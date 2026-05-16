مکسڈ مارشل آرٹس میں ٹکرائیں گے بھارت اور پاکستان کے فائٹرز، جانیں کب اور کہاں ہوگا مقابلہ؟
بھارت کے سنگرام سنگھ اور پاکستان کے عابد علی ایم ایم اے میچ کے لیے تیار ہیں۔
Published : May 16, 2026 at 4:25 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان اور پاکستان کے جنگجو ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں۔ لیکن یہ جنگ کرکٹ کے میدان میں نہیں بلکہ مارشل آرٹس رنگ میں ہوگی۔ ملائیشیا کے شہر کوالالمپور میں ملائیشیا اسٹرائیک ایم ایم اے چیمپئن شپ میں بھارت کے سنگرام سنگھ اور پاکستان کے عابد علی آمنے سامنے ہوں گے۔
یہ انتہائی متوقع مقابلہ اتوار، 19 جولائی کو ہوگا۔ یہ ہندوستانی مکسڈ مارشل آرٹس کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہوگا، کیونکہ سنگرام باوقار ایشیا چیمپیئن شپ ٹائٹل کے لیے مقابلہ کرنے والے پہلے ہندوستانی فائٹر بن جائیں گے۔
سنگرام سنگھ کامن ویلتھ ہیوی ویٹ چیمپئن ہیں، اور ملائیشیا اسٹرائیک ایم ایم اے چیمپئن شپ ان کا چوتھا پروفیشنل ایم ایم اے مقابلہ ہوگا۔
سنگرام سنگھ کی کارکردگی
اس سے قبل انہوں نے دوسرے راؤنڈ میں پہنچنے سے قبل تیونس کے فائٹر حکیم ترابیلسی کو نیدرلینڈز میں شکست دی۔ حال ہی میں انہوں نے بیونس آئرس، ارجنٹائن میں فرانسیسی فائٹر فلورین کوڈیر کو صرف ایک منٹ اور 45 سیکنڈ میں شکست دے کر تاریخ رقم کی، ارجنٹائن میں ایم ایم اے مقابلہ جیتنے والے پہلے ہندوستانی بن گئے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ سنگرام سنگھ نے جارجیا کے تبلیسی میں منعقدہ گاماانٹرنیشنل فائٹنگ چیمپئن شپ میں پاکستانی فائٹر علی رضا ناصر کے خلاف اپنا پہلا ایم ایم اے باؤٹ لڑا، جہاں انہوں نے دوسرے راؤنڈ میں شاندار فتح حاصل کی۔
اب، اپنے چوتھے ایم ایم اے مقابلے میں، وہ بین الاقوامی اسٹیج پر ایک اور پاکستانی حریف کا سامنا کرنے والے ہیں، جو پہلے ہی بین الاقوامی ایم ایم اے مقابلوں میں متعدد فتوحات حاصل کر چکا ہے۔
سنگرام نے اس مقابلے کے بارے میں کیا کہا؟
آنے والے چیلنج کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنگرام نے کہا ہو سکتا ہے کہ میں ابھی عابد علی کی عمر کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ایک تجربہ کار فائٹر ہے جس نے متعدد ایم ایم اے مقابلے جیتے ہیں۔ ملائیشیا اسٹرائیک ایم ایم اے چیمپئن شپ میں ایشیا چیمپئن شپ ٹائٹل کے لیے ہندوستان کی نمائندگی کرنا میرے لیے بہت فخر کی بات ہے۔
سنگرام نے مزید کہا کہ وہ اس مقابلے کے لیے 83-89 کلوگرام وزن کے زمرے میں حصہ لیں گے۔ انہوں نے بھارت پاکستان کھیلوں کے ایونٹ سے منسلک دباؤ کو تسلیم کیا، لیکن یہ بھی کہا کہ یہ چیلنج انہیں مزید پرجوش کرتا ہے۔
ہندوستانی پہلوان سنگرام سنگھ نے کہا کہ جب بھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی میچ ہوتا ہے تو فطری طور پر جذبات بلند ہوتے ہیں کیونکہ دونوں ممالک کے شائقین ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ان کی ٹیم جیتے۔ دباؤ تو ہے لیکن جوش بھی ہے۔ یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور میں پوری توجہ کے ساتھ اس کی تیاری کر رہا ہوں۔