ETV Bharat / sports

ممبئی نے گجرات پر 99 رنز کی زبردست فتح درج کی؛ پوائنٹس ٹیبل میں تین مقامات پر چڑھ گیا

GT بمقابلہ MI IPL 2026: مجموعی طور پر 199 رنز بنانے کے بعد، ممبئی انڈینز نے گجرات ٹائٹنز کو صرف 100 رنز پر آؤٹ کردیا۔

gt vs mi ipl 2026 mumbai beat gujarat by 99 runs jumps to the 7th position in points table Urdu News
ممبئی نے گجرات پر 99 رنز کی زبردست فتح درج کی (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 21, 2026 at 10:34 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

احمدآباد، گجرات: تلک ورما کی شاندار سنچری اور اشونی کمار کی قاتلانہ باؤلنگ کی بدولت ممبئی انڈینز نے گجرات ٹائٹنز کے خلاف 99 رنز کی زبردست فتح حاصل کی ہے۔ اس جیت کے ساتھ ہی ممبئی پوائنٹس ٹیبل میں 10ویں پوزیشن سے 7ویں نمبر پر پہنچ گئی ہے۔

احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں ٹاس ہارنے کے بعد پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ممبئی نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 199 رنز بنائے۔ اس ٹوٹل میں تلک ورما کی 45 گیندوں پر 101 رنز کی شاندار ناقابل شکست اننگز شامل تھی۔ اپنی اننگز کے دوران انہوں نے 8 چوکے اور 7 چھکے لگائے۔ اس کے علاوہ نمن دھیر نے 32 گیندوں پر 45 رنز کی اہم اننگز کھیلی۔ گجرات کے لیے کگیسو رباڑا سب سے کامیاب بولر رہے جنہوں نے اپنے 4 اوورز میں 33 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں۔

گجرات 100 پر ڈھیر

199 رنز کے ہدف کے جواب میں گجرات کے بلے باز زیادہ دیر تک میدان پر اپنا دبدبہ جمائے رکھنے میں ناکام رہے اور پوری ٹیم 15.5 اوورز میں صرف 100 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ ممبئی کے لیے اشونی کمار نے غیر معمولی بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے 4 اوورز میں 24 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں۔ مزید برآں، غضنفر اور سینٹنر نے 2،2 وکٹیں حاصل کیں، جب کہ بمراہ اور ہاردک ایک، ایک وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔

تلک نے جے سوریا کے ریکارڈ کو برابر کر دیا

تلک ورما کو ان کی شاندار سنچری پر 'پلیئر آف دی میچ' کا خطاب دیا گیا۔ مزید یہ کہ صرف 45 گیندوں میں اپنی سنچری مکمل کر کے تلک ورما نے ممبئی کے لیے تیز ترین سنچری بنانے کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ 2008 میں، جے سوریا نے ممبئی کے لیے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں چنئی سپر کنگز کے خلاف 45 گیندوں پر سنچری بنائی تھی۔

تیز ترین سنچریوں کی فہرست میں سرفہرست

تلک اور جے سوریا اب مشترکہ طور پر ممبئی انڈینز کے لیے تیز ترین سنچریوں کی فہرست میں سرفہرست ہیں۔ ان کے بعد کیمرون گرین ہیں، جنہوں نے سن رائزرز حیدرآباد کے خلاف 2023 میں 47 گیندوں پر سنچری بنائی تھی اور سوریہ کمار یادو، جنہوں نے اسی سیزن میں گجرات ٹائٹنز کے خلاف 49 گیندوں پر سنچری بنائی تھی۔

TAGGED:

IPL 2026
GT VS MI 2026
IPL 2026 POINTS TABLE
MUMBAI BEAT GUJARAT 2026
GT VS MI IPL 2026 MATCH REPORTS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.