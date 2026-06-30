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فیفا ورلڈ کپ 2026 کا سب سے بڑا اپ سیٹ: چار بار کا چیمپئن جرمنی ورلڈ کپ سے باہر

اس سے قبل فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں جرمنی کبھی بھی پنالٹی شوٹ آؤٹ میں نہیں ہارا تھا۔

germany eliminated from fifa world cup as paraguay beat in penalties Urdu News
چار مرتبہ کی چیمپئن جرمنی فیفا ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی (AP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 30, 2026 at 12:36 PM IST

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Updated : June 30, 2026 at 1:23 PM IST

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فاکسبورو، میساچوسٹس اسٹیڈیم: فیفا ورلڈ کپ 2026 کا سب سے بڑا اپ سیٹ منگل (30 جون) کو بوسٹن اسٹیڈیم میں دیکھا گیا جب پیراگوئے نے راؤنڈ آف 32 میں چار بار کی چیمپئن جرمنی کو پنالٹیز پر شکست دے کر ٹورنامنٹ سے باہر کردیا۔ اس سے قبل فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں جرمنی کبھی بھی پنالٹی شوٹ آؤٹ میں نہیں ہارا تھا۔

مقررہ وقت تک دونوں ٹیموں کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ جولیو اینسیسو نے پہلے ہاف کے اختتام پر ہیڈر کے ذریعے پیراگوئے کو برتری دلائی لیکن جرمنی کے لیے کائی ہاورٹز نے 52ویں منٹ میں گول کر کے برابر کر دیا۔

والڈیمار اینٹن نے گِل کو دھکا دے کر گرا دیا تھا

اس کے بعد جوناتھن تہم نے اضافی وقت میں گول کیا۔ انہوں نے 102ویں منٹ میں نیتھنیل براؤن کے کارنر کک پر گول کیا۔ تاہم، ایک ویڈیو کے جائزے کے بعد، حکام نے طے کیا کہ پہلے والڈیمار اینٹن نے گِل کو دھکا دے کر گرا دیا تھا، اس لیے گول کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد کوئی بھی ٹیم گول نہ کر سکی جس کی وجہ سے میچ پنالٹی شوٹ آؤٹ کرنا پڑا۔

germany eliminated from fifa world cup as paraguay beat in penalties Urdu News
فیفا ورلڈ کپ 2026 کا سب سے بڑا اپ سیٹ (AP)

پنالٹی شوٹ آؤٹ میں پہلی شکست، پیراگوئے بنی پہلی ٹیم

پیراگوئے نے سنسنی خیز پنالٹی شوٹ آؤٹ (3-4) سے جیت لیا۔ اس سے پیراگوئے نے راؤنڈ آف 16 میں جگہ حاصل کرلی۔ پیراگوئے ورلڈ کپ میں جرمنی کو پنالٹی شوٹ آؤٹ میں شکست دینے والی پہلی ٹیم بھی بن گئی۔ جرمنوں نے پنالٹی کے چھ میں سے تین مواقع گنوا دیے۔

germany eliminated from fifa world cup as paraguay beat in penalties Urdu News
پیراگوئے نے سنسنی خیز پنالٹی شوٹ آؤٹ (3-4) سے جیت لیا (AP)

چار بار کی چیمپئن ٹیم جرمنی

ان دونوں ٹیموں کے درمیان ورلڈ کپ کے واحد پچھلے میچ میں، جرمنی نے 2002 کے ٹورنامنٹ کے راؤنڈ آف 16 میں پیراگوئے کو 0-1 سے شکست دی تھی۔ تقریباً 24 سال بعد پیراگوئے نے اپنی شکست کا بدلہ لے لیا۔ جرمنی کے لیے یہ ایک حیرت انگیز اور چونکا دینے والی شکست تھی، کیونکہ چار بار کی چیمپئن ٹیم 2014 میں آخری بار ٹرافی جیتنے کے بعد سے ورلڈ کپ میں مشکلات کا شکار ہے۔

راؤنڈ آف 16 میں فرانس اور سویڈن میں سے کسی سے مقابلہ

اس میچ میں اترنے سے پہلے پیراگوئے، فیفا کی درجہ بندی میں 41ویں نمبر پر تھا، جب کہ جرمنی نے دنیا کی 10ویں نمبر کی ٹیم کے طور پر ٹورنامنٹ میں داخلہ لیا۔ پیراگوئے کا مقابلہ ہفتے کے روز فلاڈیلفیا میں راؤنڈ آف 16 میں فرانس اور سویڈن کے درمیان منگل کو ہونے والے میچ کے فاتح سے ہوگا۔

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Last Updated : June 30, 2026 at 1:23 PM IST

TAGGED:

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