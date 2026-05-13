گجرات نے حیدرآباد کو شکست دے کر پہلے مقام پر کیا قبضہ، پلے آف کا ٹکٹ تقریباً کنفرم
گجرات نے 168 رنز بنانے کے بعد حیدرآباد کو 86 رنز پر سمیٹ کر اپنی سب سے بڑی جیت درج کی۔
Published : May 13, 2026 at 7:28 AM IST
انڈین پریمیئر لیگ 2026 کے 56ویں میچ میں گجرات ٹائٹنز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 82 رنز سے شکست دے کر اپنی سب سے بڑی جیت درج کر لی۔ احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں 168 رنز بنانے کے بعد، گجرات نے حیدرآباد کو 14.5 اوور میں صرف 86 رنز پر سمیٹ دیا۔
اس شاندار جیت کے ساتھ گجرات ٹائٹنز 12 میچوں میں آٹھ جیت کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل میں سب سے اوپر پہنچ گئی ہے۔ ان کے کل پوائنٹس 16 ہو گئے ہیں، جس سے ان کی پلے آف میں پہنچنا تقریباً یقینی ہو گیا ہے۔
ٹاس ہار کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے گجرات ٹائٹنز نے سائی سدرشن کے 44 گیندوں پر 61 اور واشنگٹن سندر کے 33 گیندوں پر 50 رنز کی بدولت مقررہ 20 اوورز میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر 168 رنز بنائے۔ حیدرآباد کی جانب سے پرفل ہنگے اور ثاقب حسین نے دو دو وکٹیں حاصل کیں جب کہ کپتان کمنز کو ایک وکٹ ملی۔
We have a new table topper ⏫@gujarat_titans wrap a massive and comprehensive 8️⃣2️⃣-run victory in Ahmedabad ✌️— IndianPremierLeague (@IPL) May 12, 2026
دوسری جانب 168 رنز کے ہدف کے جواب میں حیدرآباد کے بلے باز گجرات کے گیند بازوں کے خلاف بری طرح ناکام رہے اور محض 86 کے سکور پر ڈھیر ہو گئے۔کمنز نے 19 رنز کے ساتھ سب سے زیادہ سکور بنایا۔ گجرات کی جانب سے کگیسو رباڈا اور جیسن ہولڈر سب سے کامیاب گیند باز رہے۔ رباڈا نے چار اوورز میں 28 رن دے کر تین وکٹیں حاصل کیں جب کہ ہولڈر نے چار اوورز میں 20 رن دے کر تین وکٹیں حاصل کیں۔ پرسدھ نے بھی دو جب کہ سراج اور راشد خان نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
کگیسو رباڈا کو شاندار باؤلنگ پر پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ انہوں نے ابھیشیک شرما، ایشان کشن اور سمرن روی چندرن کی وکٹیں لے کر حیدرآباد کی بیٹنگ کی کمر توڑ دی۔
اس میچ میں بننے والے ریکارڈز پر ایک نظر:
آئی پی ایل میں ایس آر ایچ کی سب سے بڑی شکست (رنز کے حساب سے)
82 بمقابلہ جی ٹی، احمد آباد، 2026
80 بمقابلہ کے کے آر، کولکاتا، 2025
78 بمقابلہ سی ایس کے، چنئی، 2024
77 بمقابلہ سی ایس کے، حیدرآباد، 2013
یہ دوسرا موقع ہے جب جی ٹی کے سیمرز نے آئی پی ایل کی ایک اننگز میں 9 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ اس سے پہلے سال 2023 میں حیدرآباد نے اسی ٹیم کے خلاف 9 وکٹیں حاصل کی تھیں۔
آئی پی ایل میں ایس آر ایچ کا سب سے کم اسکور
86 بمقابلہ جی ٹی، احمد آباد، 2026 (دوسری اننگز)
96 بمقابلہ ایم آئی، حیدرآباد، 2019 (دوسری اننگز)
113 بمقابلہ ایم آئی، حیدرآباد، 2015 (پہلی اننگز)
113 بمقابلہ کے کے آر، چنئی، 2024 فائنل (پہلی اننگز)
114 بمقابلہ پی بی کے ایس، دبئی، 2022 (دوسری اننگز)
جی ٹی کی سب سے بڑی جیت (رنز رنز کے حساب سے)
82 بمقابلہ ایس آر ایچ، احمد آباد، 2026
77 بمقابلہ آر آر، جے پور، 2026
62 بمقابلہ ایم آئی، احمد آباد، 2023 Q2
62 بمقابلہ ایل ایس جی، پونے، 2022
58 بمقابلہ آر آر، احمد آباد، 2025
