فٹبال اسٹار میسی کا آج دہلی دورہ، ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں پروگرام، سیکیورٹی سخت
لیونل میسی کے دورے کے پیش نظر ٹریفک کو کئی راستوں پر موڑ دیا گیا ہے اور پولیس نے ٹریفک ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔
Published : December 15, 2025 at 11:15 AM IST
نئی دہلی: فٹ بال لیجنڈ لیونل میسی اپنے انتہائی متوقع "GOAT انڈیا ٹور 2025" کے چوتھے اور آخری مرحلے کے لیے آج دہلی پہنچیں گے۔ دہلی والوں کو ان کے آنے کا بے صبری سے انتظار ہے۔ میسی کا دن ہائی پروفائل میٹنگز اور فٹ بال سے متعلق تقریبات سے بھرا ہوتا ہے۔
ارجنٹینا کے ورلڈ کپ فاتح کپتان کا دہلی کا دورہ صبح 11 بجے شروع ہونے والا ہے۔ میسی کے شیڈول کے مطابق:
11:45 سے 12:35 - لیلا پیلس ہوٹل میں میسی میٹ اینڈ گریٹ
12:35 سے دوپر ایک بجے - میسی اور روڈریگو ڈی پال کے ساتھ میٹ اینڈ گریٹ
2:45 سے 2:55 - لیونل میسی چیف جسٹس آف انڈیا، آرمی چیف، ارجنٹینا کے سفیر اور کئی دیگر اعلیٰ سرکاری حکام سے ملاقات کریں گے
2:55 سے 3:55 - ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں موسیقی کے ساتھ استقبال، سلیبریٹی فٹ بال میچ
شام 5:00 تا 5:30 - پرانا قلعہ میں ایک تقریب
شام 5:30 سے شام 6:00 بجے تک - میسی ہندوستانی کھیلوں کے چیمپئنز سے مل سکتے ہیں
TRAFFIC ADVISORY— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 14, 2025
In connection with the “LIONEL MESSI G.O.A.T INDIA TOUR – DELHI LEG” at Arun Jaitley Stadium, Ferozshah Kotla Ground on 15.12.2025 (01:00 PM – 04:00 PM), traffic movement is expected to remain slow / affected in and around the stadium due to traffic regulations… pic.twitter.com/KD9Sjj3OjU
سیکورٹی اور ٹریفک کے خصوصی انتظامات
دہلی پولیس نے اس ہائی پروفائل دورے کے پیش نظر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں۔ وسطی دہلی میں صبح 10:00 بجے سے شام 5:00 بجے تک ٹریفک پابندیاں نافذ رہیں گی، اور شائقین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ بھیڑ اور ٹریفک جام سے بچنے کے لیے میٹرو یا بسوں کا استعمال کریں۔
وی وی آئی پیز سے خصوصی ملاقاتیں
میسی ملک کی اہم شخصیات سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس تقریب میں چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت جیسے معززین شامل ہوں گے۔ میٹنگ کے دوران ہندوستان میں ارجنٹینا کے سفیر ماریانو اگسٹن کزینو بھی موجود رہیں گے۔ یہ ملاقاتیں کھیلوں کی سفارت کاری اور ہندوستان کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ عالمی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے انتہائی اہم سمجھی جاتی ہیں۔
#WATCH | Football star, Argentina's Lionel Messi, will arrive in Delhi today for the fourth and final leg of his G.O.A.T. India Tour 2025.— ANI (@ANI) December 15, 2025
Visuals from outside Arun Jaitley Stadium where his events will take place. pic.twitter.com/bsYq4BWk4r
ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں فٹبال کا جشن
میسی 3:30 بجے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں داخل ہوں گے، جہاں شاندار استقبال اور کنسرٹ کا منصوبہ ہے۔ ایونٹ میں 'گوٹ کپ اگزیبیشن میچ' کے ساتھ ساتھ ہندوستانی مشہور شخصیات پر مشتمل ایک مشہور فٹ بال میچ بھی شامل ہوگا۔
میسی اپنی دستخط شدہ جرسی پیش کریں گے
میسی 22 بچوں کے لیے خصوصی فٹ بال کلینک میں بھی شرکت کریں گے، جو نوجوان ہندوستانی کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کا ایک بہترین موقع ہے۔ دو بھارتی کرکٹرز بھی انہیں تحائف دیں گے جس کے بدلے میں ارجنٹینا کے اسٹار انہیں دستخط شدہ جرسی پیش کریں گے۔
قابل غور بات یہ ہے کہ کولکاتہ، حیدرآباد اور ممبئی میں کامیاب ایونٹس کے بعد میسی کا دہلی دورہ ان کے دورے کا آخری پڑاؤ ہے۔ کولکاتہ میں مداحوں کی بڑی تعداد نے افراتفری مچادی تھی، شائقین نے شکایت کی تھی کہ وہ میسی کو نہیں دیکھ سکے۔
