ہاکی مینز جونیئر ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں بھارت کو جرمنی کے ہاتھوں سے شکست، کانسہ کے لیے اب اس ملک سے ہوگا مقابلہ
ہاکی مینز جونیئر ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی جونیئرز اب اس ملک کا سامنا کریں گے۔
Published : December 8, 2025 at 1:55 PM IST
چنئی، تامل ناڈو: ہندوستانی ہاکی ٹیم کو تامل ناڈو میں کھیلے جا رہے ہاکی مینز جونیئر ورلڈ کپ 2025 کے سیمی فائنل میں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اتوار کو کھیلے گئے میچ میں دفاعی چیمپئن جرمنی نے بھارت کو 1-5 سے شکست دے کر فائنل میں داخلہ حاصل کر لیا۔
ہندوستانی ٹیم کی جانب سے انمول ایکا نے ایک گول اسکور کیا جب کہ جرمنی کی جانب سے لوکاس کوسل نے دو اور ٹائٹس ویکس، جوناس وان جرسم اور بین ہاسباچ نے ایک ایک گول کیا۔
𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐲 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥! 🏆— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) December 7, 2025
Rampant Germany dominate hosts India in the second semi-final to set up a final against Spain on 10 December. India will face-off against Argentina in the bronze medal match on the same day.… pic.twitter.com/XhHASNOiin
ٹورنامنٹ کا دوسرا فائنلسٹ اسپین ہے جس کا مقابلہ 10 دسمبر کو ٹائٹل میچ میں جرمنی سے ہوگا۔ ہندوستانی ٹیم اب تیسری اور چوتھی پوزیشن کے لیے 10 دسمبر کو ارجنٹائن کا مقابلہ کرے گی۔
بھارت بمقابلہ جرمنی سیمی فائنل
جرمنی نے پہلے کوارٹر سے جارحانہ انداز اپناتے ہوئے شروع سے ہی ہندوستان پر دباؤ ڈالا۔ جس کی وجہ سے وہ گول کرنے کے کوئی واضح مواقع پیدا کرنے میں ناکام رہے۔ تیسرے منٹ میں جرمنی گول کرنے کے قریب آیا جب جسٹس وارویگ نے خطرناک جگہ پر ایک مضبوط مداخلت کی۔ تاہم ہندوستانی گول کیپر پرنسدیپ سنگھ نے آگے بڑھ کر شاندار بچاؤ کیا۔
A look back at the action. 📸— Hockey India (@TheHockeyIndia) December 7, 2025
Highlights from India’s Semi-Final encounter vs Germany at the FIH Hockey Men’s Junior World Cup Tamil Nadu 2025.#HockeyIndia #IndiaKaGame #FIHMensJuniorWorldCup #RisingStars #JWC2025 pic.twitter.com/Ei9aWZiLYh
اس کے بعد، 14ویں منٹ میں، جرمنی نے اپنا پہلا پنالٹی کارنر حاصل کیا جب کوئیرین ناہر نے شاٹ لیا، جسے انکیت پال کے جسم نے گول کے بالکل سامنے روک دیا، جس سے مہمانوں کو پنالٹی اسٹروک دیا گیا۔ لوکاس کوسل نے اسٹروک کو کامیابی سے تبدیل کرتے ہوئے جرمنی کو اہم برتری دلائی۔ صرف ایک منٹ بعد، ہندوستان نے ایک اور گول کر کے جرمنی کو پہلے کوارٹر میں 0-2 کی برتری دلائی۔
بھارتی جرمن گول کیپر کو جانچنے میں ناکام رہے
ہندوستان نے دوسرے کوارٹر میں خود کو کمپوز کرنے اور اپنے کھیل کو بہتر بنانے کے لیے اچھا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے زیادہ قبضہ برقرار رکھا، مڈفیلڈ کو بہتر طور پر کنٹرول کیا اور کچھ اہم دائرے میں داخلے کیے، تاہم، وہ جرمن گول کیپر کو جانچنے میں ناکام رہے۔ ہاف ٹائم سے ٹھیک پہلے، جرمنی نے دوسرا پنالٹی کارنر حاصل کیا، جسے لوکاس کوسل نے ایک بار پھر کامیابی سے تبدیل کر کے گیند کو نیچے بائیں کونے میں ڈال کر جرمنی کی برتری کو 0-3 تک بڑھا دیا۔
VIDEO | India's dream of reclaiming the FIH Men's Junior World Cup after a hiatus of nine years went up in smoke as they lost 1-5 to seven-time champions and title holders Germany in the semifinal on Sunday.— Press Trust of India (@PTI_News) December 7, 2025
Coach P Sreejesh (@16Sreejesh) said, " they didn't perform well, that's… pic.twitter.com/XjzTCK2tID
گول کیپر جیسپر ڈائٹزر نے شاندار بچاؤ کیا
ہندوستان کی گول کی پہلی اچھی کوشش 34ویں منٹ میں ہوئی جب اجیت یادیو نے مہارت کے ساتھ جرمنی کے دو محافظوں کو ٹال دیا اور گول کی طرف ایک طاقتور شاٹ لیا لیکن گول کیپر جیسپر ڈائٹزر نے شاندار بچاؤ کرتے ہوئے ہندوستان کو گول کرنے سے روک دیا۔ دو منٹ بعد جرمنی نے ایک اور پنالٹی کارنر حاصل کیا لیکن اس بار کپتان پال گلینڈر کی فلک ہدف سے چوک گئی۔ 40ویں منٹ میں، ہندوستانی حملہ آور ارشدیپ سنگھ نے بائیں جانب سے طاقتور طریقے سے ڈریبل کیا اور اپنی 3D مہارت کے ساتھ، بیس لائن کے ساتھ آگے بڑھا، لیکن چارج کرنے والے جرمن گول کیپر کو صاف کرنے میں ناکام رہے۔
چند سیکنڈ بعد، Jannik Enaux نے درمیان سے ڈریبل کیا اور ہندوستانی دفاع سے الیک وان شورین کے پاس گیا، جس نے ہندوستانی گول کیپر کے اوپر گیند کو چپکا دیا اور جوناس وان گیرسم نے اسے جرمنی کے چوتھے گول کے لیے خالی جال میں پھینک دیا۔ چوتھے کوارٹر کے چار منٹ میں، جرمنی نے ہندوستانی دفاع پر بین ہاسباچ کو ایک طویل فضائی پاس دیا، جس نے پرنسدیپ سنگھ کو پیچھے چھوڑ کر گول کیا۔
ہندوستان کا پہلا گول
کچھ ہی دیر بعد ہندوستان کو پہلا پنالٹی کارنر ملا اور اسے کامیابی سے اپنے پہلے گول میں تبدیل کر دیا۔ کپتان روہت نے انمول ایکا کو زبردست پاس دے کر جرمن کھلاڑیوں کو حیران کر دیا اور انہوں نے زبردست شاٹ مارا۔ جرمنی کھیل کے بقیہ حصے میں دفاع پر گر گیا، جب کہ بھارت نے ایک اور گول کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن دوبارہ کامیابی کے بغیر۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان کو 1-5 سے شکست ہوئی۔