پانچویں ایشز ٹیسٹ کے دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے پر آسٹریلیا نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 166 رنز بنا لیے ہیں۔

آخری ایشز میچ کے دوران اسٹوکس اور لیبو شین کے درمیان گرما گرم بحث، دیکھیں ویڈیو
Published : January 5, 2026 at 4:56 PM IST

حیدرآباد: 2025-26 ایشز سیریز اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ تاہم آسٹریلیا اور انگلینڈ کے کھلاڑیوں کے درمیان تنازع جاری ہے۔ تازہ ترین واقعہ سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے جا رہے پانچویں اور آخری ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن اس وقت پیش آیا جب انگلش کپتان بین اسٹوکس اور آسٹریلوی بلے باز مارنس لیبوشین کے درمیان گرما گرم تبادلہ ہوا۔

سٹوکس اور مارنس لیبوشین کے درمیان بحث

دونوں کھلاڑیوں کے درمیان تبادلہ دوسرے دن کے تیسرے سیشن کے دوران ہوا۔ 29ویں اوور کے اختتام پر اسٹوکس کی بولنگ پر ٹریوس ہیڈ نے لگاتار باؤنڈری لگانے کے بعد تناؤ بڑھ گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے مارنس لیبوشین نے اسٹوکس کو اکسایا ہو۔

جیسے ہی اسٹوکس آسٹریلوی کھلاڑیوں کے پاس سے گزرے، انہوں نے لیبوشگن سے کچھ کہا اور ان کی طرف اشارہ بھی کیا، جس سے تصادم بڑھ گیا۔ اس کے بعد اسٹوکس مڑے اور لیبو شین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آسٹریلوی کھلاڑی کے پاس گیا۔ دونوں کے درمیان مختصر تبادلہ ہوا جس کے بعد امپائر نے مداخلت کی اور دونوں الگ ہوگئے۔

یہ واضح نہیں ہے کہ ان کے درمیان کیا بات ہوئی، لیکن آسٹریلیا کے سابق کپتان رکی پونٹنگ نے چینل 7 پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اسٹوکس نے لیبو شین سے کہا، "تین بار، تم نے میرے ساتھ تین بار ایسا کیا ہے۔" جب آسٹریلوی بلے باز نے جوابی وار کرنے کی کوشش کی تو سٹوکس نے لیبو شین سے کہا کہ "چپ ہو جاؤ"۔ اس بحث کے بعد لیبوشین پہلی ہی گیند پر لیبو شین غلط شاٹ کھیل کر 48 کے سکور نجی پر جیکب بیتھل کے ہاتھوں کیچ ہو گئے۔

پانچویں ٹیسٹ کے دوسرے دن کا کھیل ختم ہو گیا۔ ٹریوس ہیڈ کے ناٹ آوٹ 91 اور مارنس لیبشگن کے 48 رنز نے آسٹریلیا کو دوسرے دن اسٹمپ تک 166/2 تک پہنچانے میں مدد کی۔ اس سے قبل انگلینڈ نے جو روٹ کے 160، ہیری بروک کے 84 اور جیمی اسمتھ کے 46 رنز کی بدولت 384 رنز بنائے تھے۔

