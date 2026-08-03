سی ڈبلیو جی 2026 کا اختتام، بھارت کو ملے 39 تمغے، نئی دہلی کو ملی کامن ویلتھ گیمز 2030 کی میزبانی
بھارت نے گلاسگو کامن ویلتھ گیمز میں 39 تمغے جیت کر چوتھی پوزیشن حاصل کی۔ تفصیل سے پڑھیں۔
Published : August 3, 2026 at 8:56 AM IST
گلاسگو (اسکاٹ لینڈ): 11 دنوں تک جاری رہنے والے کامن ویلتھ گیمز 2026 کا اتوار کو رنگ برنگی تقریب کے ساتھ اختتام ہو گیا۔ اس ایونٹ میں بھارت نے 39 تمغوں کے ساتھ مجموعی میڈل ٹیبل پر چوتھی پوزیشن حاصل کی۔ واضح رہے کہ باکسنگ کی نئی چیمپئن بننے والی جاسمین لیمبوریا کو اختتامی تقریب کے لیے ملک کا پرچم بردار بنایا گیا تھا۔
جانکاری کے مطابق، اگلے کامن ویلتھ گیمز میں صد سالہ ایڈیشن منایا جائے گا، جس کی میزبانی بھارت کو سونپی گئی ہے۔ کامن ویلتھ گیمز 2030 بھارت کی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں منعقد کیے جائیں گے۔ اختتامی تقریب کے دوران کامن ویلتھ گیمز کا باقاعدہ پرچم اور بیٹن (Baton) بھارت کے حوالے کیے گئے۔ اس موقعے پر بھارت کی جانب سے اولمپک گولڈ میڈلسٹ نیراج چوپڑا، انڈین اولمپک ایسوسی ایشن کی صدر پی ٹی اوشا اور گجرات کے ڈپٹی سی ایم ہرش سنگھوی موجود تھے۔
بھارت نے گلاسگو کامن ویلتھ گیمز 2026 میں 122 کھلاڑیوں کے اسکواڈ کے ساتھ 13 گولڈ، 17 سلور اور 9 برونز میڈلز جیتے۔ یہ چار سال قبل برمنگھم میں حاصل کی گئی چوتھی پوزیشن کے برابر ہے، جب کہ اس بار بھارت نے بہت چھوٹے مقابلوں (پروگرام) میں حصہ لیا تھا، جس میں کئی ایسے کھیل شامل نہیں تھے جن میں ملک روایتی طور پر تمغے جیتتا ہے۔ بھارت کے تمغوں کی تعداد 2022 میں برمنگھم میں جیتے گئے 61 تمغوں سے کم تھی، لیکن حالات کچھ اور ہی کہانی بیان کرتے ہیں۔ ان تمغوں میں سے 30 تمغے ایسے کھیلوں میں آئے تھے جنہیں گلاسگو کے پروگرام سے نکال دیا گیا تھا۔
چار سال پہلے 210 کھلاڑیوں کے مقابلے میں اس بار بھارت صرف 122 ایتھلیٹس کے ساتھ میدان میں اترا، پھر بھی اپنی چوتھی پوزیشن برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ یہی نہیں بلکہ میڈل جیتنے کی شرح اور بھی بہتر رہی، جس میں 38 ایتھلیٹس تمغوں کے ساتھ وطن واپس لوٹے۔ طویل فاصلے کے رنر گلویر سنگھ دو تمغے جیتنے والے اکیلے بھارتی کھلاڑی تھے۔ آسٹریلیا نے 70 گولڈ میڈلز سمیت مجموعی طور پر 171 تمغے جیت کر گیمز میں اپنا دبدبہ برقرار رکھا، جب کہ انگلینڈ 110 تمغوں کے ساتھ دوسرے اور کینیڈا 62 تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔ بھارت 39 تمغوں کے ساتھ میزبان ملک اسکاٹ لینڈ کے برابر رہا، لیکن زیادہ گولڈ میڈلز جیتنے کی وجہ سے چوتھے نمبر پر آ گیا۔
سال 2030 کے کامن ویلتھ گیمز احمد آباد میں ہوں گے، جس سے آسٹریلیا کے بعد بھارت دوسرا ایسا ملک بن جائے گا جس نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس ملٹی اسپورٹ ایونٹ کی میزبانی کی ہے۔ بھارت نے اس سے قبل سال 2010 میں نئی دہلی میں ان گیمز کی میزبانی کی تھی۔ اختتامی تقریب کا آغاز اسکاٹ لینڈ کے بھرپور ثقافتی ورثے کے جشن کے ساتھ ہوا، جس کے بعد بھارت کے ثقافتی تنوع اور پرانی روایتوں کا ایک رنگین مظاہرہ پیش کیا گیا۔
اس تقریب کی ایک خاص بات انڈو-اسکاٹش (بھارتی اور اسکاٹش) ثقافت کا ایک انوکھا ملاپ تھا، جس میں دونوں ممالک کے موسیقار اور رقاص ایک زبردست 'جگل بندی' کے لیے ایک ساتھ اسٹیج پر آئے، جو گلاسگو سے احمد آباد تک بیٹن (Baton) کی منتقلی کی علامت تھا۔ سی ڈبلیو جی 2026 کے باقاعدہ اختتام کے ساتھ ہی اب تمام تر توجہ احمد آباد پر مرکوز ہے، جو 2030 میں کامن ویلتھ گیمز کے سوویں ایڈیشن کی میزبانی کرے گا۔