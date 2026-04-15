کون ہے بہار سے تعلق رکھنے والے ثاقب حسین؟ جنہوں نے اپنے ڈیبیو میچ میں چار وکٹیں لے کر سب کو کر دیا حیران
بہار کے ثاقب حسین نے آئی پی ایل میں ہلچل مچا دی ہے۔ ثاقب کے گاؤں میں جشن کا سماں ہے۔
Published : April 15, 2026 at 11:07 AM IST
گوپال گنج، بہار: جب سن رائزرز حیدرآباد کی نمائندگی کرنے والے ثاقب حسین نے آئی پی ایل 2026 میں راجستھان رائلز کے خلاف چار وکٹیں حاصل کیں تو تماشائی دنگ رہ گئے۔ بہار کے گوپال گنج کے صدر بلاک کے درگاہ محلہ کے رہنے والے ثاقب حسین نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ ایک بہاری سو پر بھاری ہوتا ہے۔
ایک دھماکہ خیز بلے باز کو آؤٹ کیا
ثاقب حسین جب سن رائزرز حیدرآباد کی جرسی پہن کر اپنے کیریئر کا پہلا اوور کرنے آئے تو وہ بہت زیادہ دباؤ میں تھے۔ ان کے سامنے راجستھان رائلز کے دھماکہ خیز اوپنر یشسوی جیسوال تھے، لیکن ثاقب کے دوسرے منصوبے تھے۔ اپنے پہلے اوور کی پہلی ہی گیندوں میں، انہوں نے پرفیکٹ لائن اور لینتھ کے ساتھ مارا اور جیسوال کو ایک شاندار ان سوئنگ کے ساتھ آؤٹ کر کے مزید تین وکٹیں حاصل کیں۔
May the 𝐅𝐎𝐔𝐑ce be with you guys 🧡🔥 pic.twitter.com/AD7FN6By48— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 14, 2026
کامیابی اور جدوجہد
ثاقب کی کامیابی کے پیچھے برسوں کی محنت اور جدوجہد ہے۔ گوپال گنج کے ایک چھوٹے سے شہر سے دنیا کی سب سے بڑی کرکٹ لیگ میں پہنچنا کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ ان کی کامیابی نے پورے بہار میں جشن منایا ہے۔ شائقین کا خیال ہے کہ اگر ثاقب نے یہ رفتار برقرار رکھی تو وہ جلد ہی ہندوستانی ٹیم کی نیلی جرسی میں نظر آئیں گے۔
جوتے خریدنے کے پیسے نہیں
ثاقب کی کامیابی کے پیچھے جدوجہد کی ایک ایسی کہانی ہے جو آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ ان کے بڑے بھائی کا کہنا ہے کہ ایک وقت تھا جب کھلاڑی کے پاس نہ تو مناسب جوتے ہوتے تھے اور نہ ہی کرکٹ کٹ۔ مالی بحران اتنا شدید تھا کہ کھیل کو جاری رکھنا ناممکن نظر آتا تھا۔ اس کی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے کھیلوں کا سامان خریدنے کے لیے اپنے زیورات گروی رکھ کر بیچے۔ اس کی ماں کے زیورات کی چمک اب اس کے بیٹے کی کامیابی میں جھلکتی ہے۔
"میں نے بہت جدوجہد کی ہے۔ میرے والد ایک کسان ہیں، اور اس وقت خاندان کے مالی حالات مشکل تھے۔ ثاقب کو جوتے اور ایک کٹ خریدنے میں مشکل پیش آئی۔ میری والدہ نے اپنے زیورات بیچ کر میرے بھائی کے لیے جوتے اور ایک کٹ خریدی۔ میں کافی جدوجہد کے بعد اس مقام تک پہنچا ہوں۔ بہت اچھا لگتا ہے۔":- ثاقب حسین، ثاقب کا بڑا بھائی
گاؤں میں جشن کا ماحول
میچ کے دوران ثاقب کی رفتار اور درست لائن اور لینتھ کو دیکھ کر تجربہ کاروں نے اس کا موازنہ مستقبل کے اسٹار کھلاڑیوں سے کرنا شروع کردیا۔ جیسے ہی ثاقب نے اپنی چوتھی وکٹ لی، پورے گوپال گنج میں جشن کی لہر دوڑ گئی۔ مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، لوگوں نے ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلا کر تاریخی لمحے کا خیر مقدم کیا۔
ثاقب جلد نیلی جرسی میں نظر آئیں گے
ان کے والد نے کہا کہ یہ صرف ایک کھلاڑی کی جیت نہیں بلکہ ہر اس نوجوان کی جیت ہے جو مشکلات کے باوجود بڑے خواب دیکھنے کی ہمت رکھتا ہے۔ آج وہی بیٹا جسے کبھی جوتے خریدنا مشکل ہو جاتا تھا، اپنی محنت سے اپنے والدین اور پوری ریاست بہار کا نام روشن کر رہا ہے۔ ان کے والد کا خیال ہے کہ اگر یہ کارکردگی جاری رہی تو وہ دن دور نہیں جب وہ ہندوستانی قومی ٹیم کی جرسی میں نظر آئیں گے۔
"یہ خوشی کی بات ہے کہ اسے (ثاقب) کو موقع ملا اور انہوں نے چار وکٹیں حاصل کیں۔ یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ ہمارا خواب ہے کہ ثاقب بھارت کے لیے کھیلے اور اپنے ملک کا نام روشن کرے۔":- ثاقب کے والد علی احمد حسین