عالمی شہرت یافتہ راموجی فلم سٹی میں گلو رن ایونٹ کا جوش و خروش کے ساتھ انعقاد
Published : March 15, 2026 at 11:18 AM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: راموجی فلم سٹی نے ملک کے پہلے 'سائن میجیکل گلو رن' کے مقام کے طور پر گلو رن کا اہتمام کیا۔ ایک متحرک ایونٹ جس میں 10K، 5K اور 3K زمرے شامل تھے۔ فلم اداکارہ ورالکشمی سارتھ کمار اور کرکٹر دھروتھیکیسری نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔
سیاحوں کی جنت راموجی فلم سٹی نے ایک بار پھر ایک منفرد تقریب کی میزبانی کی۔ قدرتی خوبصورتی، چمکتی ہوئی روشنیوں اور دھڑکتی دھڑکنوں کے درمیان سیٹ، 'Cine Magical Glow Run' نے شرکاء کو شروع سے آخر تک اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ تقریباً 2,500 لوگوں نے 3K، 5K اور 10K والے زمروں میں حصہ لیا۔ صحت اور تندرستی کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے بنیادی مقصد کے ساتھ منعقد کی گئی اس دوڑ کے ذریعے رنرز نے بہت ساری یادیں تخلیق کیں۔
دی سنے میجیکل گلو رن: جوش و خروش کا بھرپور
راموجی فلم سٹی دوڑ کے ایک شاندار جشن کا اسٹیج بن گیا۔ 'Cine Magical 10K Run' نے رنرز کو واقعی ایک نیا اور پُرجوش تجربہ پیش کیا۔ نیون لائٹس اور فٹ ٹیپ کرنے والے ڈی جے میوزک کی چمک کے درمیان منعقد ہونے والی اس دوڑ نے فٹنس لیول اور اسپرٹ دونوں کو فروغ دیا۔ تقریباً 2,500 شرکاء نے اس خصوصی نائٹ دوڑ میں حصہ لیا، جو 3 کلومیٹر، 5 کلومیٹر اور 10 کلومیٹر کی کیٹیگریز میں منعقد کی گئی تھی۔ فلم اداکارہ ورالکشمی سرتھ کمار نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جب کہ کرکٹر دھروتھیکیسری نے بطور چیف گیسٹ شرکت کی۔
تین زمروں کی روڑ کو ڈائریکٹرس نے روانہ کیا
اس موقع پر مہمانوں کے ساتھ شامل ہوئے، فلم سٹی کی ایم ڈی وجےشوری اور ای ٹی وی نیٹ ورک کے ڈائریکٹر سوجے نے 10 کلومیٹر کی دوڑ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ راموجی فلم سٹی کے سینئر نمائندوں نے 5 کلومیٹر کی دوڑ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ 3K رن کو ای ٹی وی بھارت کی ڈائریکٹر بریہتی اور کرشنایا پروجیکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کے ڈائریکٹر وینکٹ اکشے نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس کے بعد، سوجے، بریہتی اور وینکٹ اکشے دوڑنے والوں کے ساتھ شامل ہوئے اور دوڑ میں حصہ لیا۔
فلم اداکارہ نے کہی اپنے من کی بات
"میں یہاں (گلو رن میں) بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر واقعی حیران ہوں۔ یہ حقیقت کہ انہوں نے رن میں حصہ لینے کے لیے یہ تمام فاصلہ طے کیا، فٹنس کے لیے ان کے بے پناہ جذبے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تقریب ناقابل یقین حد تک متاثر کن ہے۔ ہفتے کی شام کو کسی کی صحت کے لیے کچھ وقت وقف کرنا خوشی کی بات ہے۔ میں اس تقریب میں شرکت کرنے والے اور اس کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔":- ورالکشمی سرتھ کمار، فلم اداکارہ
جیتنے والوں کے لیے نقد انعامات
10 کلومیٹر کے زمرے میں، لوکیش چودھری، روہت اور سنیل کمار مردوں کے زمرے میں فاتح بن کر ابھرے، جب کہ خواتین کے شعبے میں ڈی کلیانی، منیشا اور گدام راجیشوری نے سرفہرست مقام حاصل کیا۔ 5 کلو میٹر کے زمرے میں، مردوں کے زمرے میں محبت چودھری، ہیمراج اور جاروپولا بالو اور خواتین کے شعبے میں پراچی پڈیار، آرتی بھگت اور انجلی نے نقد انعام حاصل کیا۔
دوڑ کے فاتحین کو انعامی چیک پیش کیے گئے
اس موقع پر 10 کلومیٹر کی دوڑ میں، بالترتیب 25,000، 20,000 اور 15,000 کے نقد انعامات پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والوں کو دیے گئے۔ 5 کلومیٹر کے زمرے میں، پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کو 20,000، دوسرے نمبر پر آنے والے کو 15,000 اور تیسرے مقام کے فاتح کو 10,000 روپیے ملے۔ منتظمین نے گلو رن میں حصہ لینے والے ہر کھلاڑی کو میڈل پیش کیے۔ فلم سٹی کی ایم ڈی وجےشوری نے 10 ہزار دوڑ کے فاتحین کو انعامی چیک حوالے کیے۔
مشہور کرکٹر نے کہی اپنے من کی بات
"سب سے پہلے اور سب سے اہم بات، مجھے راموجی فلم سٹی کا دورہ کرنے اور اتنے بڑے ہجوم کا تجربہ کرنے کا موقع ملا۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ دوڑ ہفتے کی شام کو ہوتی ہے۔ یہ موسم گرما کے آغاز پر ہوتا ہے۔ میں نے مشاہدہ کیا کہ لوگ شعوری تبدیلی لا رہے ہیں اور صحت مند طرز زندگی کو برقرار رکھنے کے خواہشمند ہیں۔ یہ ایک شاندار علامت ہے۔":- دھروتی کیسری، کرکٹر
ملک میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ
ڈی جے میوزک کی دھڑکنوں اور چمکتی ہوئی روشنیوں کے درمیان، دوڑنے والوں نے واقعی ایک نئے تجربے کا لطف اٹھایا۔ شرکاء نے ریمارکس دیے کہ گلو رن — جو نیون لائٹس کے متحرک ڈسپلے کے درمیان منعقد کی گئی — محض ایک دوڑ نہیں تھی، بلکہ ایک یادگار میموری تھی جو زندگی بھر یاد رہے گی۔ جس میں چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک ہر عمر کے لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے شرکت کی۔ یہ تقریب پیشہ ورانہ طور پر مقررہ دوڑ کے طور پر منعقد کی گئی تھی، جس میں تفریح کے ساتھ فٹنس کو بغیر کسی رکاوٹ کے شامل کیا گیا تھا۔
'سائن میجیکل گلو رن' 2026 ایڈیشن نے ریکارڈ اپنے نام کر لیا
شرکاء نے نوٹ کیا کہ عام آؤٹ ڈور میراتھن کے برعکس، اس دوڑ نے انہیں توانائی اور جوش کے نئے احساس سے دوچار کیا۔ فلم سٹی نے 'سائن میجیکل گلو رن' کے 2026 ایڈیشن کے ساتھ ایک اور ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے جو کہ ملک میں اپنی نوعیت کا پہلا ایونٹ ہے۔ خوشگوار ماحول کے درمیان، اس گلو رن کا مقصد امن، صحت اور تندرستی کے حوالے سے بیداری پیدا کرنا ہے۔ فلم سٹی اس وقت رونق و روشنی سے نہا گیا اور ڈی جے میوزک کی دھڑکنوں سے گونج اٹھا جب اس نے اس رن کی میزبانی کی، جس میں ہزاروں رنرز نے شرکت کی۔ رنرز نے فلم سٹی انتظامیہ سے درخواست کی کہ وہ مستقبل میں بھی اس طرح کے رن کا انعقاد جاری رکھیں۔