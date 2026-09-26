اولڈ ایج ہوم میں علاج کرواتے سابق بھارتی کرکٹر ونود کامبلی کی ویڈیو وائرل، مہیش نایک کا ردعمل
این جی او کے بانی مہیش نایک نے ’ای ٹی وی بھارت‘ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ’ہمارے لئے ونود کامبلی ایک ’ہیرو‘ ہیں۔
Published : September 26, 2026 at 5:10 PM IST
ممبئی: بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق بلے باز ونود کامبلی ایک بار پھر خبروں کی سرخیوں میں ہیں۔ ان کی ایک نئی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس نے کرکٹ شائقین کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ویڈیو میں انہیں ایک اولڈ ایج ہوم میں دیکھا جا سکتا ہے۔ معروف کھلاڑی کی یہ حالت دیکھ کر شائقین ان کی صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ تاہم، وائرل ویڈیو میں کامبلی خود اولڈ ایج ہوم کی سہولیات اور خوشگوار ماحول کی تعریف کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔
کامبلی ’نیدان دی مکتی‘ نامی اولڈ ایج ہوم میں مقیم تھے۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اس این جی او کے بانی مہیش نایک نے کہا ہے کہ ونود کامبلی ان کے لیے ایک ’ہیرو‘ ہیں اور وہ جب تک چاہیں یہاں بالکل مفت قیام کر سکتے ہیں۔ مہیش نایک نے ’ای ٹی وی بھارت‘ کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت میں بتایاکہ "ونود کامبلی کو گزشتہ سال ہمارے مرکز میں داخل کرایا گیا تھا اور وہ تقریباً پانچ سے چھ ماہ ہمارے ساتھ رہے۔ ہم نے انہیں فزیوتھراپی اور دیگر ضروری علاج فراہم کیا۔ جب وہ پہلی بار ہمارے پاس آئے تو ان میں کھڑے ہونے کی بھی سکت نہیں تھی۔ تاہم، ان کا بہتر علاج کیا جارہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ’اس بار بھی جب ونود کامبلی ہمارے پاس آئے تو ہم نے انہیں ضروری فزیوتھراپی فراہم کی۔ وہ ذیابیطس کے مرض میں بھی مبتلا ہیں۔ چونکہ ان کے بلڈ شوگر کی سطح زیادہ ہے، اس لیے ان کا علاج کرتے وقت ہمیں اضافی احتیاط برتنی پڑتی ہے۔ جب بھی وہ ہمارے پاس رہتے ہیں، وہ ہمیشہ بہت خوش رہتے ہیں۔ درحقیقت جس آکرتی ہسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا، انہوں نے ہی کامبلی کو ہمارے پاس ریفر کیا تھا۔
Vinod Kambli’s latest video, he is presently at an elderly care centre in Thane.— Abhishek ✨ (@ImAbhishek7_) September 25, 2026
Praying for his recovery soon. pic.twitter.com/6k1plg1aCl
مہیش نائک نے مزید کہا کہ ’ونود کامبلی ہمارے لیے ہیرو ہیں۔ اپنی زندگی کے دوران جب بھی وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہیں، وہ یہاں جتنے دن چاہیں، بالکل مفت رہ سکتے ہیں۔ ہم ان کے علاج کے اخراجات بھی برداشت کریں گے۔ سب سے بڑھ کر ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہمیں اپنے ہیرو کے لیے احترام اور شکریہ ادا کرنے کا موقع ملا‘۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں کامبلی این جی او کی سہولیات کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے۔
کامبلی کو یہ کہتے ہوئے سناجاسکتا ہے کہ ’میرا فی الوقت علاج چل رہا ہے۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں کی سہولیات بہترین ہیں۔ یہاں رہتے ہوئے مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں گھر سے دور ہوں۔ مجھے یہاں کے لوگوں سے بہت پیار اور احترام ملتا ہے۔‘
کامبلی کی وائرل ویڈیو نے کرکٹ شائقین میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے۔ بہت سے لوگ ان کی حالت پر دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ دیگر ان کی اچھی صحت اور درازیِ عمر کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ونود کامبلی کچھ عرصے سے بیماری، مالی مشکلات اور ذاتی مسائل کی وجہ سے خبروں میں ہیں۔ اس سے قبل بھی ان کی ایسی ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں جن میں وہ سہارے کے بغیر چلنے سے قاصر نظر آ رہے تھے، جس نے بھارتی کرکٹ شائقین کو انتہائی غمزدہ کر دیا تھا۔
بھارت کے لیے کھیلے گئے 17 ٹیسٹ میچوں میں ونود کامبلی نے تقریباً 54 رن کے شاندار اوسط سے 1,084 رنز بنائے، جن میں چار سنچریاں شامل ہیں۔ ان کے پاس سب سے کم اننگز میں 1,000 ٹیسٹ رنز مکمل کرنے والے تیز ترین بھارتی بلے باز کا ریکارڈ بھی ہے۔ حال ہی میں یشسوی جیسوال اس ریکارڈ کو توڑنے کے قریب پہنچ گئے تھے لیکن انہوں نے 16 اننگز میں یہ کارنامہ انجام دیا، جس کی وجہ سے وہ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہیں۔
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ون ڈے انٹرنیشنلز میں کامبلی نے 104 میچ کھیلے اور تقریباً 32 کی اوسط سے 2,477 رنز بنائے، جس میں دو سنچریاں اور 14 نصف سنچریاں شامل ہیں۔