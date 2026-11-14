محمد صلاح مصر کی جانب سے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے
سن 2011 میں اپنے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز کرنے والے صلاح اب تک مصر کے لیے 123 میچوں میں 70 گول کر چکے ہیں۔
By ANI
Published : November 14, 2026 at 7:03 PM IST
قاہرہ، مصر: ہفتے کے روز (مقامی وقت کے مطابق) 'افریقہ کپ آف نیشنز' کے کوالیفائر میچ میں ملاوی کے خلاف پانچ-صفر کی شاندار فتح کے دوران دو گول اسکور کر کے، محمد صلاح مصر کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ میچ کے اضافی وقت (اسٹاپج ٹائم) میں ایک شاندار 'پینینکا' پنالٹی کے ذریعے انہوں نے اپنے بین الاقوامی گولز کی تعداد 70 تک پہنچا دی۔
ای ایس پی این کے مطابق، 34 سالہ فارورڈ، جو فی الحال ترک کلب 'ترابزون سپور' کے لیے کھیلتے ہیں نے 84 ویں منٹ میں ہیڈر کے ذریعے سابق اسٹرائیکر حسام حسن کے قومی ریکارڈ کی برابری کی۔ اس کے بعد، انہوں نے پنالٹی اسپاٹ سے گیند کو ہوا میں اچھال کر (چپ شاٹ کے ذریعے) گول کے عین درمیان میں پہنچایا اور اپنے گولز کی تعداد 70 کر دی۔ سن 2011 میں اپنے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز کرنے والے صلاح اب تک مصر کے لیے 123 میچوں میں 70 گول کر چکے ہیں، اور اس طرح وہ ملک کے لیے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔
قاہرہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں مصر نے میچ کا شاندار آغاز کیا۔ ناصر ماہر نے محمد ہانی کی جانب سے بھیجی گئی ایک لو کراس کو گول میں بدل کر اپنا پہلا بین الاقوامی گول اسکور کیا اور ٹیم کو برتری دلا دی۔ 10 ویں منٹ میں، عمر مرموش نے ملاوی کے دفاعی کھلاڑیوں کی غلطی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مصر کی برتری کو دوگنا کر دیا۔ مصر کا غلبہ برقرار رہا اور ہاف ٹائم سے کچھ دیر قبل، ہانی نے دور سے ایک شاندار شاٹ لگا کر برتری کو تین-صفر کر دیا، یہ قومی ٹیم کے لیے ان کا پہلا گول تھا۔
پہلے ہاف کے وسط میں، ملاوی کے پاس گول کا فرق کم کرنے کا موقع تھا، لیکن گول کیپر مصطفیٰ شوبیر نے ایک شاندار سیو کرتے ہوئے فارورڈ رچرڈ مبولو کو گول کرنے سے روک دیا۔ 71 ویں منٹ میں 'ون آن ون' کا موقع ضائع کرنے کے بعد، صلاح نے 84 ویں منٹ میں ابراہیم عادل کی کراس پر ہیڈر کے ذریعے گول کیا۔ اس کے بعد، ملاوی کے گول کیپر کی جانب سے حمزہ عبد الکریم کے خلاف فاؤل کرنے پر ملنے والی پنالٹی کو صلاح نے گول میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح مصر نے ایک زبردست فتح حاصل کی، اور صلاح نے قومی ٹیم کی جانب سے سب سے زیادہ گول کرنے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ یہ جیت مصر کے نئے ہیڈ کوچ، علی ماہر کے دورِ ملازمت کے لیے بھی ایک بہترین آغاز ثابت ہوئی، جنہیں حسن کے جانے کے بعد سات نومبر کو چارج دیا گیا تھا۔ اپنے پہلے ہی میچ میں، ماہر نے ایک جارحانہ ٹیم میدان میں اتاری جس میں صلاح، مرموش اور محمود ٹریزیگوے شامل تھے۔
صلاح کی یہ ریکارڈ ساز کارکردگی ان کے کلب سیزن کے شاندار آغاز کے بعد سامنے آئی ہے۔ ٹرابزون سپور کی جانب سے کھیلتے ہوئے، انہوں نے لیگ کے 11 میچوں میں 9 گول کیے ہیں۔ لیورپول میں اپنے نو سالہ قیام کے دوران، مصری اسٹار نے کلب کی جانب سے پریمیئر لیگ میں سب سے زیادہ گول کرنے کا ریکارڈ قائم کیا، جس میں انہوں نے 191 بار گیند کو جال میں پہنچایا۔ یہی نہیں، وہ اس مقابلے میں کسی ایک کلب کے لیے سب سے زیادہ 'گول کنٹریبیوشنز' کا ریکارڈ بھی اپنے نام رکھتے ہیں، جو کہ 277 ہے۔
مصر منگل کے روز دوبارہ ملاوی کا سامنا کرے گا۔ اس دوران، صلاح نے خود کو اپنے ملک کی جانب سے بین الاقوامی سطح پر سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی کے طور پر مضبوطی سے منوا لیا ہے۔
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