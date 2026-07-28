کامن ویلتھ گیمز 2026: پانچویں دن بھارت کو ملے چھ تمغے، پیرا ایتھلیٹکس میں شرمیلا نے گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رقم کر دی
پیرا ایتھلیٹکس میں سب سے خاص لمحہ اس وقت آیا، جب شرمیلا نے ایف57 ایونٹ میں 9.81 میٹر کی بہترین تھرو پھینک کر میڈل جیتا۔
Published : July 28, 2026 at 10:31 AM IST
گلاسگو (اسکاٹ لینڈ): کامن ویلتھ گیمز 2026 میں بھارت کی مسلسل شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی تسلسل میں پیر کے روز بھارت کی شرمیلا دھنکھڑ نے پیرا ایتھلیٹکس میں تاریخ رقم کر دی۔ واضح رہے کہ شرمیلا دھنکھڑ نے کامن ویلتھ گیمز کے پیرا ایتھلیٹکس میں بھارت کے لیے پہلا گولڈ میڈل جیتا ہے۔
انہوں نے خواتین کے شاٹ پٹ ایف 57 مقابلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گولڈ میڈل پر قبضہ جمایا۔ شرمیلا نے 9.81 میٹر کی بہترین تھرو پھینکی۔ کامن ویلتھ گیمز 2026 کے پانچویں دن بھارت نے چھ میڈلز جیتے، جس میں شرمیلا دھنکھڑ کا خواتین کے شاٹ پٹ ایف 57 میں تاریخی گولڈ میڈل سب سے نمایاں رہا، جب کہ گیانیشوری یادو، سرویش کشارے اور ولوری اجے بابو نے سلور میڈلز جیتے، اور بندھیارانی دیوی اور شلپا کے۔ شائلہ نے برونز میڈل حاصل کیا، جس سے ملک کے کل میڈلز کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔
#WATCH | Scotland | Glasgow 2026 Commonwealth Games | Para Shot Putter Sharmila Dhankhar says, "I am extremely happy winning a medal for my country. I feel really proud, and I will continue bringing glory to the nation... This was my dream, and my mother's dream too. I won this… pic.twitter.com/alTqlgHmvE— ANI (@ANI) July 28, 2026
دن کا سب سے یادگار اور خاص لمحہ پیرا ایتھلیٹکس میں اس وقت آیا جب شرمیلا دھنکھڑ نے خواتین کے شاٹ پٹ ایف 57 ایونٹ میں 9.81 میٹر کی سیزن کی بہترین تھرو پھینک کر گولڈ میڈل جیتا، اور پیرا ایتھلیٹکس میں بھارت کی پہلی کامن ویلتھ گیمز گولڈ میڈلسٹ بن گئیں۔ بھارت کے لیے جشن اس وقت دوبالا ہو گیا جب نائیجیریا کی یوکاریا ایازی کو نااہلی قرار دیے جانے کے بعد چوتھے نمبر پر آنے والی شلپا کے شائلہ کو برونز میڈل مل گیا، جس سے بھارت کو گلاسگو گیمز میں پہلی بار ڈبل پوڈیم فنش (ایک ہی مقابلے میں دو میڈل) حاصل ہوا۔ وہیں گھانا کی زینابو عیسیٰ نے 8.65 میٹر کی بہترین کوشش کے ساتھ سلور میڈل جیتا۔
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بھارتی ایتھلیٹکس میں نیشنل ریکارڈ ہولڈر سرویش کشارے نے ایک اور میڈل اپنے نام کیا، جنہوں نے کامن ویلتھ گیمز میں مردوں کے ہائی جمپ مقابلے میں سلور میڈل جیت کر تاریخ رقم کر دی۔ کشارے نے 2.25 میٹر کی اونچائی عبور کی، لیکن کاؤنٹ بیک کی بنیاد پر وہ گولڈ میڈل سے محروم رہ گئے۔ جمیکا کے رومان بیک فورڈ نے بھی اتنی ہی اونچائی عبور کی تھی، لیکن سیریز میں ان کی کارکردگی بہتر رہی۔ انگلینڈ کے کیمانی جیک نے 2.20 میٹر کے ساتھ برونز میڈل جیتا۔
ویٹ لفٹنگ ایک بار پھر بھارت کا سب سے مضبوط کھیل ثابت ہوا، اور مزید تین مزید میڈل کے ساتھ اس کھیل میں ملک کے میڈلز کی تعداد چھ کر دی۔ گیانیشوری یادو نے کامن ویلتھ گیمز 2026 میں اپنے ڈیبیو پر خواتین کے 53 کلوگرام زمرے (کیٹیگری) میں سلور میڈل جیت کر بھارت کا کھاتہ کھولا۔ 23 سالہ گیانیشوری، جو اولمپک چیمپئن میرابائی چانو کو شامل کرنے کے لیے 49 کلوگرام ڈویژن سے اوپر آئی تھیں، نے 199 کلوگرام (اسنیچ میں 88 کلوگرام اور کلین اینڈ جرک میں 111 کلوگرام) کا اپنا ذاتی بہترین مجموعی وزن اٹھایا۔ انہوں نے اپنی تمام چھ کوششیں کامیابی سے مکمل کیں اور کچھ دیر کے لیے کامن ویلتھ گیمز کا کلین اینڈ جرک ریکارڈ اپنے نام کیا۔ تاہم نائیجیریا کی اونومے اومولولا ڈیڈیہ نے 206 کلوگرام کے گیمز ریکارڈ ٹوٹل کے ساتھ گولڈ میڈل جیت کر اسے توڑ دیا۔
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اس کے بعد، بندھیارانی دیوی نے خواتین کے 58 کلوگرام زمرے میں برونز میڈل جیتا اور چار سال پہلے برمنگھم میں سلور میڈل جیتنے کے بعد لگاتار دوسرا کامن ویلتھ گیمز میڈل اپنے نام کیا۔ منی پور سے تعلق رکھنے والی ویٹ لفٹر نے مجموعی طور پر 199 کلوگرام (اسنیچ میں 87 کلوگرام اور کلین اینڈ جرک میں 112 کلوگرام) وزن اٹھایا، جب کہ نائیجیریا کی رافیاتو فولاشڈے لاول نے گیمز ریکارڈ کے مجموعی 229 کلوگرام کے ساتھ اپنے اعزاز کا دفاع کیا اور کینیڈا کی این سوفی ٹیشیرو نے 215 کلوگرام کے ساتھ سلور میڈل جیتا۔
دن کے آخری ویٹ لفٹنگ ایونٹ میں، 22 سالہ ولوری اجے بابو مردوں کے 79 کلوگرام مقابلے میں گولڈ میڈل سے محروم رہ گئے۔ آندھرا پردیش کے اس لفٹر نے اسنیچ میں 149 کلوگرام کا کامن ویلتھ گیمز ریکارڈ بنایا اور مجموعی طور پر 330 کلوگرام (149 کلوگرام + 181 کلوگرام) کے ساتھ مقابلہ ختم کیا۔ ملائیشیا کے محمد ایری ہدایت نے 184 کلوگرام کے گیمز ریکارڈ کلین اینڈ جرک کے بعد 331 کلوگرام کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا، جبکہ اسکاٹ لینڈ کے کرس مرے نے 325 کلوگرام کے ساتھ برونز میڈل حاصل کیا۔
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