سابق کپتانوں نے کی عمران خان کی حمایت، کپل دیو اور گواسکر سمیت 14 کپتانوں کا پاکستان سے اہم مطالبہ
پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور 1992 کا ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان عمران خان 2023 سے جیل میں ہیں۔
Published : February 17, 2026 at 4:05 PM IST
نئی دہلی: 14 عالمی کپتانوں کے ایک گروپ نے پاکستانی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ 1992 کا ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان عمران خان کے لیے بہتر علاج فراہم کرے، جو ڈھائی سال سے جیل میں ہیں۔ اپیل میں سابق بھارتی کپتان کپل دیو اور سنیل گواسکر بھی شامل ہیں۔
17 فروری کو کپتانوں کی جانب سے جاری کیے گئے ایک مشترکہ بیان میں پاکستانی حکومت پر زور دیا گیا تھا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ سابق وزیر اعظم اور ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان عمران خان کو فوری اور مناسب طبی امداد دی جائے اور دوران حراست ان کے ساتھ احترام کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔
اپیل میں مائیکل ایتھرٹن، ایلن بارڈر، مائیکل بریرلی، گریگ چیپل، ایان چیپل، بیلنڈا کلارک، سنیل گواسکر، ڈیوڈ گوور، کم ہیوز، ناصر حسین، کلائیو لائیڈ، کپل دیو، اسٹیفن وا اور جان رائٹ شامل ہیں۔