ہاکی مینز جونیئر ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں بھارت کو جرمنی کے ہاتھوں سے شکست، کانسہ کے لیے اب اس ملک سے ہوگا مقابلہ

ہاکی مینز جونیئر ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی جونیئرز اب اس ملک کا سامنا کریں گے۔

hockey junior world cup 2025 india lose to germany in semis will face argentina for bronze Urdu News
ہندوستان ہاکی مینز جونیئر ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں ہار گیا (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 8, 2025 at 1:55 PM IST

5 Min Read
چنئی، تامل ناڈو: ہندوستانی ہاکی ٹیم کو تامل ناڈو میں کھیلے جا رہے ہاکی مینز جونیئر ورلڈ کپ 2025 کے سیمی فائنل میں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اتوار کو کھیلے گئے میچ میں دفاعی چیمپئن جرمنی نے بھارت کو 1-5 سے شکست دے کر فائنل میں داخلہ حاصل کر لیا۔

ہندوستانی ٹیم کی جانب سے انمول ایکا نے ایک گول اسکور کیا جب کہ جرمنی کی جانب سے لوکاس کوسل نے دو اور ٹائٹس ویکس، جوناس وان جرسم اور بین ہاسباچ نے ایک ایک گول کیا۔

ٹورنامنٹ کا دوسرا فائنلسٹ اسپین ہے جس کا مقابلہ 10 دسمبر کو ٹائٹل میچ میں جرمنی سے ہوگا۔ ہندوستانی ٹیم اب تیسری اور چوتھی پوزیشن کے لیے 10 دسمبر کو ارجنٹائن کا مقابلہ کرے گی۔

بھارت بمقابلہ جرمنی سیمی فائنل

جرمنی نے پہلے کوارٹر سے جارحانہ انداز اپناتے ہوئے شروع سے ہی ہندوستان پر دباؤ ڈالا۔ جس کی وجہ سے وہ گول کرنے کے کوئی واضح مواقع پیدا کرنے میں ناکام رہے۔ تیسرے منٹ میں جرمنی گول کرنے کے قریب آیا جب جسٹس وارویگ نے خطرناک جگہ پر ایک مضبوط مداخلت کی۔ تاہم ہندوستانی گول کیپر پرنسدیپ سنگھ نے آگے بڑھ کر شاندار بچاؤ کیا۔

اس کے بعد، 14ویں منٹ میں، جرمنی نے اپنا پہلا پنالٹی کارنر حاصل کیا جب کوئیرین ناہر نے شاٹ لیا، جسے انکیت پال کے جسم نے گول کے بالکل سامنے روک دیا، جس سے مہمانوں کو پنالٹی اسٹروک دیا گیا۔ لوکاس کوسل نے اسٹروک کو کامیابی سے تبدیل کرتے ہوئے جرمنی کو اہم برتری دلائی۔ صرف ایک منٹ بعد، ہندوستان نے ایک اور گول کر کے جرمنی کو پہلے کوارٹر میں 0-2 کی برتری دلائی۔

بھارتی جرمن گول کیپر کو جانچنے میں ناکام رہے

ہندوستان نے دوسرے کوارٹر میں خود کو کمپوز کرنے اور اپنے کھیل کو بہتر بنانے کے لیے اچھا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے زیادہ قبضہ برقرار رکھا، مڈفیلڈ کو بہتر طور پر کنٹرول کیا اور کچھ اہم دائرے میں داخلے کیے، تاہم، وہ جرمن گول کیپر کو جانچنے میں ناکام رہے۔ ہاف ٹائم سے ٹھیک پہلے، جرمنی نے دوسرا پنالٹی کارنر حاصل کیا، جسے لوکاس کوسل نے ایک بار پھر کامیابی سے تبدیل کر کے گیند کو نیچے بائیں کونے میں ڈال کر جرمنی کی برتری کو 0-3 تک بڑھا دیا۔

گول کیپر جیسپر ڈائٹزر نے شاندار بچاؤ کیا

ہندوستان کی گول کی پہلی اچھی کوشش 34ویں منٹ میں ہوئی جب اجیت یادیو نے مہارت کے ساتھ جرمنی کے دو محافظوں کو ٹال دیا اور گول کی طرف ایک طاقتور شاٹ لیا لیکن گول کیپر جیسپر ڈائٹزر نے شاندار بچاؤ کرتے ہوئے ہندوستان کو گول کرنے سے روک دیا۔ دو منٹ بعد جرمنی نے ایک اور پنالٹی کارنر حاصل کیا لیکن اس بار کپتان پال گلینڈر کی فلک ہدف سے چوک گئی۔ 40ویں منٹ میں، ہندوستانی حملہ آور ارشدیپ سنگھ نے بائیں جانب سے طاقتور طریقے سے ڈریبل کیا اور اپنی 3D مہارت کے ساتھ، بیس لائن کے ساتھ آگے بڑھا، لیکن چارج کرنے والے جرمن گول کیپر کو صاف کرنے میں ناکام رہے۔

چند سیکنڈ بعد، Jannik Enaux نے درمیان سے ڈریبل کیا اور ہندوستانی دفاع سے الیک وان شورین کے پاس گیا، جس نے ہندوستانی گول کیپر کے اوپر گیند کو چپکا دیا اور جوناس وان گیرسم نے اسے جرمنی کے چوتھے گول کے لیے خالی جال میں پھینک دیا۔ چوتھے کوارٹر کے چار منٹ میں، جرمنی نے ہندوستانی دفاع پر بین ہاسباچ کو ایک طویل فضائی پاس دیا، جس نے پرنسدیپ سنگھ کو پیچھے چھوڑ کر گول کیا۔

ہندوستان کا پہلا گول

کچھ ہی دیر بعد ہندوستان کو پہلا پنالٹی کارنر ملا اور اسے کامیابی سے اپنے پہلے گول میں تبدیل کر دیا۔ کپتان روہت نے انمول ایکا کو زبردست پاس دے کر جرمن کھلاڑیوں کو حیران کر دیا اور انہوں نے زبردست شاٹ مارا۔ جرمنی کھیل کے بقیہ حصے میں دفاع پر گر گیا، جب کہ بھارت نے ایک اور گول کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن دوبارہ کامیابی کے بغیر۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان کو 1-5 سے شکست ہوئی۔

JUNIOR HOCKEY WORLD CUP 2025
HOCKEY JUNIOR WORLD CUP
INDIAN JUNIOR HOCKEY TEAM
INDIA LOSE TO GERMANY IN SEMIS
HOCKEY MENS JUNIOR WORLD CUP

