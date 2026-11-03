گلین میکسویل نے انٹرنیشنل کرکٹ کو کہا الوداع، میکسی کے کرکٹ کیریئر پر ڈالیں ایک نظر
گلین میکسویل آسٹریلیا کی دو ون ڈے ورلڈ کپ اور ایک ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کا اہم حصہ تھے۔
Published : November 3, 2026 at 10:57 AM IST
میلبورن، آسٹریلیا: آسٹریلیا کے جارح مزاج بلے باز گلین میکسویل نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے پیر (2 نومبر) کی رات 'دی فائنل ورڈ کرکٹ پوڈ کاسٹ' (The Final Word Cricket Podcast) پر اس کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی میکسویل کے 14 سالہ طویل انٹرنیشنل کیریئر کا اختتام ہو گیا۔ انہوں نے آسٹریلیا کے لیے 149 ون ڈے، 130 ٹی ٹوئنٹی اور 7 ٹیسٹ میچز کھیلے، جن کے دوران انہوں نے دو آئی سی سی ون ڈے ورلڈ کپ اور ایک ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اپنے نام کیا۔
سال 2026 میں ہی یہ صاف دکھائی دینے لگا تھا کہ آسٹریلیا کے مستقبل کے انٹرنیشنل پلانز میں 38 سالہ میکسویل کا کردار کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ کرکٹ بورڈ نے 2026-27 کے سیزن کے سینٹرل کنٹریکٹ کی فہرست سے میکسویل کو باہر کر دیا تھا۔
Glenn Maxwell calls time on a remarkable T20I career! https://t.co/NgOS7SSlgJ https://t.co/FEH31SSGGH— cricket.com.au (@cricketcomau) November 2, 2026
واضح رہے کہ میکسویل کا یہ بڑا فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب آسٹریلوی کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ کے خلاف ہونے والی ہوم ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کیا، جس میں 'میکسی' کا نام شامل نہیں تھا اور وائٹ بال سیریز کے لیے 8 نئے کھلاڑیوں کو ٹیم میں جگہ دی گئی تھی۔
میکسویل کا آخری انٹرنیشنل میچ
میکسویل نے جون 2025 میں ہی ون ڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا۔ اس فارمیٹ میں ان کا آخری میچ دبئی میں چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل میں بھارت کے خلاف تھا۔ انہوں نے یہ فیصلہ بار بار لگنے والی چوٹوں (انجریز) کی وجہ سے کیا تھا۔ اب انہوں نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کو بھی الوداع کہہ دیا۔ میکسویل کا آخری ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ 20 فروری 2026 کو ورلڈ کپ کے 'سپر 8' مقابلے میں عمان کے خلاف تھا۔ انہوں نے اپنا آخری ٹیسٹ میچ 2017 میں کھیلا تھا۔
میکسویل کا انٹرنیشنل کرکٹ کیریئر
میکسویل نے 2012 میں انٹرنیشنل کرکٹ میں قدم رکھا۔ اس کے بعد سے انہوں نے آسٹریلیا کے لیے مجموعی طور پر 286 انٹرنیشنل میچز کھیلے، جن میں انہوں نے 7,226 رنز بنائے اور 136 وکٹیں حاصل کیں۔ 'دی بگ شو' (The Big Show) کے نام سے مشہور میکسویل، 2015 اور 2023 کے ون ڈے ورلڈ کپ اور 2021 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کی چیمپیئن ٹیموں کا اہم ترین حصہ رہے تھے۔
ون ڈے (149 میچز): 3,990 رنز اور 77 وکٹیں (جس میں 4 سنچریاں اور 23 نصف سنچریاں شامل ہیں)۔
ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل (130 میچز): 2,897 رنز اور 51 وکٹیں (اس دوران انہوں نے 5 سنچریاں اور 12 نصف سنچریاں بھی بنائیں)۔
ٹیسٹ (7 میچز): میکسویل کو صرف 7 ٹیسٹ میچ کھیلنے کا موقع ملا، جس میں انہوں نے 1 سنچری کے ساتھ 339 رنز بنائے اور 8 وکٹیں لیں۔
میکسویل کے نام ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ سنچریاں (پانچ) بنانے کا عالمی ریکارڈ بھی ہے، جس کی برابری صرف بھارت کے روہت شرما نے کی ہے۔
میکسویل کی جادوئی اننگز
انٹرنیشنل کرکٹ میں میکسویل اپنی نسل کے سب سے خطرناک وائٹ بال بلے بازوں میں سے ایک تھے۔ وہ اپنے انوکھے شاٹس، پاور ہٹنگ اور میچ کا رخ بدلنے کی صلاحیت کے لیے جانے جاتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی مثال انہوں نے 2023 کے ون ڈے ورلڈ کپ میں ممبئی کے وانکھیڈے اسٹیڈیم میں افغانستان کے خلاف اپنے دم پر میچ جتا کر دی۔ جب آسٹریلیا 292 رنز کے ہدف کا پیچھا کرتے ہوئے محض 91 رنز پر 7 وکٹیں گنوا چکا تھا اور ٹیم ہار کے دہانے پر تھی، تب میکسویل کا طوفان آیا اور انہوں نے 128 گیندوں پر ناقابل شکست 201 رنز کی ناقابل یقین اننگز کھیل کر اپنی ٹیم کو ہارا ہوا میچ جتوا دیا۔ بیٹنگ کے دوران وہ شدید جسمانی کچھاؤ (کرامپس) سے بھی جوجھ رہے تھے لیکن انہوں نے میدان سے باہر جانے کے بجائے ملک کے لیے لڑنے کا فیصلہ کیا۔
آسٹریلیا کے سب سے پراثر لمیٹڈ اوورز کرکٹر
میکسویل کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی ان کا شاندار انٹرنیشنل کیریئر ختم ہو گیا ہے، جہاں انہوں نے اپنی جارحانہ بیٹنگ، کارآمد آف اسپن باؤلنگ اور لاجواب فیلڈنگ کے دم پر آسٹریلیا کے سب سے پراثر لمیٹڈ اوورز کرکٹرز میں اپنی پہچان بنائی۔ اگرچہ میکسویل انٹرنیشنل کرکٹ کو الوداع کہہ رہے ہیں، لیکن فرنچائز کرکٹ میں ان کا سفر جاری رہے گا۔ وہ دنیا بھر کی ٹی ٹوئنٹی لیگز میں کھیلتے رہیں گے اور 'بگ بیش لیگ' (BBL) میں 2026-27 سیزن کے اختتام تک 'میلبورن اسٹارز' کے ساتھ جڑے رہیں گے۔