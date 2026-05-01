گجرات ٹائٹنز نے آر سی بی کو چار وکٹوں سے شکست دے کر پہلی ہار کا حساب کردیا برابر

گجرات ٹائٹنز نے 156 رنز کا ہدف صرف 15.5 اوور میں حاصل کر لیا۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 1, 2026 at 6:42 AM IST

احمد آباد: آئی پی ایل 2026 کے 42 ویں میچ میں گجرات ٹائٹنز (جی ٹی) نے احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں رائل چیلنجرز بنگلور (آر سی بی) کو 4 وکٹوں سے شکست دی۔ کپتان شبمن گل کے 18 گیندوں پر 43 رنز کی تیز رفتار اننگز کی بدولت گجرات نے 156 رنز کا معمولی ہدف صرف 15.5 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔

اس جیت کے ساتھ، گجرات نے ایم چناسوامی اسٹیڈیم میں اپنی شکست کا بدلہ لے لیا اور پوائنٹس ٹیبل میں 5 ویں مقام پر چلا گیا۔ دریں اثنا، RCB نو میچوں میں 12 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔

156 رنز کے ہدف کے جواب میں گجرات ٹائٹنز کے کپتان شبمن گل نے 18 گیندوں پر 43 رنز بنائے۔ بٹلر نے بھی 19 گیندوں پر 39 رنز بنائے۔ آخر میں، راہول تیوتیا 27 پر ناٹ آؤٹ رہے، جس نے 25 گیندیں باقی رہ کر جی ٹی کو آرام دہ فتح دلائی۔

رائل چیلنجرز بنگلور کی جانب سے بھونیشور کمار سب سے متاثر کن بولر رہے، انہوں نے تین جبکہ روماریو شیفرڈ نے دو وکٹیں حاصل کیں۔

اس سے قبل بلے بازی کے لیے آنے والی رائل چیلنجرز بنگلور کی پوری ٹیم 19.2 اوور میں 155 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔ کوہلی نے 13 گیندوں پر 28 رنز بنائے، جب کہ دیودت پڈیکل نے 24 گیندوں پر 40 رنز بنائے۔

نچلے درجے کے بلے باز ٹیم کو ایک ساتھ نہ روک سکے، روماریو شیفرڈ نے 17 رنز بنائے، جبکہ بھونیشور کمار اور وینکٹیش آئر نے بھی معمولی شراکت کی۔ آخر میں، آر سی بی 19.2 اوور میں 155 پر آل آؤٹ ہوگئی۔

گجرات ٹائٹنز کی جانب سے ارشد خان نے تین وکٹیں حاصل کیں جبکہ ہولڈر اور راشد نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔ ہولڈر کو عمدہ باؤلنگ پر پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔

مختصر اسکور

رائل چیلنجرز بنگلور 19.2 اوورز میں 155 (دیودت پڈیکل 40، کوہلی 28)

گجرات ٹائٹنز 15.5 اوور میں 158/6 (شبمن گل 43، جوس بٹلر 39)

گجرات 4 وکٹوں سے جیت گیا۔

