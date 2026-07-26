گلاسگو 2026: میرا بائی چانو نے ویٹ لفٹنگ میں تاریخ رقم کی، ہندوستان کا پہلا طلائی تمغہ جیتا
اکتیس سالہ میرابائی نے اسنیچ میں 85 کلو وزن اٹھایا جو دولت مشترکہ کھیلوں کے لیے ایک نیا ریکارڈ ہے۔
Published : July 26, 2026 at 10:28 PM IST
گلاسگو (اسکاٹ لینڈ): اسٹار ویٹ لفٹر سائکھوم میرابائی چانو نے اتوار کو یہاں گلاسگو کامن ویلتھ گیمز میں خواتین کے 48 کلوگرام زمرے میں ریکارڈ وزن اٹھا کر ہندوستان کا گولڈ میڈل کا کھاتہ کھول دیا۔ 31 سالہ میرابائی نے اسنیچ میں 85 کلو وزن اٹھایا اور دولت مشترکہ کھیلوں کے لیے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔
اس کے بعد انہوں نے کلین اینڈ جرک میں 105 کلوگرام وزن اٹھا کر کامن ویلتھ گیمز کا ایک اور ریکارڈ قائم کیا۔ اس سے میرابائی کا مسلسل تیسرا دولت مشترکہ کھیلوں کا طلائی تمغہ ہے، جو اس سے قبل 2018 اور 2022 کے ایڈیشنز میں طلائی تمغہ جیت چکی ہیں۔ ٹوکیو اولمپک کی چاندی کا تمغہ جیتنے والی میرابائی نے گلاسگو میں 2014 کے دولت مشترکہ کھیلوں میں بھی چاندی کا تمغہ جیتا تھا۔
Another glorious chapter in Indian Weightlifting!— Narendra Modi (@narendramodi) July 26, 2026
The talented Mirabai Chanu once again showcased her skills at the Commonwealth Games with a stunning performance in the 48 kg category and winning Gold. With back-to-back Commonwealth Games Golds and an overall fourth CWG medal… pic.twitter.com/37IOvMXBTI
خبر رساں ایجنسی اے این آئی کے مطابق، اپنی جیت کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے، چانو نے کہا کہ وہ ہندوستان کے لیے تیسرا گولڈ میڈل جیت کر خوش ہیں۔ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ انہیں اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے تھوڑا سا دباؤ محسوس ہوا۔ چانو نے کہا، "میں بہت خوش ہوں کہ میں ہندوستان کو تیسرا طلائی تمغہ دلوا سکی۔ میرے ذہن میں بہت سی چیزیں چل رہی تھیں، اور کچھ دباؤ تھا۔ میں ہندوستانی ویٹ لفٹنگ ٹیم کے لیے بہت اچھا کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنے تیسرے اور کامن ویلتھ گیمز میں اپنے چوتھے گولڈ میڈل سے بہت خوش ہوں۔"
وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے انہیں مبارکباد دی۔ انہوں نے لکھا، "ہندوستانی ویٹ لفٹنگ میں ایک اور شاندار باب! باصلاحیت میرا بائی چانو نے ایک بار پھر شاندار کارکردگی کے ساتھ دولت مشترکہ کھیلوں میں 48 کلوگرام زمرے میں طلائی تمغہ جیت کر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔
دولت مشترکہ کھیلوں میں لگاتار دو طلائی تمغے اور اپنے چوتھے سی ڈبلیو تمغے کے ساتھ، وہ ہر ہندوستانی کے لیے ایک تحریک بنی ہوئی ہیں۔ انہیں مبارک ہو! ان کی مستقبل کی کوششوں کے لیے نیک خواہشات۔"