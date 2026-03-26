جب میں مشکل میں ہوتا ہوں تو محمد شامی کے پاس چلا جاتا ہوں: مکیش کمار
فاسٹ بالر مکیش کمار IPL 2026 میں دہلی کیپٹلس کی طرف سے کھیلیں گے۔ انہوں نے کہا، شامی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔
Published : March 26, 2026 at 1:39 PM IST
نئی دہلی: ہندوستانی فاسٹ بالر مکیش کمار نے تجربہ کار محمد شامی کی ترقی میں اہم کردار کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ لیجنڈری کھلاڑی مسلسل ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، "میں ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ وہ کئی سالوں سے ہندوستان کے لیے کھیل رہے ہیں اور اب بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جب بھی میں مشکل میں ہوتا ہوں یا حالات ٹھیک نہیں ہوتے، میں ان کے پاس جاتا ہوں اور سوالات پوچھتا ہوں۔ وہ ہمیشہ میری مدد کرتے ہیں۔"
بنگال کے فاسٹ بالر مکیش کمار نے 26-2025 کے گھریلو سیزن میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام فارمیٹس میں 30 سے زیادہ وکٹیں حاصل کرتے ہوئے اپنی نظم و ضبط اور قابلیت سے متاثر کیا۔
میری توجہ اس بات پر ہے کہ مجھے آج کیا کرنے کی ضرورت ہے
مکیش نے آخری بار 2023 کے آخر میں جنوبی افریقہ کے خلاف ایک ون ڈے میں ہندوستان کی نمائندگی کی تھی۔ تب سے، وہ نتائج کے بجائے عمل پر توجہ دیتے ہوئے ٹیم میں واپسی کے لیے محنت کر رہے ہیں۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں ورلڈ کپ یا بڑے ٹورنامنٹس کے بارے میں زیادہ آگے کا نہیں سوچتا، میری توجہ اس بات پر ہے کہ مجھے آج کیا کرنے کی ضرورت ہے، پریکٹس میں کس طرح بہتری لانا ہے، میں کون سی نئی تبدیلیاں شامل کرسکتا ہوں اور مختلف بلے بازوں کے خلاف کس طرح تیاری کروں۔
یارکر ہو یا وائڈ یارکر، آپ کو بہتر کرتے رہنا ہوگا
آئی پی ایل کے پچھلے سیزن میں، مکیش نے دہلی کیپٹلس کے لیے 10 میچوں میں سات وکٹ لیے اور اکثر آخری اووروں میں گیند بازی کی ذمہ داری کو نبھایا۔ تاہم ان کی کارکردگی ملی جلی رہی۔
حالات اور میچ کے حالات اپنانے کا تقاضا
30 سالہ بالر نے کہا کہ وہ مسلسل اپنی درستگی پر کام کر رہے ہیں، خاص طور پر اپنے یارکر اور ٹی 20 کرکٹ کے لیے موزوں تغیرات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، "چاہے یہ یارکر ہو یا وائڈ یارکر، آپ کو بہتر کرتے رہنا ہوگا۔" حالات اور میچ کے حالات آپ کو اپنانے کا تقاضا کرتے ہیں۔"
مکیش کے آئندہ آئی پی ایل سیزن کے لیے اپنے اہداف واضح ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں صرف ٹیم کے لیے زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالنا چاہتا ہوں اور میچ جیتنے میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔