جموں کشمیر نے کی تاریخ رقم، پہلا رنجی خطاب کیا اپنے نام
جموں کشمیر کرکٹ ٹیم نے کرناٹک کی ٹیم کو فائنل میں شکست دیکر ٹرافی اپنے نام کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 28, 2026 at 2:29 PM IST
ہبلی(نیوز ڈیسک) :جموں کشمیر کی کرکٹ ٹیم نے تاریخ رقم کرتے ہوئے پہلی مرتبہ رنجی ٹرافی اپنے نام کر لی۔ کرناٹک کے ہبلی گراؤنڈ میں کھیلے گئے فائنل میچ میں جموں کشمیر کے گیند بازوں کے ساتھ ساتھ بلے بازوں نے بھی شاندار آلراؤنڈ پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے آٹھ مرتبہ ٹائٹل جیتنے والی کرناٹک کی ٹیم کو شکست دیکر تاریخ رقم کر لی۔
جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، ایم ایل اے تنویر صادق اور وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی گزشتہ شام ہی اس تاریخی لمحہ کا حصہ بننے کے لیے کرناٹک پہنچے۔