میسی کے کولکاتہ ایونٹ میں مچ گئی بھگدڑ، مشتعل تماشائیوں نے اسٹیڈیم میں بوتلیں پھینک دیں
کولکاتہ کے سالٹ لیک اسٹیڈیم میں لوگوں کی بڑی تعداد میسی کو دیکھنے کے لیے جمع تھی۔
Published : December 13, 2025 at 2:00 PM IST|
Updated : December 13, 2025 at 2:15 PM IST
کولکاتہ: ارجنٹائن کے اسٹار فٹبالر لیونل میسی 13 سے 15 دسمبر تک بھارت کے دورے پر ہیں۔ وہ 13 دسمبر کی رات کولکاتہ پہنچے اور آج صبح 10:30 بجے وویکانند یووا بھارتی سالٹ لیک اسٹیڈیم میں ایک پروگرام رکھا۔ پہنچنے پر، میسی نے کھچا کھچ بھرے ہجوم سے مبارکباد لینے کے لیے سٹیڈیم کا چکر لگایا۔ اس دوران، ریاستی وزراء اور دیگر معززین ان کے ہمراہ تھے، جس نے مداحوں کو انہیں ٹھیک سے دیکھنے سے روک دیا۔
میسی جیسے ہی میدان چھوڑنے لگے تو پہلے سے ہی مشتعل شائقین نے ایونٹ مینیجر پر حملہ کر دیا اور بوتلیں پھینکنا شروع کر دیں۔ جس سے پنڈال کے اندر افراتفری پھیل گئی۔ رپورٹس کے مطابق، بہت سے شائقین، جو میسی کو سٹیڈیم میں نہیں دیکھ سکے، انہوں نے پوسٹرز اور ہورڈنگز کی توڑ پھوڑ کی، بوتلیں پھینکیں اور ہنگامہ کیا۔ صورتحال تیزی سے بگڑ گئی، جس کے نتیجے میں پنڈال میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی اور میسی اور دیگر وی وی آئی پیز کو وہاں سے نکالا گیا۔
Congratulations to the officials, politicians, and volunteers for turning Messi's walk into your personal photo op. Meanwhile, the actual fans, the ones who funded this event with their ticket money could barely see him.— RCBIANS OFFICIAL (@RcbianOfficial) December 13, 2025
pic.twitter.com/ESmi7PD4cJ
اس افراتفری کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کئی شائقین، جو ارجنٹائن کے آئیکون کو دیکھنے کی امید میں گھنٹوں انتظار کر رہے تھے، انہیں دیکھے بغیر مایوس ہو گئے۔ جس سے یہ صورتحال پیدا ہوگئی۔ اسٹیڈیم کے اندر کی افراتفری کی تصاویر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوگئیں، جس میں افراتفری کو دکھایا گیا اور اس پر چھایا ہوا کہ ہندوستانی فٹ بال شائقین کے لیے ایک تاریخی اور خوشی کا موقع کیا ہونا چاہیے تھا۔
مداحوں کا غصہ
شائقین نے اس بات پر سخت برہمی کا اظہار کیا کہ میسی صرف 10 منٹ کے لیے سٹیڈیم میں داخل ہوئے اور انہیں وزراء اور سیاستدانوں نے گھیر لیا۔ مزید برآں، میسی نے ایک بھی کک یا پنالٹی پر گول نہیں کیا اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو میسی کی جھلک بھی نہیں ملی۔ ناراض شائقین، جنہوں نے 4500 روپئے اور 10,000 روپئے کے درمیان ٹکٹ خریدے تھے، نے اسٹیڈیم میں توڑ پھوڑ شروع کردی۔
#WATCH | Kolkata, West Bengal: A fan of star footballer Lionel Messi says, " the minimum price of the ticket was 5 thousand, and why were the vvips around messi? we couldn't even see him... why weren't the police taking action? i don't know anything. everyone was furious... we… https://t.co/Ce4kNu8dBH pic.twitter.com/HGG1OHSoo8— ANI (@ANI) December 13, 2025
ناراض مداح اجے شاہ نے پی ٹی آئی کو بتایا، "یہاں کولڈ ڈرنک کے ایک گلاس کی قیمت 150-200 روپے ہے، پھر بھی ہم میسی کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ سکے، لوگوں نے ان کو دیکھنے کے لیے ایک ماہ کی تنخواہ خرچ کی، میں نے ٹکٹ کے 5000 روپے دیے اور اپنے بیٹے کے ساتھ میسی کو دیکھنے آیا تھا، سیاست دانوں کو دیکھنے نہیں، پولیس اور انتظامیہ کے تمام ذمہ دار میسی کے ساتھ سیلفی لے رہے تھے۔ اس کے لئے انتظامیہ ذمہ دار ہیں۔"
#WATCH | Kolkata, West Bengal: A fan of star footballer Lionel Messi says, " it is very disappointing that after paying such a hefty amount. they had 50 people around him, and we could not even get a glimpse of him for once... he just waved a couple of times, and that's it." https://t.co/Ce4kNu8dBH pic.twitter.com/GZmpkehdIX— ANI (@ANI) December 13, 2025
میسی کا دورہ بھارت
میسی بھارت کے چار شہروں کے دورے پر ہیں۔ وہ 13 سے 15 دسمبر تک کولکتہ، حیدرآباد، ممبئی اور دہلی کا دورہ کریں گے۔ سالٹ لیک اسٹیڈیم کا دورہ کرنے کے بعد وہ حیدرآباد جائیں گے اور تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ساتھ دوستانہ میچ کھیلیں گے۔
ممتا بنرجی نے افراتفری کے واقعات پر معذرت کی
مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے افراتفری کے واقعات پر معذرت کرتے ہوئے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ بنرجی نے ایکس پر پوسٹ کیا، "میں آج سالٹ لیک اسٹیڈیم میں ہونے والی افراتفری سے بہت پریشان اور صدمے میں ہوں۔ میں ہزاروں کھیلوں سے محبت کرنے والوں اور شائقین کے ساتھ ایک تقریب میں شرکت کے لیے اسٹیڈیم جا رہی تھی جو اپنے پسندیدہ فٹبالر لیونل میسی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جمع تھے۔"
I am deeply disturbed and shocked by the mismanagement witnessed today at Salt Lake Stadium. I was on my way to the stadium to attend the event along with thousands of sports lovers and fans who had gathered to catch a glimpse of their favourite footballer, Lionel Messi.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 13, 2025
I…
"میں اس ناخوشگوار واقعے کے لیے لیونل میسی کے ساتھ ساتھ تمام کھیلوں سے محبت کرنے والوں اور ان کے مداحوں سے مخلصانہ طور پر معذرت خواہ ہوں۔"