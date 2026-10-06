ہرمن پریت کور نے کرکٹ کے تمام فارمیٹس میں بھارت کی کپتانی سے دستبرداری کا اعلان کر دیا
ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان ہرمن پریت کورنے ایشین گیمز میں ٹیم کو گولڈ میڈل جتوانے کے بعد کپتانی چھوڑنے کا اعلان کر دیاہے۔
Published : October 6, 2026 at 2:02 PM IST
حیدرآباد: جاپان میں ہونے والے ایشین گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے کے بعد ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم کے حوالے سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے۔ کپتان ہرمن پریت کور نے کرکٹ کے تمام فارمیٹس میں کپتانی چھوڑ دی ہے۔ 37 سالہ کھلاڑی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اس کا اعلان کیا۔
کپتانی چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا، "آج میں ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتانی سے تمام فارمیٹس میں دستبردار ہو رہی ہوں۔ یہ فیصلہ آسان نہیں ہے۔ اس میں برسوں کی یادیں، جذبات، قربانیاں اور ایسے لمحات شامل ہیں جو زندگی بھر میرے ساتھ رہیں گے۔"
انہوں نے مزید کہا، "میں نے اس ٹیم اور ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیا، اپنا خون، پسینہ، وقت اور اکثر اوقات اپنے کھیل اور ذاتی خواہشات کا بھی کچھ حصہ۔ ایسے لمحات بھی آئے جب مجھے اپنی انفرادی کارکردگی، اپنی ترقی اور اپنی خواہشات کو پسِ پشت ڈالنا پڑا کیونکہ میرا ماننا تھا کہ ٹیم سب سے پہلے ہے۔"
37 سالہ ہرمن پریت نے پانچ ٹیسٹ، 51 ون ڈے اور 155 ٹی ٹوئنٹی میچوں میں بھارت کی کپتانی کی۔ بطور کپتان ان کا آخری کارنامہ بھارت کو ایشین گیمز میں مسلسل دوسرا گولڈ میڈل جتوانا تھا۔ اپنے بیان میں ہرمن پریت نے یہ بھی ذکر کیا کہ انہیں مشکل فیصلے کرنے پڑے جنہیں ہمیشہ سمجھا نہیں گیا۔
انہوں نے کہا، "بطور کپتان، مجھے سخت فیصلے کرنے پڑے، ایسے فیصلے جو ہمیشہ سمجھے نہیں گئے، جو ہمیشہ آسان نہیں تھے اور بعض اوقات ان کی ذاتی قیمت بھی چکانی پڑی۔ اس کے باوجود، میرے ہر فیصلے کا مقصد ایک ہی تھا، ٹیم کو بہتر بنانا اور دیگر کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے، خود پر یقین رکھنے اور اپنی مکمل صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا موقع فراہم کرنا۔"
India are on the lookout for a new captain following the decision by Harmanpreet Kaur to step down from the position across all formats 👀 Details 👇 https://t.co/Nmj2xtyKXK— ICC (@ICC) October 6, 2026
ہرمن پریت کا کپتانی کا ریکارڈ
ہرمن پریت نے 2016 میں ہندوستانی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کی کپتانی سنبھالی اور 10 سال تک یہ ذمہ داری نبھائی۔ انہیں 2022 میں ون ڈے ٹیم کی کپتان مقرر کیا گیا اور 2023 میں ٹیسٹ ٹیم کی قیادت کی ذمہ داری بھی انہیں سونپی گئی۔ کپتان کی حیثیت سے ان کے ایک دہائی پر محیط دورِ میں بھارت نے کئی اہم سنگِ میل عبور کیے۔
ان کی قیادت میں بھارت نے گزشتہ نومبر میں ون ڈے ورلڈ کپ کا ٹائٹل جیتا اور حال ہی میں ایشین گیمز میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اس کے علاوہ، ٹیم نے رواں سال ایشیا کپ بھی اپنے نام کیا۔ ہرمن پریت نے کپتانی کے دوران ریکارڈ بکس میں بھی اپنا نام درج کروایا۔
ہرمن پریت کی کپتانی کس بات کی وجہ سے خاص رہی؟
ان کی قیادت میں ہندوستانی ٹیم مسلسل آئی سی سی ایونٹس کے ناک آؤٹ مرحلے تک پہنچتی رہی۔ ون ڈے ورلڈ کپ اور ایشین گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے کے علاوہ، انہوں نے کپتان کی حیثیت سے کئی ریکارڈز قائم کیے۔ 2016 سے ٹیم کی قیادت کرنے والی ہرمن پریت کرکٹ کی تاریخ کی وہ پہلی کھلاڑی بنیں جنہوں نے 150 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچوں میں کپتانی کی۔
خواتین کے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل (WT20I) کی تاریخ میں بطور کپتان سب سے زیادہ 92 فتوحات کا ریکارڈ بھی انہی کے پاس ہے۔ وہ خواتین کی کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ چار ایشیا کپ ٹائٹلز جیتنے والی کپتان ہیں۔ ان کی قیادت میں بھارتی ٹیم نے اس براعظمی ٹورنامنٹ کے 2012، 2016، 2022 اور 2026 کے ایڈیشنز جیتے۔
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