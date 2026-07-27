کامن ویلتھ گیمز 2026: ویٹ لفٹنگ میں راجا متھوپانڈی نے بھارت کو دلایا سلور، شاندار کارکردگی جاری
اس سے پہلے گلاسگو میں جاری کامن ویلتھ گیمز میں میرابائی چانو نے ویٹ لفٹنگ میں ملک کو پہلا طلائی تمغہ دلایا۔
Published : July 27, 2026 at 10:34 AM IST
گلاسگو (اسکاٹ لینڈ): کامن ویلتھ گیمز 2026 میں بھارت کی شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے بہار کے جھنڈو کمار نے پاور لفٹنگ میں کانسے کا میڈل جیتا، اس کے بعد میرابائی چانو نے گولڈ اور ریشیکانتا سنگھ نے سلور میڈل اپنے نام کیے۔ تازہ ترین جانکاری کے مطابق، اب راجا متھوپانڈی نے سلور میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کیا ہے۔
واضح رہے کہ راجا متھوپانڈی نے اتوار (مقامی وقت) کو کامن ویلتھ گیمز 2026 میں مردوں کے 65 کلوگرام ویٹ لفٹنگ ایونٹ میں سلور میڈل جیتا۔ اس سے ملک کو دن کا تیسرا میڈل ملا اور بھارتی ویٹ لفٹنگ ٹیم کی شاندار کارکردگی جاری رہی۔ 26 سالہ کھلاڑی نے مجموعی طور پر 286 کلوگرام وزن اٹھایا، جس میں انہوں نے اسنیچ میں 126 کلوگرام اور کلین اینڈ جرک میں 160 کلوگرام وزن اٹھا کر دوسرا مقام حاصل کیا۔
ملائیشیا کے ازنیل بن بدین محمد نے کامن ویلتھ گیمز کے ریکارڈ مجموعی 299 کلوگرام وزن کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا، اور گولڈ کوسٹ سال 2018 اور برمنگھم سال 2022 میں جیت کے بعد مسلسل تیسرا کامن ویلتھ گیمز ٹائٹل اپنے نام کیا۔ راجا نے اپنی مہم کا آغاز شاندار انداز میں کیا اور اپنی دوسری کوشش میں اسنیچ میں 126 کلوگرام کی بہترین لفٹ ریکارڈ کی۔ اس کے بعد انہوں نے کلین اینڈ جرک میں بھی اپنی دوسری کوشش میں 160 کلوگرام کا وزن کامیابی سے اٹھایا، اور مجموعی طور پر 286 کلوگرام کے ساتھ گلاسگو میں بھارت کے لیے نیا میڈل جیتا۔
راجا کی شاندار واپسی
سلور میڈل جیتنا راجا کے لیے ایک شاندار واپسی تھی، جن کا کریئر سال 2019 میں کہنی میں شدید چوٹ کے باعث تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے ان کی صحت یابی کے عمل میں مزید رکاوٹیں آئیں، جب کہ جیریمی لالرینونگا کے آگے بڑھنے کے ساتھ ہی زیادہ ویٹ کیٹیگری میں تبدیلیاں ہوئیں، جس کی وجہ سے راجا برمنگھم سلا 2022 کامن ویلتھ گیمز کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ 65 کلوگرام کیٹیگری شروع ہونے کے بعد انہوں نے نیشنل سیٹ اپ میں واپسی کی اور انٹرنیشنل لیول پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس میں سال 2025 ورلڈ چیمپئن شپ میں 299 کلوگرام کے پرسنل بیسٹ ٹوٹل کے ساتھ نواں نمبر حاصل کرنا بھی شامل ہے۔
اتوار کے روز ویٹ لفٹنگ میں بھارت کی جیت کے کھاتے میں سلور میڈل کے اضافے سے قبل، اولمپک سلور میڈلسٹ میرابائی چانو نے خواتین کی 48 کلوگرام کیٹیگری میں کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل جیتا، جبکہ چنبم ریشیکانتا سنگھ نے مردوں کے 60 کلوگرام ایونٹ میں سلور میڈل اپنے نام کیا۔ راجا کے پوڈیم (کامیابی کے اسٹیج) پر آنے کے ساتھ ہی بھارت کو دن کا تیسرا میڈل ملا، اور یہ تمام میڈلز ویٹ لفٹنگ سے آئے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ملک کی کامن ویلتھ گیمز مہم میں اس کھیل کا مسلسل اہم تعاون رہا ہے۔
دوسری طرف، بھارت کی باکسنگ مہم کو ان کھیلوں میں پہلا دھچکا اس وقت لگا جب آدتیہ پرتاپ یادو مردوں کے مقابلے سے باہر ہو گئے۔ بھارتی باکسر اپنا پری کوارٹر فائنل مقابلہ یوگنڈا کے نوہو بٹے سے 3-2 کے قریبی فرق سے ہار گئے، جو گلاسگو 2026 میں بھارت کی باکسنگ میں پہلی ہار تھی۔
والدین کو میڈل وقف کیا
ویٹ لفٹر راجا متھوپانڈی نے اپنا کامن ویلتھ گیمز 2026 کا سلور میڈل اپنے والدین اور کوچ وجے شرما کے نام کیا، ساتھ ہی انہوں نے اعتراف کیا کہ گلاسگو میں مردوں کے 65 کلوگرام ایونٹ میں گولڈ میڈل سے محروم ہونے پر وہ مایوس ہیں۔
انہوں نے کہا کہ "میں یقیناً مایوس ہوں کیونکہ میرے کوچ نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا، یہ مانتے ہوئے کہ ہم گولڈ جیتنے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ تاہم، میں نے (امید کے مطابق) پرفارم نہیں کیا۔ میں یہ جیت اپنے والدین اور اپنے کوچ وجے شرما کو وقف کرتا ہوں۔ میں یہاں سیکھی گئی باتوں پر توجہ دوں گا اور اپنی ٹریننگ پر دھیان دوں گا۔ میں اپنے کوچ کی ہدایات کے مطابق ٹریننگ کروں گا اور آگے مزید سخت محنت کروں گا۔"
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