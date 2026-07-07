ETV Bharat / sports

سابق افغان کرکٹر بھارت میں انتقال کر گئے، اڑتیس سال کی عمر میں دہلی میں لی آخری سانس

سابق افغان فاسٹ بولر شاپور زدران رواں سال جنوری میں علاج کے لیے بھارت آئے تھے۔

former afghanistan cricketer shapoor zadran passes away at 38 in india Urdu News
سابق افغان کرکٹر شاپور زدران (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 7, 2026 at 3:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: سابق افغان فاسٹ بالر شاپور زدران منگل (7 جولائی) کو طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 38 سال تھی۔ زدران ہیموفاگوسائٹک لیمفوہسٹیوسائٹوسس (Hemophagocytic lymphohistiocytosis، HLH) نامی خطرناک بیماری میں مبتلا تھے۔ یہ ایک خطرناک مدافعتی نظام سے متعلق بیماری ہے جو جسم میں سوزش اور ترقی پسند اعضاء کی ناکامی کا سبب بنتی ہے۔

رپورٹس کے مطابق شاپور زدران گزشتہ سال اکتوبر میں بیمار ہوگئے تھے جس کے بعد افغان ڈاکٹروں نے انہیں علاج کے لیے بھارت جانے کا مشورہ دیا تھا۔ اس کے بعد انہیں جنوری میں دہلی لایا گیا، جہاں وہ گزشتہ چند ماہ سے زیر علاج تھے۔ دریں اثنا، افغان کرکٹرز آئی پی ایل کے دوران کئی بار دہلی میں ان سے ملنے گئے۔

ابتدائی طور پر علاج کے دوران انہیں اچھا فائدہ ہوا اور انہیں اسپتال سے فارغ کر دیا گیا، لیکن 20 دن بعد ان کی حالت مزید خراب ہوگئی۔ وہ بیماری اور موت سے لڑتے رہے۔ بالآخر 7 جولائی کو ان کا انتقال ہوگیا۔

شاپور زدران کا کرکٹ کیرئیر

شاپور افغانستان کے بہترین بالرز میں سے ایک تھے اور انھوں نے ٹیم کو بین الاقوامی شہرت میں اضافے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ زدران نے 80 انٹرنیشنل میچ کھیلے، 80 وکٹیں حاصل کیں۔ انہوں نے قومی ٹیم کے لیے 44 ون ڈے اور 36 ٹی ٹوئنٹی کھیلے، بالترتیب 43 اور 37 وکٹیں حاصل کیں۔ اپنے بین الاقوامی کیریئر کے دوران، جو 2009 سے 2020 تک محیط ہے، انہوں نے تین آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں بھی حصہ لیا۔

افغانستان کرکٹ بورڈ کا خراج تحسین

افغانستان کرکٹ بورڈ نے شاپور زدران کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ٹوئٹر پر لکھا "اپنے پورے کیریئر کے دوران، شاپور نے عزت، حوصلے اور فخر کے ساتھ افغانستان کرکٹ کی خدمت کی۔ ان کی شراکت اور کامیابیاں ہمیشہ افغانستان کرکٹ کی تاریخ کا لازمی حصہ رہیں گی اور قومی ٹیم کے لیے ان کی کوششوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا"۔

دنیا بھر کے کرکٹ شائقین کے لیے تحریک

"میدان پر اپنی کامیابیوں کے علاوہ، شاپور زدران بہت سے نوجوان افغان کرکٹرز اور دنیا بھر کے کرکٹ شائقین کے لیے تحریک کا حقیقی ذریعہ تھے۔ ان کے لڑنے والے جذبے، عزم اور کھیل سے محبت نے بہت سے لوگوں کو امید کی کرن دی اور ایک نسل کو بڑے خواب دیکھنے اور افغانستان کرکٹ کے مستقبل پر یقین کرنے کی ترغیب دی۔ ان کی روح کو ابدی سکون نصیب ہو۔"

یہ بھی پڑھیں:

خواتین کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: بھارت کی ورلڈ کپ میں مسلسل دوسری جیت، نیدرلینڈ کو پچیانوے رنز سے دی شکست

ایشان کشن نے ابھیشیک شرما کو پیچھے چھورا، ابھیشیک کی جگہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی

ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: پاکستان کو ایک اور عبرتناک شکست، آسٹریلیا کے ہاتھوں 113 رنز سے ملی ہار

ایشیا کپ سے قبل افغانستان نے پاکستان کو شکست دے دی، ابراہیم زدران نے طوفانی اننگز کھیلی

دلچسپ مقابلے میں افغانستان نے انگلینڈ کو دھول چٹا دی، زدران اور عظمت اللہ جیت کے ہیرو

ایران اسرائیل جنگ ایران فیفا ورلڈ کپ سے دستبردار اس ملک کو مل سکتا ہے موقع

TAGGED:

SHAPOOR ZADRAN NEWS
SHAPOOR ZADRAN ILLNESS
SHAPOOR ZADRAN PASSES AWAY
AFGHANISTAN CRICKETER DEATH
SHAPOOR ZADRAN DEATH REASON

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.