میسی کے کولکاتہ ایونٹ میں مچ گئی بھگدڑ، مشتعل تماشائیوں نے اسٹیڈیم میں بوتلیں پھینک دیں

کولکاتہ کے سالٹ لیک اسٹیڈیم میں لوگوں کی بڑی تعداد میسی کو دیکھنے کے لیے جمع تھی۔

میسی کے کولکاتہ ایونٹ میں مچ گئی بھگدڑ، مشتعل تماشائیوں نے اسٹیڈیم میں بوتلیں پھینک دیں
میسی کے کولکاتہ ایونٹ میں مچ گئی بھگدڑ، مشتعل تماشائیوں نے اسٹیڈیم میں بوتلیں پھینک دیں (Image: ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 13, 2025 at 2:00 PM IST

Updated : December 13, 2025 at 2:15 PM IST

کولکاتہ: ارجنٹائن کے اسٹار فٹبالر لیونل میسی 13 سے 15 دسمبر تک بھارت کے دورے پر ہیں۔ وہ 13 دسمبر کی رات کولکاتہ پہنچے اور آج صبح 10:30 بجے وویکانند یووا بھارتی سالٹ لیک اسٹیڈیم میں ایک پروگرام رکھا۔ پہنچنے پر، میسی نے کھچا کھچ بھرے ہجوم سے مبارکباد لینے کے لیے سٹیڈیم کا چکر لگایا۔ اس دوران، ریاستی وزراء اور دیگر معززین ان کے ہمراہ تھے، جس نے مداحوں کو انہیں ٹھیک سے دیکھنے سے روک دیا۔

میسی کے کولکاتہ ایونٹ میں مچ گئی بھگدڑ، مشتعل تماشائیوں نے اسٹیڈیم میں بوتلیں پھینک دیں (Video Source: ETV Bharat)

میسی جیسے ہی میدان چھوڑنے لگے تو پہلے سے ہی مشتعل شائقین نے ایونٹ مینیجر پر حملہ کر دیا اور بوتلیں پھینکنا شروع کر دیں۔ جس سے پنڈال کے اندر افراتفری پھیل گئی۔ رپورٹس کے مطابق، بہت سے شائقین، جو میسی کو سٹیڈیم میں نہیں دیکھ سکے، انہوں نے پوسٹرز اور ہورڈنگز کی توڑ پھوڑ کی، بوتلیں پھینکیں اور ہنگامہ کیا۔ صورتحال تیزی سے بگڑ گئی، جس کے نتیجے میں پنڈال میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی اور میسی اور دیگر وی وی آئی پیز کو وہاں سے نکالا گیا۔

اس افراتفری کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کئی شائقین، جو ارجنٹائن کے آئیکون کو دیکھنے کی امید میں گھنٹوں انتظار کر رہے تھے، انہیں دیکھے بغیر مایوس ہو گئے۔ جس سے یہ صورتحال پیدا ہوگئی۔ اسٹیڈیم کے اندر کی افراتفری کی تصاویر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوگئیں، جس میں افراتفری کو دکھایا گیا اور اس پر چھایا ہوا کہ ہندوستانی فٹ بال شائقین کے لیے ایک تاریخی اور خوشی کا موقع کیا ہونا چاہیے تھا۔

مداحوں کا غصہ

شائقین نے اس بات پر سخت برہمی کا اظہار کیا کہ میسی صرف 10 منٹ کے لیے سٹیڈیم میں داخل ہوئے اور انہیں وزراء اور سیاستدانوں نے گھیر لیا۔ مزید برآں، میسی نے ایک بھی کک یا پنالٹی پر گول نہیں کیا اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو میسی کی جھلک بھی نہیں ملی۔ ناراض شائقین، جنہوں نے 4500 روپئے اور 10,000 روپئے کے درمیان ٹکٹ خریدے تھے، نے اسٹیڈیم میں توڑ پھوڑ شروع کردی۔

ناراض مداح اجے شاہ نے پی ٹی آئی کو بتایا، "یہاں کولڈ ڈرنک کے ایک گلاس کی قیمت 150-200 روپے ہے، پھر بھی ہم میسی کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ سکے، لوگوں نے ان کو دیکھنے کے لیے ایک ماہ کی تنخواہ خرچ کی، میں نے ٹکٹ کے 5000 روپے دیے اور اپنے بیٹے کے ساتھ میسی کو دیکھنے آیا تھا، سیاست دانوں کو دیکھنے نہیں، پولیس اور انتظامیہ کے تمام ذمہ دار میسی کے ساتھ سیلفی لے رہے تھے۔ اس کے لئے انتظامیہ ذمہ دار ہیں۔"

میسی کا دورہ بھارت

میسی بھارت کے چار شہروں کے دورے پر ہیں۔ وہ 13 سے 15 دسمبر تک کولکتہ، حیدرآباد، ممبئی اور دہلی کا دورہ کریں گے۔ سالٹ لیک اسٹیڈیم کا دورہ کرنے کے بعد وہ حیدرآباد جائیں گے اور تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ساتھ دوستانہ میچ کھیلیں گے۔

ممتا بنرجی نے افراتفری کے واقعات پر معذرت کی

مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے افراتفری کے واقعات پر معذرت کرتے ہوئے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ بنرجی نے ایکس پر پوسٹ کیا، "میں آج سالٹ لیک اسٹیڈیم میں ہونے والی افراتفری سے بہت پریشان اور صدمے میں ہوں۔ میں ہزاروں کھیلوں سے محبت کرنے والوں اور شائقین کے ساتھ ایک تقریب میں شرکت کے لیے اسٹیڈیم جا رہی تھی جو اپنے پسندیدہ فٹبالر لیونل میسی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جمع تھے۔"

"میں اس ناخوشگوار واقعے کے لیے لیونل میسی کے ساتھ ساتھ تمام کھیلوں سے محبت کرنے والوں اور ان کے مداحوں سے مخلصانہ طور پر معذرت خواہ ہوں۔"

Last Updated : December 13, 2025 at 2:15 PM IST

