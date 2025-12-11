سنہری موقع! محض 100 روپے میں حاصل کریں ٹی ٹیوئنٹی ورلڈ کپ کے ٹکٹ، پاک۔بھارت میچ کے لیے کتنی رقم ادا کرنی پڑے گی؟

ETV Bharat / sports

حیدرآباد: انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے ہندوستان اور سری لنکا کی میزبانی میں ہونے والے 2026 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے ٹکٹوں کی فروخت شروع کردی ہے۔ کرکٹ کے شائقین آج 11 دسمبر شام 6 بجکر 45 منٹ پر شروع ہونے والے اپنی پسندیدہ ٹیموں کے میچوں کے ٹکٹ بک کر سکتے ہیں۔ تمام کرکٹ شائقین کو ٹکٹ بک کرنے کا موقع ملے گا۔ اس ٹورنامنٹ کے آن لائن ٹکٹ BookMyShow کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ٹکٹوں کی قیمت 100 روپئے سے شروع ہوتی ہے، جو کرکٹ کے شائقین کے لیے ایک خوش آئند پیش رفت ہے۔

ٹورنامنٹ 7 فروری کو شروع ہوگا جس کے پہلے دن تین میچ کھیلے جائیں گے۔ پاکستان اور ہالینڈ کولمبو میں، ویسٹ انڈیز اور بنگلہ دیش کا مقابلہ کولکاتہ میں ہوگا، جب کہ بھارت کا مقابلہ امریکہ سے ممبئی میں ہوگا۔ یہ ٹورنامنٹ بھارت اور سری لنکا کے آٹھ سٹیڈیمز میں کھیلا جائے گا۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹکٹ کی قیمتیں کچھ اسٹیڈیموں میں 100 روہئے سے شروع ہوں گی۔ سری لنکا میں میچوں کے ٹکٹ کی قیمتیں تقریباً 294.26 بھارتی روپے میں دستیاب ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے میچ کے لیے ٹکٹ کی قیمتیں 2500 روپے سے شروع ہونے کی امید ہے۔

آئی سی سی کے سی ای او سنجوگ گپتا نے ایک بیان میں کہا، 100 روپے سے کم شروع ہونے والے ٹکٹوں کے ساتھ آئی سی سی مردوں کے ٹی ٹیوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے ارد گرد جوش و خروش تیزی سے بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک عالمی معیار کے میچ ڈے کا تجربہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں جو کہ کھیل کے لیے ہندوستان کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے، جدید سہولیات، بغیر کسی رکاوٹ کے۔"

انہوں نے مزید کہا، "یہ ٹورنامنٹ شائقین کے لیے اکٹھے ہونے اور کرکٹ کے سب سے دلچسپ فارمیٹ کا جشن منانے کا ایک موقع ہے۔ ہم نے رسائی، آرام اور عالمی ایونٹ کے قابل ماحول کو یقینی بنانے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کیا۔

نریندر مودی اسٹیڈیم (احمد آباد)، ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم (چنئی)، ارون جیٹلی اسٹیڈیم (نئی دہلی)، وانکھیڑے اسٹیڈیم (ممبئی)، ایڈن گارڈنز (کولکاتہ)، آر پریماداسا اسٹیڈیم (کولمبو)، سنہالیز اسپورٹس کلب کرکٹ گراؤنڈ (کولمبو)، اور پالیکیلی انٹرنیشنل کرکٹ گراؤنڈ (کولمبو) اور اسٹیڈیم انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ہیں۔ ان اسٹیڈیم پر ٹورنامنٹ کے میچز کھیلے جائیں گے۔

