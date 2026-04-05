راجستھان نے سنسنی خیز مقابلے میں گجرات کو چھ رنز سے شکست دے دی، آخری اوور میں دس رن نہیں بنا سکے ٹائٹنز
راجستھان رائلز نے 210 رنز بنانے کے بعد گجرات ٹائٹنز کو 204 رنز تک محدود کر دیا۔
Published : April 5, 2026 at 11:05 AM IST
انڈین پریمیئر لیگ 2026 کے نویں میچ میں گجرات ٹائٹنز نے راجستھان رائلز کو قریبی مقابلے میں چھ رنز سے شکست دی۔ گجرات آخری دو اووروں میں 15 رنز بھی نہیں بنا سکی۔ اس کا سہرا بڑی حد تک جوفرا آرچر اور تشار دیش پانڈے کو جاتا ہے۔ آرچر نے 19ویں اوور میں صرف 4 رنز دیے، جس سے گجرات کو آخری اوور میں 11 رنز درکار تھے۔ تشار پانڈے نے پہلی گیند پر وائیڈ کرنے کے باوجود صرف 4 رنز دیے۔
سائی سدرشن کی زبردست اننگز
احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں 211 رنز کے بڑے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے گجرات نے شاندار آغاز کیا اور پہلا وکٹ 78 کے اسکور پر گرا۔ کمار کاش گرہ نے 14 گیندوں پر 18 رنز بنائے۔ اس دوران سائی سدرشن نے 44 گیندوں پر 73 رنز کی اننگز کھیلی جس میں نو چوکے اور تین چھکے شامل تھے۔ گجرات نے پھر اپنا دوسرا وکٹ، سدرشن کا 107 کے اسکور پر کھو دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ گجرات آسانی سے ہدف کا تعاقب کر لے گا۔ تاہم، راجستھان کے گیند بازوں نے اس کے بعد مزید پانچ وکٹیں گرا دیں، جس سے ان کا اسکور 165/7 ہو گیا۔
راشد-راباڈا کی واپسی
یہاں سے گجرات کے میچ جیتنے کے امکانات مشکل دکھائی دے رہے تھے۔ لیکن گل کی غیر موجودگی میں کپتانی کرنے والے راشد خان اور فاسٹ بولر کگیسو رباڈا نے 30 گیندوں پر 43 رنز کی شاندار شراکت کے ذریعے ٹیم کو جیت کے قریب پہنچا دیا۔ تاہم وہ آخری دو اوورز میں 15 رنز بنانے میں ناکام رہے جس کے نتیجے میں 6 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ رباڈا 16 گیندوں پر 23 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے جب کہ راشد خان 16 گیندوں پر 24 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔
بشنوئی کی بہترین کارکردگی
راجستھان رائلز کے لیے، روی بشنوئی نے شاندار گیند بازی کی اور آئی پی ایل میں اپنی بہترین کارکردگی پیش کی۔ انہوں نے چار اوورز میں 41 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں جس سے انہیں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ ملا۔ تشار، برگر اور پیراگ نے بھی ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
دھرو جریل کی شاندار بلے بازی
راجستھان کے کپتان ریان پراگ نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا۔ جیسوال، ویبھو اور جورل نے اس فیصلے کو درست ثابت کرتے ہوئے ٹیم کے اسکور کو 210 تک پہنچا دیا۔ جیسوال نے 36 گیندوں پر 55، ویبھو نے 18 گیندوں پر 31 اور دھرو جورل نے 42 گیندوں پر 75 رنز بنائے، جس میں پانچ چوکے اور پانچ چھکے شامل تھے۔ گجرات کی جانب سے ربادا نے دو وکٹیں حاصل کیں جب کہ دیگر تمام گیند بازوں نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
