خواتین کے لئے جنوبی کشمیر میں والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد
جموں کشمیر پولیس کے زیر اہتمام پلوامہ ضلع میں منعقد کیے جا رہے خواتین والی بال ٹورنامنٹ میں چھ ٹیمیں شرکت کر ہی ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 8, 2026 at 7:23 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں سال کے آغاز میں ہی جموں کشمیر پولیس نے خواتین کے لیے والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد جس پر مقامی کھلاڑیوں نے مسرت کا اظہار کیا۔ ٹورنامنٹ میں ضلع پلوامہ کے مختلف علاقوں کی چھ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔
ٹورنامنٹ کا انعقاد پلوامہ پولیس نے نیوہ علاقے میں کیا تاکہ ’’لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بھی مختلف کھیل مقابلوں کے لیے تیاری کا بہترین موقع فراہم کیا جا سکے۔‘‘ منتظمین کے مطابق ٹورنامنٹ کے انعقاد کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس میں مقامی خواتین کھلاڑی حصہ لے کر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں تاکہ وہ دیگر لڑکیوں کے لئے مثال قائم کر سکیں۔
ٹورنامنٹ کا افتتاح ڈی وائی ایس پی ہیڈ کوارٹر، پلوامہ، نے ڈی وائی ایس پی ڈار، ایس ایچ او پلوامہ اور ضلع پولیس پلوامہ کے دیگر سینئر افسران کی موجودگی میں کیا۔
ٹورنامنٹ میں شرکت کر رہی سنینہ گلزار نامی ایک کھلاڑی نے بتایا کہ ’’پلوامہ پولیس کے اس طرح کے اقدامات بہت اچھے ہیں اور لڑکیوں کو اپنی کھیلوں کی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے اور اپنی کھیلوں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کا موقع ملے گا۔‘‘ انہوں نے مستقبل میں بھی ایسے ٹورنامنٹس کا انعقاد کو ضروری قرار دیا ’’تاکہ خواتین کھلاڑی بھی کھیل مقابلوں میں اپنا مستقبل سنوار سکیں۔‘‘
ادھر، منتظمین نے بھی ٹورنامنٹ کے بنیادی مقاصد میں لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکیں اور کھیلوں میں اپنا مستقبل بنا سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فاتح ٹیم کو 18000 روپے کا نقد انعام اور ٹرافی جبکہ رنر اپ ٹیم کو 11000 روپے کا نقد انعام اور ٹرافی دی جائے گی۔
قابل ذکر ہے کہ ضلع کے نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف راغب کرنے اور انہیں منشیات سے دور رکھنے کے لیے پلوامہ پولیس ضلع بھر میں مسلسل مختلف کھیلوں کے ٹورنامنٹس کا انعقاد کر رہی ہے۔
یہ بھی پڑھیں:
پولیس کی جانب سے پلوامہ میں تین روزہ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا آغاز