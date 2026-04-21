ممبئی نے گجرات پر 99 رنز کی زبردست فتح درج کی؛ پوائنٹس ٹیبل میں تین مقامات پر چڑھ گیا
GT بمقابلہ MI IPL 2026: مجموعی طور پر 199 رنز بنانے کے بعد، ممبئی انڈینز نے گجرات ٹائٹنز کو صرف 100 رنز پر آؤٹ کردیا۔
Published : April 21, 2026 at 10:34 AM IST
احمدآباد، گجرات: تلک ورما کی شاندار سنچری اور اشونی کمار کی قاتلانہ باؤلنگ کی بدولت ممبئی انڈینز نے گجرات ٹائٹنز کے خلاف 99 رنز کی زبردست فتح حاصل کی ہے۔ اس جیت کے ساتھ ہی ممبئی پوائنٹس ٹیبل میں 10ویں پوزیشن سے 7ویں نمبر پر پہنچ گئی ہے۔
احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں ٹاس ہارنے کے بعد پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ممبئی نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 199 رنز بنائے۔ اس ٹوٹل میں تلک ورما کی 45 گیندوں پر 101 رنز کی شاندار ناقابل شکست اننگز شامل تھی۔ اپنی اننگز کے دوران انہوں نے 8 چوکے اور 7 چھکے لگائے۔ اس کے علاوہ نمن دھیر نے 32 گیندوں پر 45 رنز کی اہم اننگز کھیلی۔ گجرات کے لیے کگیسو رباڑا سب سے کامیاب بولر رہے جنہوں نے اپنے 4 اوورز میں 33 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں۔
Do𝐌𝐈nant win for MI 💙🔥#TilakVarma delivers a stunning maiden 💯 👀, while a clinical bowling performance powers MI to their biggest win of #TATAIPL 2026 💪 and their first-ever victory in Ahmedabad against GT🏟️✨#TATAIPL 2026 | #GTvsMI | #MIvsGT | Tilak Varma, Mumbai… pic.twitter.com/Zq3g2y4cVe— Star Sports (@StarSportsIndia) April 20, 2026
گجرات 100 پر ڈھیر
199 رنز کے ہدف کے جواب میں گجرات کے بلے باز زیادہ دیر تک میدان پر اپنا دبدبہ جمائے رکھنے میں ناکام رہے اور پوری ٹیم 15.5 اوورز میں صرف 100 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ ممبئی کے لیے اشونی کمار نے غیر معمولی بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے 4 اوورز میں 24 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں۔ مزید برآں، غضنفر اور سینٹنر نے 2،2 وکٹیں حاصل کیں، جب کہ بمراہ اور ہاردک ایک، ایک وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔
تلک نے جے سوریا کے ریکارڈ کو برابر کر دیا
تلک ورما کو ان کی شاندار سنچری پر 'پلیئر آف دی میچ' کا خطاب دیا گیا۔ مزید یہ کہ صرف 45 گیندوں میں اپنی سنچری مکمل کر کے تلک ورما نے ممبئی کے لیے تیز ترین سنچری بنانے کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ 2008 میں، جے سوریا نے ممبئی کے لیے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں چنئی سپر کنگز کے خلاف 45 گیندوں پر سنچری بنائی تھی۔
تیز ترین سنچریوں کی فہرست میں سرفہرست
تلک اور جے سوریا اب مشترکہ طور پر ممبئی انڈینز کے لیے تیز ترین سنچریوں کی فہرست میں سرفہرست ہیں۔ ان کے بعد کیمرون گرین ہیں، جنہوں نے سن رائزرز حیدرآباد کے خلاف 2023 میں 47 گیندوں پر سنچری بنائی تھی اور سوریہ کمار یادو، جنہوں نے اسی سیزن میں گجرات ٹائٹنز کے خلاف 49 گیندوں پر سنچری بنائی تھی۔