈ کے ہاتھوں چار کے مقابلے دو گول سے شکست
19 اگست کو پول میچ میں پاکستان کے خلاف جیت یا ڈرا کرنا ہوگا۔ پاکستان کے خلاف شکست سے بھارت ٹورنامنٹ سے باہر ہوجائے گی۔
Published : August 18, 2026 at 11:04 AM IST
حیدرآباد: انگلینڈ نے ایک بار پھر ورلڈ کپ میں بھارت کو شکست دے دی ہے۔ ایمسٹیلوین میں کھیلے گئے پول ڈی کے سنسنی خیز میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو 2-4 سے شکست دی۔ ہندوستان نے پہلے ایک گول کے خسارے سے واپسی کرتے ہوئے برتری حاصل کی۔
دوسرے کوارٹر میں ہرمن پریت سنگھ (16ویں منٹ) اور دلپریت سنگھ (24ویں منٹ) کے گول نے ہندوستان کو برتری دلائی لیکن انگلینڈ نے دوسرے ہاف میں شاندار واپسی کی اور کارروائی پر غلبہ حاصل کرتے ہوئے تیسرے کوارٹر میں اسکور 3-2 کر دیا۔
The Indian Men’s Team go down 2–4 against England in their second Pool D match at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026. 🏑🏆— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 17, 2026
A tough result, but the journey continues. Keep believing, boys! 💪#HockeyIndia #IndiaKaGame #HWC2026 #INDvsENG pic.twitter.com/YrWyftLzvQ
انگلینڈ پول ڈی کے پوائنٹس ٹیبل میں سرفہرست
اس کے بعد بندورک نے 54ویں منٹ میں اپنا دوسرا گول کر کے انگلینڈ کو 2-4 کی برتری دلائی جو فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ اس جیت کے ساتھ ہی انگلینڈ پول ڈی کے پوائنٹس ٹیبل میں سرفہرست ہے۔ بھارت دوسرے نمبر پر ہے۔
پاکستان کے خلاف شکست سے بھارت ٹورنامنٹ سے باہر
دو میچوں میں تین پوائنٹس کے ساتھ، ہندوستان اب بدھ، 19 اگست کو اپنے آخری پول میچ میں پاکستان کے خلاف جیت یا ڈرا کر کے دوسرے راؤنڈ میں جانے کی کوشش کرے گا۔ پاکستان کا دو میچوں میں ایک پوائنٹ ہے۔ پاکستان کے خلاف شکست سے بھارت ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائے گی۔
جیت کے ساتھ بھارت کی مہم کا آغاز
بھارت نے ہفتہ کو ویلز کے خلاف 1-3 کی جیت کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کیا تھا۔ کپتان ہرمن پریت سنگھ نے پنالٹی کارنر سے دو گول کیے تھے جب کہ سنجے نے بھی پہلا گول پنالٹی کارنر سے کیا تھا۔