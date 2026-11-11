گل، راہول اور کمبوج باہر، چوتھے اور پانچویں ون ڈے کے لیے بھارتی ٹیم میں بڑی تبدیلیاں
نیوزی لینڈ کےخلاف آئندہ دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کی تیاری کےلیے ٹیم انڈیا کی ون ڈے ٹیم میں ایک بڑی تبدیلی کی گئی ہے۔
Published : November 11, 2026 at 1:44 PM IST
بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کا تیسرا ون ڈے، جو منگل 10 نومبر کو ہیملٹن میں کھیلا جانا تھا، بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا۔ بھارت کو پانچ میچوں کی سیریز میں اب بھی 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ ٹیم انڈیا یہاں سے سیریز نہیں ہار سکتی، کیونکہ صرف دو میچ باقی ہیں۔ نیوزی لینڈ کو سیریز ڈرا کرنے کے لیے دونوں میچ جیتنا لازمی ہے۔ چوتھا اور پانچواں ون ڈے 13 اور 15 نومبر کو بے اوول میں کھیلا جائے گا۔ ان دونوں میچوں کے لیے ٹیم انڈیا کا اسکواڈ قدرے مختلف ہوگا۔
دراصل، نیوزی لینڈ کا دورہ شروع ہونے سے پہلے، بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) نے دو ون ڈے اسکواڈز کا اعلان کیا تھا۔ شبمن گل کو پہلے تین میچوں کے لیے کپتان مقرر کیا گیا تھا، جو اب مکمل ہو چکے ہیں، جب کہ آخری دو میچوں کے لیے شریاس ائیر کو کپتانی سونپی گئی تھی۔ اس لیے آئندہ دو ون ڈے میچوں میں ٹی ٹوئنٹی کے کپتان شریاس آئر پہلی بار ون ڈے میں کپتانی کریں گے۔
ٹیسٹ کی تیاری
بورڈ نے یہ اہم فیصلہ نیوزی لینڈ کے خلاف آئندہ دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان آخری ون ڈے 15 نومبر کو شیڈول ہے اور ٹیسٹ سیریز کا آغاز 19 نومبر سے ہوگا۔ اس لیے ٹیسٹ اسپیشلسٹ کھلاڑیوں کو دو ون ڈے میچوں سے قبل ٹیم سے ہٹا دیا گیا تاکہ انہیں ٹیسٹ کی تیاری کے لیے مزید وقت مل سکے۔
ون ڈے سکواڈ میں تین کھلاڑی شامل
اس منصوبے کے تحت، کپتان شبمن گل، کے ایل راہول، اور انشول کمبوج اب چوتھے اور پانچویں ون ڈے کے لیے ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے۔ ان کی جگہ تلک ورما، وکٹ کیپر کمار کشاگرا اور تیز گیند باز یش ٹھاکر آخری دو ون ڈے میچوں کے لیے ٹیم انڈیا کے اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ شریاس ائیر کو کپتان مقرر کیا گیا ہے، ایشان کشن ان کے نائب کپتان ہیں۔ تلک ورما ٹی ٹوئنٹی میں ٹیم کے نائب کپتان ہیں۔
چوتھے اور پانچویں ون ڈے کے لیے ہندوستان کا سکواڈ
شریاس آئیر (کپتان)، روہت شرما، ویراٹ کوہلی، تلک ورما، ایشان کشن (وکٹ کیپر، نائب کپتان)، اکشر پٹیل، نمن دھیر، عاقب نبی، گرنور برار، رتوراج گائیکواڈ، ارشدیپ سنگھ، کمار کشاگرا (وکٹ کیپر)، محمد سراج، یش ٹھاکر، کلدیپ یادو۔
چوتھے ون ڈے کے لیے نیوزی لینڈ کی ٹیم:
مچل سینٹنر (کپتان)، فن ایلن، مائیکل بریسویل، کرسچن کلارک، جیکب ڈفی، میٹ فشر، ڈین فاکس کرافٹ، مچل ہی، میٹ ہنری، کائل جیمیسن، نک کیلی، ٹم سیفرٹ، ول ینگ۔