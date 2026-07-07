سابق افغان کرکٹر بھارت میں انتقال کر گئے، اڑتیس سال کی عمر میں دہلی میں لی آخری سانس
سابق افغان فاسٹ بولر شاپور زدران رواں سال جنوری میں علاج کے لیے بھارت آئے تھے۔
Published : July 7, 2026 at 3:16 PM IST
نئی دہلی: سابق افغان فاسٹ بالر شاپور زدران منگل (7 جولائی) کو طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 38 سال تھی۔ زدران ہیموفاگوسائٹک لیمفوہسٹیوسائٹوسس (Hemophagocytic lymphohistiocytosis، HLH) نامی خطرناک بیماری میں مبتلا تھے۔ یہ ایک خطرناک مدافعتی نظام سے متعلق بیماری ہے جو جسم میں سوزش اور ترقی پسند اعضاء کی ناکامی کا سبب بنتی ہے۔
رپورٹس کے مطابق شاپور زدران گزشتہ سال اکتوبر میں بیمار ہوگئے تھے جس کے بعد افغان ڈاکٹروں نے انہیں علاج کے لیے بھارت جانے کا مشورہ دیا تھا۔ اس کے بعد انہیں جنوری میں دہلی لایا گیا، جہاں وہ گزشتہ چند ماہ سے زیر علاج تھے۔ دریں اثنا، افغان کرکٹرز آئی پی ایل کے دوران کئی بار دہلی میں ان سے ملنے گئے۔
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) July 7, 2026
With profound grief and deep sorrow, the Afghanistan Cricket Board mourns the passing of former Afghanistan fast bowler Shapoor Zadran.
Shapoor Zadran was one of the foundation-laying figures of Afghanistan cricket, whose dedication,… pic.twitter.com/iPIAJ6HLkq
ابتدائی طور پر علاج کے دوران انہیں اچھا فائدہ ہوا اور انہیں اسپتال سے فارغ کر دیا گیا، لیکن 20 دن بعد ان کی حالت مزید خراب ہوگئی۔ وہ بیماری اور موت سے لڑتے رہے۔ بالآخر 7 جولائی کو ان کا انتقال ہوگیا۔
شاپور زدران کا کرکٹ کیرئیر
شاپور افغانستان کے بہترین بالرز میں سے ایک تھے اور انھوں نے ٹیم کو بین الاقوامی شہرت میں اضافے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ زدران نے 80 انٹرنیشنل میچ کھیلے، 80 وکٹیں حاصل کیں۔ انہوں نے قومی ٹیم کے لیے 44 ون ڈے اور 36 ٹی ٹوئنٹی کھیلے، بالترتیب 43 اور 37 وکٹیں حاصل کیں۔ اپنے بین الاقوامی کیریئر کے دوران، جو 2009 سے 2020 تک محیط ہے، انہوں نے تین آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں بھی حصہ لیا۔
افغانستان کرکٹ بورڈ کا خراج تحسین
افغانستان کرکٹ بورڈ نے شاپور زدران کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ٹوئٹر پر لکھا "اپنے پورے کیریئر کے دوران، شاپور نے عزت، حوصلے اور فخر کے ساتھ افغانستان کرکٹ کی خدمت کی۔ ان کی شراکت اور کامیابیاں ہمیشہ افغانستان کرکٹ کی تاریخ کا لازمی حصہ رہیں گی اور قومی ٹیم کے لیے ان کی کوششوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا"۔
دنیا بھر کے کرکٹ شائقین کے لیے تحریک
"میدان پر اپنی کامیابیوں کے علاوہ، شاپور زدران بہت سے نوجوان افغان کرکٹرز اور دنیا بھر کے کرکٹ شائقین کے لیے تحریک کا حقیقی ذریعہ تھے۔ ان کے لڑنے والے جذبے، عزم اور کھیل سے محبت نے بہت سے لوگوں کو امید کی کرن دی اور ایک نسل کو بڑے خواب دیکھنے اور افغانستان کرکٹ کے مستقبل پر یقین کرنے کی ترغیب دی۔ ان کی روح کو ابدی سکون نصیب ہو۔"