بھارت بمقابلہ پاکستان میچ کے بعد کلدیپ یادو کے ساتھ پانڈیا کی گرما گرم بحث، ویڈیو وائرل

ہاردک کلدیپ فائٹ: پاک بھارت میچ کے بعد بھارتی کھلاڑیوں کے درمیان جھگڑے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔

ind vs pak hardik pandya and suryakumar yadav got angry at Kuldeep yadav Urdu News
IND بمقابلہ PAK میچ کے بعد کلدیپ یادو کے ساتھ پانڈیا کی گرما گرم بحث (AFP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 17, 2026 at 11:54 AM IST

حیدرآباد: کولمبو کے آر پریماداسا اسٹیڈیم میں اتوار کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے میچ میں ہندوستان نے روایتی حریف پاکستان کو 61 رنز سے شکست دی۔ اس جیت کے ساتھ ہی ہندوستانی ٹیم سپر 8 مرحلے میں پہنچ گئی۔ دریں اثنا، میچ کے بعد کی تقریبات اور ٹیم کے ساتھیوں کے ساتھ مصافحہ کے دوران، ہاردک پانڈیا اور سوریہ کمار یادو کو کلدیپ یادو پر ناراض ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔

ہاردک، سوریا اور کلدیپ کے درمیان کیا ہوا؟

میچ کے بعد جب ہندوستانی ٹیم اپنے ڈریسنگ روم میں واپس آرہی تھی تو ہاردک ہاتھ ملاتے ہوئے کلدیپ سے ناراض ہوگئے۔ اس وقت تلک ورما اور رنکو سنگھ ان کے ساتھ کھڑے تھے اور تلک نے بھی تناؤ کا اظہار کیا۔ رنکو نے مداخلت کرکے صورتحال کو پرسکون کیا۔ اس کے بعد جب سوریا نے کلدیپ سے ہاتھ ملایا تو اس نے بھی کلدیپ سے غصے میں کچھ کہا۔

غصے کی وجہ

ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ سوریا اور ہاردک کو غصہ کیوں آیا۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ ہاردک کا غصہ غالباً کلدیپ کے باؤنڈری کے قریب چھوڑے گئے کیچ کی وجہ سے تھا۔ شاہین آفریدی نے سلوگ شاٹ مارا تو کلدیپ آسانی سے باؤنڈری لائن پر گیند کے نیچے آ گئے۔ لیکن وہ کیچ چھوٹ گیا اور چھکا ہو گیا۔ اپنے بالنگ فیگر میں ایک وکٹ شامل ہونے کے بجائے، ہاردک کو چھکا لگ گیا، جس سے پانڈیا مایوس ہو گئے۔

پاکستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں زیادہ وکٹیں

جب کہ پانڈیا نے بلے سے زیادہ کام نہیں کیا، اس نے گیند کے ساتھ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، تین اووروں میں 16 رنز کے عوض دو وکٹ لیے، جس میں ایک میڈن بھی شامل تھا۔ اس کے ساتھ ہی پانڈیا پاکستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں کسی ہندوستانی بولر کے طور پر سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بولر بن گئے۔ اب ان کی پاکستان کے خلاف 17 وکٹیں ہیں، صرف بھونیشور کمار 11 وکٹوں کے ساتھ پیچھے ہیں۔

بھارت نے پاکستان کو باآسانی شکست دے دی

بھارت نے میچ میں پاکستان کو باآسانی 61 رنز سے شکست دی، ایشان کشن نے 40 گیندوں پر 77 رنز بنائے۔ مین ان بلیو نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 175/7 رنز بنائے اور پھر ہندوستانی بالنگ اٹیک کی شاندار کوشش کی بدولت پاکستان کو 114 رنز پر آؤٹ کر دیا۔

پاکستان کو اگلے راؤنڈ میں اپنی جگہ محفوظ کرنے کی ضرورت

اس جیت کے ساتھ، بھارت سپر 8 میں پہنچ گیا، جب کہ پاکستان کو ابھی اگلے راؤنڈ میں اپنی جگہ محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ سوریہ کمار یادو اور کمپنی کو سپر 8 میں آسٹریلیا، ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقہ کے ساتھ گروپ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہندوستان اپنا آخری گروپ میچ 18 فروری کو ہالینڈ کے خلاف کھیلے گا۔

