اننیا برلا سے لے کر نیتا امبانی تک، آئی پی ایل کی طاقتور خواتین نے ان ٹیموں کی ذمہ داری سنبھالی
آئی پی ایل 2026 کی طاقتور خواتین۔ خواتین آئی پی ایل 2026 میں دس میں سے پانچ ٹیموں کی مالک ہیں۔
Published : April 1, 2026 at 1:07 PM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: انڈین پریمیئر لیگ نہ صرف کرکٹ کے ٹیلنٹ کا ایک پلیٹ فارم ہے، بلکہ ایک ایسا پلیٹ فارم بھی ہے جہاں کچھ خواتین بااثر فرنچائز مالکان کے طور پر ابھری ہیں۔ ان کی پردے کے پیچھے موجودگی آئی پی ایل کو اور بھی خاص بناتی ہے۔ مزید برآں، یہ طاقتور خواتین بورڈ روم کے فیصلوں سے لے کر نیلامی کی حکمت عملیوں تک اپنے وژن، عزم اور کرشمے کو لیگ میں لاتی ہیں۔
ممبئی انڈینز کے ساتھ نیتا امبانی، پنجاب کنگز کے ساتھ پریتی زنٹا، کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے ساتھ جوہی چاولہ، سن رائزرز حیدرآباد کے ساتھ کاویہ مارن اور اننیا برلا، جنہوں نے حال ہی میں رائل چیلنجرز بنگلور (RCB) خریدا، ہندوستانی کرکٹ میں ملکیت کی نئی تعریف کرنے والی اہم شخصیات میں شامل ہیں۔
آئی پی ایل کے مستقبل میں خواتین کا کردار
ان خواتین کی موجودگی اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ خواتین آئی پی ایل کے مستقبل کو کس طرح تشکیل دے رہی ہیں اور یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کھیل میں کامیابی اتنی ہی آن فیلڈ کارکردگی کے بارے میں ہے جتنی کہ یہ میدان سے باہر کی قیادت کے بارے میں ہے۔
انسپائریشن، لیڈر شپ اور جذبے کا نام آئی پی ایل
آئی پی ایل 2026 کی یہ طاقتور خواتین صرف ٹیموں کی مالکان یا نمائندہ نہیں ہیں بلکہ ویژن، انداز اور جذبے کی مجسم شکل بن گئی ہیں۔ ان خواتین نے ثابت کیا کہ آئی پی ایل صرف کرکٹ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ انسپائریشن، لیڈر شپ اور جذبے کے بارے میں بھی ہے، جہاں میدان سے باہر کی طاقت اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ آن فیلڈ طاقت ہے۔
اننیا برلا (رائل چیلنجرز بنگلور)
اننیا برلا اس نئے ملکیتی گروپ کی قیادت کر رہی ہے جس نے 16,706 کروڑ روپے میں رائل چیلنجرز بنگلور (RCB) حاصل کیا۔ اس معاہدے نے اسے 2026 کے سیزن کے لیے سب سے زیادہ پہچانے جانے والے نئے چہروں میں سے ایک بنا دیا ہے۔ وہ صنعت کار کمار منگلم برلا کی بیٹی ہیں۔ آدتیہ برلا گروپ کی جانب سے رائل چیلنجرز بنگلور (RCB) کی خریداری کے بعد سے، اننیا برلا سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پیروکاروں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا۔ رائل چیلنجرز بنگلور (RCB) کے حصول کے بعد سے، ان کے پیروکاروں کی تعداد تقریباً 435,000 سے بڑھ کر 2 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔
کاویہ مارن (سن رائزرس حیدرآباد)
سن رائزرس حیدرآباد (SRH) کی سی ای او اور شریک مالک کے طور پر، کاویہ مارن آئی پی ایل میں سب سے زیادہ پہچانے جانے والے چہروں میں سے ایک ہیں۔ وہ ٹیم کی حکمت عملی اور نیلامی میں سرگرم عمل ہیں اور اکثر اسٹیڈیم میں جوش و خروش سے اپنی ٹیم کی حمایت کرتی نظر آتی ہیں۔ میڈیا ٹائیکون کلانیدھی مارن کی بیٹی کے طور پر، کاویہ مختصر وقت میں لیگ کا ایک جانا پہچانا چہرہ بن گئی ہیں۔ کاویہ کی قیادت کا انداز نوجوانوں کے جوش و خروش اور حکمت عملی میں گہری دلچسپی کو یکجا کرتا ہے، جس نے انہیں آئی پی ایل کے انتظام میں ایک ابھرتی ہوئی قوت کے طور پر پہچانا ہے۔
پریتی زنٹا (پنجاب کنگز)
پنجاب کنگز کی شریک مالک کے طور پر، پریتی زنٹا 2008 میں لیگ کے آغاز کے بعد سے سب سے زیادہ دیرینہ، پرجوش اور پہچانی جانے والی خواتین چہروں میں سے ایک ہیں۔ پریتی کی شائقین سے جڑنے کی صلاحیت نے پنجاب کنگز کو سب سے زیادہ مقبول فرنچائزز میں سے ایک بنا دیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا اثر صرف گلیمر تک محدود نہیں ہے۔
نیتا امبانی (ممبئی انڈینز)
ممبئی انڈینز کی مالک کے طور پر، نیتا امبانی ایک معروف کاروباری خاتون اور مخیر حضرات میں سے ہیں جنہوں نے آئی پی ایل کی تاریخ کی سب سے کامیاب فرنچائزز میں سے ایک بنائی ہے۔ اپنی اسٹریٹجک سوچ اور کھلاڑیوں کی نشوونما پر زور دینے کے لیے مشہور، انہوں نے ایک ایسی ثقافت کو فروغ دیا ہے جو کرکٹ کے میدان سے باہر ہے۔ ان کا قائدانہ انداز کارپوریٹ نظم و ضبط اور ذاتی مصروفیت کو بالکل ملا دیتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ٹیم مسابقتی رہے اور اپنے مداحوں سے مضبوطی سے جڑی رہے۔ ان کی رہنمائی میں، ممبئی انڈینز (MI) ٹیم ایک عالمی اسپورٹس برانڈ بن گئی ہے، جس نے انتظام اور کارکردگی میں نئے معیارات قائم کیے ہیں۔
جوہی چاولہ (کولکتہ نائٹ رائیڈرز)
شاہ رخ خان کے ساتھ کولکتہ نائٹ رائیڈرز (KKR) کی شریک مالک کے طور پر، جوہی چاولہ نے بالی ووڈ کی گلیمر اور ٹیم کی نیلامیوں اور میچوں میں فعال شرکت کی۔ جوہی چاولہ، شاہ رخ خان اور جے مہتا کے ساتھ، کولکتہ نائٹ رائیڈرز کی شریک مالک ہیں۔ اگرچہ جوہی کی اپنے شریک مالک کے مقابلے میں خاموش موجودگی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ٹیم کی برانڈ شناخت بنانے اور اس کی طویل مدتی پائیداری کو یقینی بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ان کی قیادت میں توازن، وقار اور فرنچائز کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی خصوصیت ہے۔ کولکتہ نائٹ رائیڈرز (KKR) کی بڑے پیمانے پر مداحوں کی پیروی اور مسلسل کارکردگی اس مشترکہ وژن کی عکاسی کرتی ہے جس کو فروغ دینے میں جوہی مدد کرتی ہے۔