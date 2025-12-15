ETV Bharat / sports

فٹبال اسٹار میسی کا آج دہلی دورہ، ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں پروگرام، سیکیورٹی سخت

لیونل میسی کے دورے کے پیش نظر ٹریفک کو کئی راستوں پر موڑ دیا گیا ہے اور پولیس نے ٹریفک ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔

فٹبال اسٹار میسی کا آج دہلی دورہ
فٹبال اسٹار میسی کا آج دہلی دورہ (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 15, 2025 at 11:15 AM IST

نئی دہلی: فٹ بال لیجنڈ لیونل میسی اپنے انتہائی متوقع "GOAT انڈیا ٹور 2025" کے چوتھے اور آخری مرحلے کے لیے آج دہلی پہنچیں گے۔ دہلی والوں کو ان کے آنے کا بے صبری سے انتظار ہے۔ میسی کا دن ہائی پروفائل میٹنگز اور فٹ بال سے متعلق تقریبات سے بھرا ہوتا ہے۔

ارجنٹینا کے ورلڈ کپ فاتح کپتان کا دہلی کا دورہ صبح 11 بجے شروع ہونے والا ہے۔ میسی کے شیڈول کے مطابق:

11:45 سے 12:35 - لیلا پیلس ہوٹل میں میسی میٹ اینڈ گریٹ

12:35 سے دوپر ایک بجے - میسی اور روڈریگو ڈی پال کے ساتھ میٹ اینڈ گریٹ

2:45 سے 2:55 - لیونل میسی چیف جسٹس آف انڈیا، آرمی چیف، ارجنٹینا کے سفیر اور کئی دیگر اعلیٰ سرکاری حکام سے ملاقات کریں گے

2:55 سے 3:55 - ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں موسیقی کے ساتھ استقبال، سلیبریٹی فٹ بال میچ

شام 5:00 تا 5:30 - پرانا قلعہ میں ایک تقریب

شام 5:30 سے ​​شام 6:00 بجے تک - میسی ہندوستانی کھیلوں کے چیمپئنز سے مل سکتے ہیں

سیکورٹی اور ٹریفک کے خصوصی انتظامات

دہلی پولیس نے اس ہائی پروفائل دورے کے پیش نظر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں۔ وسطی دہلی میں صبح 10:00 بجے سے شام 5:00 بجے تک ٹریفک پابندیاں نافذ رہیں گی، اور شائقین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ بھیڑ اور ٹریفک جام سے بچنے کے لیے میٹرو یا بسوں کا استعمال کریں۔

وی وی آئی پیز سے خصوصی ملاقاتیں

میسی ملک کی اہم شخصیات سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس تقریب میں چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت جیسے معززین شامل ہوں گے۔ میٹنگ کے دوران ہندوستان میں ارجنٹینا کے سفیر ماریانو اگسٹن کزینو بھی موجود رہیں گے۔ یہ ملاقاتیں کھیلوں کی سفارت کاری اور ہندوستان کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ عالمی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے انتہائی اہم سمجھی جاتی ہیں۔

ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں فٹبال کا جشن

میسی 3:30 بجے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں داخل ہوں گے، جہاں شاندار استقبال اور کنسرٹ کا منصوبہ ہے۔ ایونٹ میں 'گوٹ کپ اگزیبیشن میچ' کے ساتھ ساتھ ہندوستانی مشہور شخصیات پر مشتمل ایک مشہور فٹ بال میچ بھی شامل ہوگا۔

میسی اپنی دستخط شدہ جرسی پیش کریں گے

میسی 22 بچوں کے لیے خصوصی فٹ بال کلینک میں بھی شرکت کریں گے، جو نوجوان ہندوستانی کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کا ایک بہترین موقع ہے۔ دو بھارتی کرکٹرز بھی انہیں تحائف دیں گے جس کے بدلے میں ارجنٹینا کے اسٹار انہیں دستخط شدہ جرسی پیش کریں گے۔

قابل غور بات یہ ہے کہ کولکاتہ، حیدرآباد اور ممبئی میں کامیاب ایونٹس کے بعد میسی کا دہلی دورہ ان کے دورے کا آخری پڑاؤ ہے۔ کولکاتہ میں مداحوں کی بڑی تعداد نے افراتفری مچادی تھی، شائقین نے شکایت کی تھی کہ وہ میسی کو نہیں دیکھ سکے۔

