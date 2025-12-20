گمبھیر کوچ نہیں، منیجر ہیں... سابق کپتان کپل دیو نے دیا اہم تنقیدی بیان
کپل دیو کا کہنا ہے کہ جدید کرکٹ میں ہیڈ کوچ کا بنیادی کام کھلاڑیوں کو سنبھالنا ہے۔
Published : December 20, 2025 at 2:13 PM IST
کولکتہ: ٹیم انڈیا کے ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر کو دو سال میں لگاتار دو ہوم ٹیسٹ سیریز میں کلین سویپ کرنے کے بعد تنقید کا سامنا ہے۔ اب سابق کپتان کپل دیو نے ان کے بارے میں اہم بیان دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گوتم گمبھیر کوچ نہیں، وہ بھارتی ٹیم کے منیجر ہیں۔
کپل دیو نے یہ باتیں جمعرات کو کولکتہ میں انڈین چیمبر آف کامرس کی صد سالہ تقریبات میں کہیں۔ انہوں نے کہا، "جدید کرکٹ میں، ہیڈ کوچ کا بنیادی کام کھلاڑیوں کو مینیج کرنا ہے، براہ راست کوچ کرنا نہیں۔"
گزشتہ سال گمبھیر کی کوچنگ میں ہندوستانی ٹیم گھریلو میدان پر نیوزی لینڈ کے ہاتھوں 0-3 سے ہار گئی تھی اور اب اس سال جنوبی افریقہ کے خلاف 0-2 سے ہار گئی جس کی وجہ سے گمبھیر کی کوچنگ اسٹائل سوالوں کی زد میں ہے۔
کوچ کی تعریف کیا ہے؟
کپل سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، "ان دنوں کوچ کا لفظ بہت ڈھیلے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن گوتم گمبھیر کوچ نہیں بن سکتے، وہ ٹیم مینیجر ہیں۔" تو کوچ کی تعریف کیا ہے؟ انہوں نے کہا، "اسکولوں اور کالجوں میں پڑھانے والے ہی اصل کوچ ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر ہر کوئی ماہر ہوتا ہے۔ ہیڈ کوچ لیگ اسپنر یا وکٹ کیپر کو کیسے سکھا سکتا ہے؟ یہاں اصل کام انتظام کرنا ہے۔"
مینیجر یا کپتان کی ذمہ داری
تو مینیجر یا کپتان کا کردار کیا ہے؟ اپنی کپتانی کے فلسفے کی وضاحت کرتے ہوئے عالمی چیمپیئن نے کہا کہ "ایک مینیجر یا کپتان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھلاڑیوں میں اعتماد پیدا کرے، جو اچھا نہیں کھیل رہے ان کے ساتھ کھڑا ہونا۔ میں سنچریاں بنانے والوں کے ساتھ ڈنر کرنے کے بجائے فارم میں نہیں رہنے والوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کروں گا۔" کپل نے مزید کہا، "سب سے بڑا کام ٹیم کو ایک ساتھ رکھنا ہے۔ آپ کی اپنی کارکردگی ہی سب کچھ نہیں ہے۔"
پرانے زمانے کے کرکٹرز جدید کرکٹ سے ہم آہنگ ہیں
بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ پرانے زمانے کے کرکٹرز جدید کرکٹ سے ہم آہنگ نہیں ہو سکے۔ ان دعوؤں کو مسترد کرتے ہوئے کپل نے کہا کہ اگر وہ آج کھیلتے تو سنیل گواسکر بہترین ٹی ٹوئنٹی بلے باز ہوتے۔ کپل کا ماننا ہے کہ جن کا دفاع مضبوط ہے وہ بڑے شاٹس مارنا آسان سمجھتے ہیں۔ دفاع سیکھنا سب سے مشکل ہے۔
انہوں نے اس دن کولکتہ کے کرکٹ کلچر کی بھی تعریف کی۔ 1983 کے ورلڈ کپ کی جیت کا راز بتاتے ہوئے، کپل نے کہا، "یقین سب کچھ بدل دیتا ہے۔ ٹیم کو ٹورنامنٹ کے درمیان میں یقین تھا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔"