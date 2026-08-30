ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ: ارجنٹینا نے نیدرلینڈز کو شوٹ آؤٹ میں ہرا کر تیسرا ٹائٹل جیت لیا
ارجنٹینا کی خواتین کی ٹیم نے نیدرلینڈز کو پینالٹی شوٹ آؤٹ میں شکست دے کر اپنا تیسرا ہاکی ورلڈ کپ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔
Published : August 30, 2026 at 11:00 AM IST
حیدرآباد: ارجنٹینا نے امسٹلوین (Amstelveen) میں ڈچ سرزمین پر کھیلے گئے خواتین کے ہاکی ورلڈ کپ 2026ء کے فائنل کے ایک سنسنی خیز مقابلے میں نیدرلینڈز کے خلاف شاندار فتح حاصل کی۔ مقررہ وقت (ریگولیشن ٹائم) کے اختتام تک دونوں ٹیمیں 1-1 سے برابری پر تھیں۔ 'لاس لیوناس' (ارجنٹینا کی ٹیم) نے شوٹ آؤٹ میں شاندار اعصاب کا مظاہرہ کرتے ہوئے 1-3 سے کامیابی حاصل کی۔
اس نتیجے کا مطلب یہ تھا کہ نیدرلینڈز کی ٹیم لگاتار چوتھا ورلڈ کپ ٹائٹل جیتنے سے محروم رہ گئی، جب کہ ارجنٹینا نے 16 سال بعد اپنا پہلا عالمی ٹائٹل جیتا۔ قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ یہی دونوں ٹیمیں 2022ء کے ایڈیشن کے فائنل میں بھی آمنے سامنے آئی تھیں، جہاں نیدرلینڈز نے ارجنٹینا کو شکست دی تھی۔
COLD BLOODED SHOOT-OUT! 🇦🇷 🏑— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) August 29, 2026
GOLD MEDAL FINISH!! 🏆 🏅
Argentina halt the Dutch juggernaut in Amstelveen and become CHAMPIONS of the WORLD!! 🌍 😍#HWC2026 #LasLeonas #Argentina #Hockey pic.twitter.com/novMK1KXRA
مقررہ وقت 1-1 کی برابری پر ختم ہوا
نیدرلینڈز نے میچ کے 30 ویں منٹ میں برتری حاصل کر لی تھی جب یبی جینسن (Yibbi Jansen) نے ڈچ ٹیم کے لیے گول اسکور کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ نتیجہ نیدرلینڈز کے حق میں جائے گا، لیکن ارجنٹینا نے میچ کے آخری لمحات میں شاندار واپسی کرتے ہوئے گول برابر کر دیا۔
ارجنٹینا کی گول کیپر کرسٹینا کوسینٹینو (Cristina Cosentino) نے اس مقابلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور انہیں 'پلیئر آف دی میچ' قرار دیا گیا۔
ارجنٹینا پینالٹی شوٹ آؤٹ میں کس طرح فتح یاب ہوا؟
نیدرلینڈز کی پین سینڈرز (Pien Sanders) اپنا موقع گنوا بیٹھیں اور گرانٹو (Granatto) نے فوراً ہی اپنے موقع کو گول میں تبدیل کر کے ارجنٹینا کو برتری دلا دی۔ اس کے بعد کوسینٹینو نے مخالف ٹیم کی کھلاڑی کو گول کرنے سے روکنے کے لیے ایک شاندار دفاع پیش کیا۔ ارجنٹینا کی بریسہ بروگیسر (Brisa Bruggesser) نے کارنر میں ایک بہترین فنش کے ساتھ اپنے موقع کو گول میں بدلا، جس نے ٹیم کو 0-2 کی برتری دلا دی۔
'بیک اسٹک انفریجمنٹ' ہاکی اسٹک کے پچھلے حصے کا استعمال
ماریجن وین (Marijn Veen) نے اپنے اعصاب پر قابو رکھتے ہوئے نیدرلینڈز کے لیے پہلا گول اسکور کیا۔ اس کے بعد زوئی ڈیاز (Zoe Díaz) نے گول کیا، لیکن ان کے گول کو 'بیک اسٹک انفریجمنٹ' (ہاکی اسٹک کے پچھلے حصے کا استعمال) کی وجہ سے مسترد کر دیا گیا۔ نیدرلینڈز کی اگلی کوشش پر فریک موئس (Freeke Moes) گول کرنے میں ناکام رہیں اور صوفیہ قاہرہ (Sofía Cairo) کے آخری گول نے نیدرلینڈز کے 16 سالہ ورلڈ کپ ٹائٹل کے تسلسل کا خاتمہ کر دیا۔
LAS LEONAS ARE THE 2026 HOCKEY WORLD CUP CHAMPIONS 👏— The Olympic Games™ (@Olympics) August 29, 2026
After a 1-1 draw, Argentina beat the Netherlands 3-1 in a shootout to claim the World Cup title!#HWC2026 #MadeForHockey #Olympics @FIH_Hockey pic.twitter.com/pRYGyksmks
ارجنٹینا نے اپنا تیسرا ٹائٹل جیتا
ارجنٹینا اس سے قبل 2002ء اور 2010ء کے ایڈیشن جیت چکا تھا۔ اب انہوں نے نیدرلینڈز کے خلاف پینالٹی شوٹ آؤٹ میں جیت درج کر کے اپنا تیسرا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ پہلا موقع تھا جب نیدرلینڈز کی خواتین کی ٹیم کو کسی ورلڈ کپ فائنل میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ نیدرلینڈز اس ٹورنامنٹ کی سب سے کامیاب ٹیم ہے، جس نے 10 ٹائٹل جیتے ہیں۔ جب کہ ارجنٹینا اب تک تین ٹائٹل اپنے نام کر چکا ہے۔
ٹورنامنٹ کے ایوارڈز
- بہترین گول کیپر: جوسلین بارٹرم (آسٹریلیا)
- جے ایس ڈبلیو رائزنگ اسٹار: زوئی ڈیاز (ارجنٹینا)
- ہیرو ٹاپ اسکورر: یبی جینسن (نیدرلینڈز) – 8 گول
- ٹورنامنٹ کی بہترین کھلاڑی: شارلٹ اینگلبرٹ (بیلجیم)