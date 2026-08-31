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ہاکی ورلڈ کپ: جرمنی چوتھی بار بنا ورلڈ چیمپئن، اسپین کو فائنل میں ایک گول سے دی شکست، پاکستان کی کرلی برابری

جرمنی مردوں کے ہاکی ورلڈ کپ فائنل میں اسپین کو 0-1 سے ہرا کر چوتھی بار چیمپئن بن گیا۔

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ہاکی ورلڈ کپ: جرمنی چوتھی بار عالمی چیمپئن بن گیا۔ (AP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 31, 2026 at 11:05 AM IST

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ایمسٹلوین: جرمنی نے بہترین ڈیفنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاکی ورلڈ کپ 2026ء کے فائنل میں اسپین کو 0-1 سے شکست دے کر ورلڈ چیمپئن شپ کا تاج اپنے سر سجا لیا۔ میچ کا پہلا اور فیصلہ کن گول 44ویں منٹ میں جرمنی کے مائیکل اسٹرٹف (Michael Struthoff) نے کیا۔ پہلا ہاف بغیر کسی گول کے ختم ہونے کے بعد، تیسرے کوارٹر میں اسپین نے جرمن گول پر دس حملے کیے لیکن کامیابی جرمنی کے ہاتھ لگی۔

قبل ازیں ارجنٹینا کی خواتین ٹیم نے امسٹلوین (Amstelveen) میں ڈچ سرزمین پر کھیلے گئے خواتین کے ہاکی ورلڈ کپ 2026ء کے فائنل کے ایک سنسنی خیز مقابلے میں نیدرلینڈز کی خواتین کے خلاف شاندار فتح حاصل کی تھی۔ مقررہ وقت (ریگولیشن ٹائم) کے اختتام تک دونوں ٹیمیں 1-1 سے برابری پر تھیں۔ 'لاس لیوناس' (ارجنٹینا کی ٹیم) نے شوٹ آؤٹ میں شاندار اعصاب کا مظاہرہ کرتے ہوئے 1-3 سے کامیابی حاصل کی تھی۔

گول کیپر لوئس کالزاڈو، جارحانہ حکمتِ عملی اپنائی

اسپین نے آخری منٹوں میں برابری حاصل کرنے کی کئی کوششیں کیں لیکن جرمن ڈیفنس چٹان کی طرح ڈٹا رہا۔ اسپین کے کوچ میکس کالڈاس (Max Caldas) نے میچ میں صرف چار منٹ باقی رہ جانے پر گول کیپر لوئس کالزاڈو (Luis Calzado) کو ہٹا کر مکمل طور پر جارحانہ حکمتِ عملی اپنائی، لیکن وہ برابری کا گول کرنے میں ناکام رہے۔

دوسرے سیمی فائنل میں ارجنٹینا کو 1-2 سے شکست

اسپین نے ایمسٹلوین (Amstelveen) میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں مشترکہ میزبان نیدر لینڈز کو 3-4 سے ہرا کر فائنل میں جگہ بنائی تھی، جب کہ جرمنی نے واورے (Wavre) میں دوسرے سیمی فائنل میں ارجنٹینا کو 1-2 سے شکست دی تھی۔

جرمنی نے پاکستان کی برابری کر لی

اس خطابی جیت کے ساتھ جرمنی چوتھی بار مینز ہاکی ورلڈ کپ کا چیمپئن بن گیا ہے اور انہوں نے پاکستان کے چار ٹائٹلز کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے۔ جرمنی اس سے قبل 2002ء میں کوالالمپور میں، 2006ء میں اپنی میزبانی میں مونسنغلاباخ (Mönchengladbach) میں اور 2023ء میں بھونیشور میں ٹائٹل جیت چکا ہے۔ پاکستان نے 1971ء، 1978ء، 1982ء اور 1994ء میں ورلڈ کپ جیتا تھا۔

دوسری طرف، اسپین 1998ء کے بعد پہلی بار اور اب تک مجموعی طور پر تیسری بار فائنل میں پہنچا، لیکن ٹائٹل جیتنے کا اس کا خواب ایک بار پھر ادھورا رہ گیا۔

ارجنٹینا نے کانسی کا تمغہ (برونز میڈل) جیتا

اس سے قبل، کانسی کے تمغے کے لیے کھیلے گئے ایک سنسنی خیز مقابلے میں ارجنٹینا نے مشترکہ میزبان نیدر لینڈز کو 1-2 سے ہرا کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ارجنٹینا کے لیے اپنا چھٹا ورلڈ کپ کھیلنے والے کپتان متھیاس رے (Matías Rey) نے 59ویں منٹ میں پینالٹی کارنر پر فیصلہ کن گول داغا۔

سب سے زیادہ گول کرنے والے ٹوماس ڈومینے

ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے ٹوماس ڈومینے (Tomás Domene) نے 41ویں منٹ میں پینالٹی کارنر کو گول میں تبدیل کر کے ارجنٹینا کو برتری دلائی تھی، لیکن ڈچ مڈفیلڈر فلورس مینڈینڈورپ (Floris Middendorp) نے 49ویں منٹ میں پینالٹی کارنر پر گول کر کے اسکور برابر کر دیا تھا۔

واضح رہے کہ ارجنٹینا کی خواتین کی ٹیم نے بھی ہفتے کے روز ایمسٹلوین کے ویگنر اسٹیڈیم (Wagener Stadium) پر کھیلے گئے فائنل میں گزشتہ تین بار کی چیمپئن نیدر لینڈز کی بادشاہت کا خاتمہ کر کے ورلڈ کپ کا ٹائٹل جیتا تھا۔

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