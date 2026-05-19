انگلینڈ کے سابق کپتان مائیک اسمتھ انتقال کر گئے، بھارت کے خلاف بنائی تھی اپنی پہلی سنچری

مائیک اسمتھ نے انگلینڈ کے لیے 50 ٹیسٹ میچ کھیلے اور 25 میچوں میں ٹیم کی کپتانی کی۔

انگلینڈ کے سابق کپتان مائیک اسمتھ انتقال کر گئے (Getty Images)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 19, 2026 at 10:20 AM IST

لندن: انگلینڈ کے سابق ٹیسٹ کپتان مائیک اسمتھ 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے کاؤنٹی کرکٹ کلب واروک شائر نے پیر کو افسوسناک خبر کا اعلان کیا۔ کلب نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر انہیں خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے پوسٹ کیا، "واروک شائر کاؤنٹی کرکٹ کلب کو بیئرز کے لیجنڈ ایم جے کے اسمتھ کے 92 سال کی عمر میں انتقال کا سن کر بہت دکھ ہوا ہے۔ "ایک بار جو بیئر بن گیا وہ بیئر ہی رہتا ہے۔"

مائیک اسمتھ، جنہیں ایم جے کے اسمتھ (MJK) کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک شاندار رگبی کھلاڑی تھے اور انہوں نے ایک ممتاز کرکٹ کیریئر کا لطف اٹھایا۔ مائیک اسمتھ نے 1958 سے 1972 کے درمیان انگلینڈ کے لیے 50 ٹیسٹ میچ کھیلے اور 25 میچوں میں ٹیم کی کپتانی کی۔ انہوں نے 2,278 رنز بنائے جس میں تین سنچریاں اور 11 نصف سنچریاں شامل ہیں۔

"کھیل میں ان کی شراکت کو فراموش نہیں کیا جائے گا"

انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ ای سی بی، انگلینڈ کے سابق کپتان مائیک 'ایم جے کے' اسمتھ کی 92 سال کی عمر میں وفات پر غمزدہ ہے۔

بھارت کے خلاف پہلی سنچری

انہوں نے 1958 میں برمنگھم میں نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کیا۔ ابتدائی طور پر ایک اوپنر کے طور پر کوشش کی، اسمتھ نے مڈل آرڈر میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور 1959 میں اولڈ ٹریفورڈ میں ہندوستان کے خلاف اپنی پہلی سنچری بنائی۔

انہیں 64-1963 کے دورۂ ہندوستان کے دوران کپتانی کا موقع ملا۔ بطور کپتان اپنے 25 ٹیسٹ میچوں میں، وہ صرف تین بار ہارے، پانچ جیتے اور 17 میچز ڈرا ہوئے۔

پانچ سال کے لیے میچ ریفری

ریٹائر ہونے کے بعد اسمتھ نے پانچ سال تک آئی سی سی میچ ریفری کے طور پر خدمات انجام دیں۔ ان کے بیٹے، نیل، جنہیں این ایم کے (NMK) کے نام سے جانا جاتا ہے، نے واروک شائر کی کپتانی اور ون ڈے میں انگلینڈ کی نمائندگی کرتے ہوئے خاندانی وراثت کو آگے بڑھایا۔

مائیک اسمتھ کا کاؤنٹی کیریئر

اسمتھ نے 1957 سے 1967 تک واروک شائر کی کپتانی کی اور اپنے کیریئر کے دوران 637 میچوں میں 39,832 فرسٹ کلاس رنز بنائے۔ یہ ٹوٹل ریکارڈ پر 18واں سب سے زیادہ اسکور ہے۔ واروک شائر میں شامل ہونے سے پہلے، اسمتھ نے 1951 سے 1955 تک لیسٹر شائر کے لیے بھی کھیلا اور دو سال تک آکسفورڈ یونیورسٹی کی ٹیم کا حصہ رہے۔

