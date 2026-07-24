گلاسگو میں کامن ویلتھ گیمز کا رنگا رنگ آغاز، میرا بائی چانو اور لولینا نے ترنگا لہرایا
ہندوستان 2030 میں گجرات میں کامن ویلتھ گیمز کے اگلے ایڈیشن کی میزبانی کرےگا، یہ ایک مکمل ایونٹ ہے جس میں 17 کھیل شامل ہیں۔
Published : July 24, 2026 at 12:26 PM IST
گلاسگو (اسکاٹ لینڈ): 23ویں کامن ویلتھ گیمز 2026 کا جمعرات کو گلاسگو، اسکاٹ لینڈ میں رنگا رنگ آغاز ہوا۔ ایک رنگارنگ اور مخصوص اسکاٹش افتتاحی تقریب نے اپنی متحرک ثقافت کی نمائش کی۔ کنگ چارلس III نے او وی او (OVO) ہائیڈرو میں ملکہ کیملا، برطانوی وزیر اعظم اینڈی برنہم اور کامن ویلتھ گیمز کے صدر ڈونلڈ روکرے کی موجودگی میں گیمز کا افتتاح کیا۔ یہ اسکاٹش شہر کی جانب سے 12 سالوں میں دوسری بار کثیر کھیلوں کے ایونٹ (ملٹی گیمز ایونٹس) کی میزبانی کی گئی۔
کنگ چارلس III نے دولت مشترکہ کے دن (10 مارچ 2025) کو بکنگھم پیلس میں کنگز بیٹن میں سرایت شدہ پیغام پڑھا۔ یہ گیمز کا باضابطہ افتتاح ہے، جو 2 اگست تک جاری رہے گا۔ یہ پہلی کامن ویلتھ گیمز کی افتتاحی تقریب ہے جو انڈور منعقد کی جائے گی۔ 2026 کے کامن ویلتھ گیمز میں 74 ممالک کے تقریباً 3000 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ افریقی ممالک نے 13,000 صلاحیت والے اندرونی میدان میں اقوام کی پریڈ کی قیادت کی۔ ان کے بعد امریکہ، ایشیا، کیریبین، اوشیانا اور یوروپ کے ممالک آئے۔
افتتاحی تقریب میں اسکاٹش لائن اپ کی جھلک
افتتاحی تقریب کی بات کی جائے تو اسکاٹش لائن اپ کی جھلک نظر آتی تھی۔ گریمی کے لیے نامزد گلوکار، نغمہ نگار کے ٹی ٹنسٹال (KT Tunstall) اور ٹام واکر (Tom Walker) نے تقریب میں پرفارم کیا۔ جب کہ کالیوم بیتی (Callum Beattie) نینا نیسبیٹ (Nina Nesbitt) سیانٹ پھینکس (Saint PHNX) ناتھن ایوانس (Nathan Evans) اور الیکٹرو کیلٹیک ڈو والٹو (electro-Celtic duo Valtos) نے بھی پرفارم کیا۔ مرد شرکاء نے رسمی سوٹ پہن رکھے تھے، جب کہ خواتین شرکاء نے روایتی ساڑھیاں اور بلیزر پہن رکھے تھے۔ بھارتی ٹیم کھلاڑیوں کی پریڈ میں شامل ہوئی، جہاں شائقین نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔
بھارتی ٹیم، کھلاڑیوں کی پریڈ میں شامل
اولمپک میڈلسٹ میرابائی چانو اور لولینا بورگوہین کی قیادت میں ہندوستانی دستے نے برونائی دارالسلام اور اس سے قبل ملائیشیا کے بعد جھنڈا اور بیٹن (ڈنڈا) اٹھایا۔ ہندوستان کی نمائندگی آٹھ جسمانی طور پر قابل اور پانچ پیرا ایتھلیٹ کھیلوں میں 123 کھلاڑی کرتے ہیں۔ گلاسگو، اسکاٹ لینڈ، 2026 کے کامن ویلتھ گیمز کا میزبان ملک، آخر میں داخل ہوا، جیسا کہ کثیر کھیلوں کے مقابلوں کی روایت ہے۔ رپورٹس کے مطابق، 2026 دولت مشترکہ کھیلوں میں، دولت مشترکہ کے 74 ممالک اور خطوں کے تقریباً 3,000 کھلاڑی اگلے 10 دنوں میں چار مقامات پر 10 کھیلوں میں حصہ لیں گے، جس کا مقصد 215 طلائی تمغے جیتنا ہے۔
آسٹریلوی ریاست وکٹوریہ کی اخراجات کے سبب ایونٹ سے دستبرداری
ان میں سے چھ کھیل بیک وقت پیرا ایتھلیٹ ایونٹس کی میزبانی کریں گے، جس سے منتظمین کے ایک جامع گیمز کے وژن کو مزید تقویت ملے گی۔ اس سال کے گیمز کا بجٹ بہت محدود ہے اور آسٹریلوی ریاست وکٹوریہ کے بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے ایونٹ سے دستبرداری کے بعد گلاسگو نے میزبانی کے فرائض سنبھال لیے ہیں۔ 2014 کے کامن ویلتھ گیمز کی کامیابی کے ساتھ میزبانی کے بعد، اسکاٹش شہر نے ایک بار پھر اپنے دروازے کھول دیے ہیں، اس بار تقریب تقریباً 160 ملین پاؤنڈ کے بجٹ پر منعقد کی جا رہی ہے، جو کہ برمنگھم 2022 کے مقابلے میں تقریباً 60 فیصد کم ہے اور مکمل طور پر موجودہ مقامات اور انفراسٹرکچر پر منحصر ہے۔
بھارت اس بار زیادہ تمغے جیت نہیں سکے گا
ہندوستان نے برمنگھم میں 2022 کے دولت مشترکہ کھیلوں میں 22 سونے سمیت 61 تمغے جیتے تھے، لیکن اس بار تمغوں کی تعداد روایتی طور پر تمغہ جیتنے والے کھیلوں جیسے شوٹنگ، ہاکی، بیڈمنٹن، کشتی اور کرکٹ کی غیر موجودگی کی وجہ سے متاثر ہوگی۔ ہندوستان 2030 میں احمد آباد میں دولت مشترکہ کھیلوں کے اگلے ایڈیشن کی میزبانی کر رہا ہے، جو 17 کھیلوں کے ساتھ ایک مکمل ایونٹ ہوگا۔