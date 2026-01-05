آخری ایشز میچ کے دوران اسٹوکس اور لیبو شین کے درمیان گرما گرم بحث، دیکھیں ویڈیو
پانچویں ایشز ٹیسٹ کے دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے پر آسٹریلیا نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 166 رنز بنا لیے ہیں۔
Published : January 5, 2026 at 4:56 PM IST
حیدرآباد: 2025-26 ایشز سیریز اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ تاہم آسٹریلیا اور انگلینڈ کے کھلاڑیوں کے درمیان تنازع جاری ہے۔ تازہ ترین واقعہ سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے جا رہے پانچویں اور آخری ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن اس وقت پیش آیا جب انگلش کپتان بین اسٹوکس اور آسٹریلوی بلے باز مارنس لیبوشین کے درمیان گرما گرم تبادلہ ہوا۔
A heated moment in the Ashes. pic.twitter.com/VzVtuIdfvi— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 5, 2026
سٹوکس اور مارنس لیبوشین کے درمیان بحث
دونوں کھلاڑیوں کے درمیان تبادلہ دوسرے دن کے تیسرے سیشن کے دوران ہوا۔ 29ویں اوور کے اختتام پر اسٹوکس کی بولنگ پر ٹریوس ہیڈ نے لگاتار باؤنڈری لگانے کے بعد تناؤ بڑھ گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے مارنس لیبوشین نے اسٹوکس کو اکسایا ہو۔
جیسے ہی اسٹوکس آسٹریلوی کھلاڑیوں کے پاس سے گزرے، انہوں نے لیبوشگن سے کچھ کہا اور ان کی طرف اشارہ بھی کیا، جس سے تصادم بڑھ گیا۔ اس کے بعد اسٹوکس مڑے اور لیبو شین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آسٹریلوی کھلاڑی کے پاس گیا۔ دونوں کے درمیان مختصر تبادلہ ہوا جس کے بعد امپائر نے مداخلت کی اور دونوں الگ ہوگئے۔
یہ واضح نہیں ہے کہ ان کے درمیان کیا بات ہوئی، لیکن آسٹریلیا کے سابق کپتان رکی پونٹنگ نے چینل 7 پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اسٹوکس نے لیبو شین سے کہا، "تین بار، تم نے میرے ساتھ تین بار ایسا کیا ہے۔" جب آسٹریلوی بلے باز نے جوابی وار کرنے کی کوشش کی تو سٹوکس نے لیبو شین سے کہا کہ "چپ ہو جاؤ"۔ اس بحث کے بعد لیبوشین پہلی ہی گیند پر لیبو شین غلط شاٹ کھیل کر 48 کے سکور نجی پر جیکب بیتھل کے ہاتھوں کیچ ہو گئے۔
Australia respond strongly with the bat after a memorable century from Joe Root on Day 2 💪#WTC27 | #AUSvENG 📝 : https://t.co/s3J1ihg2Gy pic.twitter.com/7swkx02SsC— ICC (@ICC) January 5, 2026
پانچویں ٹیسٹ کے دوسرے دن کا کھیل ختم ہو گیا۔ ٹریوس ہیڈ کے ناٹ آوٹ 91 اور مارنس لیبشگن کے 48 رنز نے آسٹریلیا کو دوسرے دن اسٹمپ تک 166/2 تک پہنچانے میں مدد کی۔ اس سے قبل انگلینڈ نے جو روٹ کے 160، ہیری بروک کے 84 اور جیمی اسمتھ کے 46 رنز کی بدولت 384 رنز بنائے تھے۔