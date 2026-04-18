آج ہی کے دن کھیلا گیا تھا پہلا آئی پی ایل میچ، ٹورنامنٹ کے بارے میں جانیے دلچسپ حقائق

آج ہی کے دن کھیلا گیا تھا پہلا آئی پی ایل میچ، ٹورنامنٹ کے بارے میں جانیے دلچسپ حقائق
اس دن (18 اپریل 2008) کو پہلا آئی پی ایل میچ KKR اور RCB کے درمیان کھیلا گیا تھا۔
Published : April 18, 2026 at 4:20 PM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: 18 اپریل ہندوستانی کرکٹ کی تاریخ کا ایک بہت ہی خاص دن ہے۔ کرکٹ کی سب سے بڑی لیگ، انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کا آغاز اسی دن 2008 میں کیا گیا تھا۔ اس دن نے کرکٹ کے گلیمر اور جوش و خروش کو مکمل طور پر تبدیل کرتے ہوئے عالمی کرکٹ میں ایک بڑی تبدیلی کا آغاز کیا۔
آئی پی ایل کا پہلا میچ رائل چیلنجرز بنگلور (RCB) اور کولکتہ نائٹ رائیڈرز (KKR) کے درمیان کھیلا گیا۔ یہ میچ بنگلورو کے ایم چناسوامی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا، کولکتہ نائٹ رائیڈرز کی کپتانی سورو گنگولی نے کی، جب کہ رائل چیلنجرز بنگلور کی کپتانی راہل ڈریوڈ نے کی۔
میک کولم کی دھماکہ خیز بیٹنگ
آئی پی ایل کے پہلے میچ میں برینڈن میک کولم نے صرف 73 گیندوں پر 158 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ انہوں نے اپنی اننگز میں 13 چھکے اور 10 چوکے بھی لگائے۔ میک کولم کی یادگار کارکردگی اور سورو گنگولی کی شاندار کپتانی کی بدولت کے کے آر نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 222 رنز بنائے۔
وہ ٹیم جس نے آئی پی ایل کا پہلا میچ جیتا تھا
جواب میں، رائل چیلنجرز بنگلور 15.1 اوور میں صرف 82 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی، اسے 140 رنز سے عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور کولکتہ نائٹ رائیڈرز ٹورنامنٹ کا پہلا میچ جیتنے والی ٹیم بن گئی۔ میک کولم کو اس میچ میں ان کی تاریخی کارکردگی پر 'مین آف دی میچ' کا ایوارڈ دیا گیا۔
پہلا آئی پی ایل چیمپیئن
پہلا آئی پی ایل ٹائٹل راجستھان رائلز نے جیتا تھا۔ آسٹریلیا کے لیجنڈری اسپن بولر شین وارن کی کپتانی میں راجستھان رائلز نے چیمپئن بن کر بے پناہ شہرت حاصل کی۔ راجستھان رائلز نے چنئی سپر کنگز (CSK) کو 3 وکٹوں سے شکست دے کر ٹائٹل جیت لیا۔ اس میچ میں مہندر سنگھ دھونی نے چنئی سپر کنگز کی کپتانی کی تھی۔
آئی پی ایل کی سب سے کامیاب ٹیم
آئی پی ایل کا 19واں سیزن اس وقت جاری ہے جس میں 10 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ممبئی انڈینز اور چنئی سپر کنگز اس ٹورنامنٹ سب سے کامیاب ٹیمیں ہیں جنہوں نے پانچ پانچ بار ٹائٹل جیتا ہے۔ کولکتہ نائٹ رائیڈرز تین بار کی چیمپئن ہیں، جب کہ دکن چارجرز (اب سن رائزرز حیدرآباد) دو مرتبہ ٹرافی جیت چکی ہے۔ راجستھان رائلز، گجرات ٹائٹنز اور رائل چیلنجرز بنگلور نے ایک ایک بار ٹائٹل جیتا ہے۔ پنجاب کنگز، دہلی کیپٹلس اور لکھنؤ سپر جائنٹس ابھی بھی اپنی پہلی ٹرافی کے منتظر ہیں۔
وہ کھلاڑی جو ہر سیزن میں کھیل چکے ہیں
آئی پی ایل کے آغاز سے اب تک چار کھلاڑی ایسے ہیں جو اب بھی کھیل رہے ہیں۔ ان میں وراٹ کوہلی، روہت شرما، ایم ایس دھونی اور منیش پانڈے شامل ہیں۔
آئی پی ایل کے دیگر دلچسپ حقائق
- پہلی ہیٹ ٹرک: آئی پی ایل کی تاریخ میں پہلی ہیٹ ٹرک چنئی سپر کنگز (CSK) کے لکشمی پتی بالاجی نے کنگز الیون پنجاب کے خلاف کی تھی۔
- پہلی اورنج کیپ: پہلے آئی پی ایل سیزن (2008) میں سب سے زیادہ رنز کا ریکارڈ آسٹریلیا کے شان مارش (616 رنز) کے پاس تھا۔
- سب سے زیادہ ٹوٹل: سن رائزرس حیدرآباد - 287/3 بمقابلہ رائل چیلنجرز بنگلور
- سب سے بڑے رن کا تعاقب: پنجاب کنگز - 262 رنز بمقابلہ کے کے آر
- سب سے زیادہ وکٹیں: یوزویندر چہل - 224 وکٹیں، 179 میچ
- بہترین باؤلنگ: الزاری جوزف، 3.4 اوورز، 12 رنز، 6 وکٹیں
- سب سے زیادہ رنز: وراٹ کوہلی - 8889 رنز، 272 میچ
- تیز ترین نصف سنچری: ابھیشیک شرما - 13 گیندوں پر
- سب سے زیادہ چھکے: کرس گیل - 357 چھکے
- تیز ترین سنچری: کرس گیل - 30 گیندوں پر