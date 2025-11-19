دیڑھ لاکھ کی آبادی والے ملک نے فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا، یہ کارنامہ انجام دینے والا بن گیا دنیا کا سب سے چھوٹا ملک

ETV Bharat / sports

کیوراساؤ (Curacao) کی آبادی تقریباً 156,000 ہے اور اس کا رقبہ 444 مربع کلومیٹر ہے۔

fifa world cup qualifiers curacao becomes smallest country to qualify for fifa world cup 2026
کوراؤ فیفا ورلڈ کپ تک پہنچنے والا سب سے چھوٹا ملک بن گیا (AP PHOTO)
Published : November 19, 2025 at 3:39 PM IST

حیدرآباد: 18 نومبر 2025 کی تاریخ فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر میں تاریخ میں لکھی جا چکی ہے۔ اس دن، کیوراساؤ (Curaçao) فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے والا اب تک کا سب سے چھوٹا ملک بن گیا۔ جب 90 منٹ کے بعد آخری سیٹی بجی، تو کیوراساؤ (Curaçao) کے کھلاڑی خوشی سے جھوم اٹھے، یہ سمجھتے ہوئے کہ انہوں نے کچھ ایسا حاصل کر لیا ہے جس کے بارے میں کچھ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔

Curaçao کی آبادی

کیریبین کے چھوٹے سے جزیرے کیوراساؤ (Curaçao) نے کنگسٹن میں جمائیکا کے خلاف 0-0 سے ڈرا کے ساتھ 2026 کے فیفا ورلڈ کپ کے لیے اپنی جگہ محفوظ کر لی اور ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے والا تاریخ کا سب سے چھوٹا ملک بن گیا۔ کیوراساؤ (Curaçao) کی کل آبادی تقریباً 156,000 ہے، جو 444 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔

Curaçao کے کھلاڑی جشن منا رہے ہیں (AP PHOTO)

Curaçao نے آئس لینڈ کا ریکارڈ توڑ دیا

اس سے قبل یہ ریکارڈ آئس لینڈ کے پاس تھا جس نے سب سے چھوٹے ملک کے طور پر 2018 کے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ اس وقت، اس کی آبادی 350,000 تھی، جو کیوراساؤ (Curaçao) کی دوگنی سے زیادہ تھی۔ اب، کیوراساؤ (Curaçao) نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔

Curaçao کی شاندار کارکردگی

کیوراساؤ (Curaçao) کی مہم ایک شاندار کوالیفائنگ مہم تھی، جو ایک بھی میچ نہیں ہارا۔ اس میں برمودا کے خلاف 0-7 کی شاندار فتح شامل تھی۔ کیوراساؤ (Curaçao) تمام چھ میچ جیت کر گروپ B میں 12 پوائنٹس کے ساتھ سرفہرست ہے، وہ جمائیکا سے بھی ایک پوائنٹ آگے رہا۔

ہیٹی نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا

کیوراساؤ (Curaçao) کے علاوہ، ہیٹی نے بھی 52 سال بعد ورلڈ کپ میں جگہ حاصل کی، اس رات ولیمسٹاد میں نکاراگوا کو 0-2 سے شکست دی۔ ان کی اہلیت 1974 کے ورلڈ کپ کے آغاز کے بعد سے ملک کی سب سے بڑی فٹ بال کامیابیوں میں سے ایک ہے۔

اب تک کتنی ٹیمیں کر چکی ہیں کوالیفائی؟

واضح رہے کہ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں کل 48 ٹیمیں حصہ لیں گی، جو قطر 2022 میں حصہ لینے والی 32 ٹیموں سے نمایاں طور پر زیادہ ہیں۔ اب تک کل 42 ممالک کوالیفائی کر چکے ہیں۔ ان کی ایک فہرست یہ ہے۔

میزبان ممالک: کینیڈا، میکسیکو، ریاستہائے متحدہ امریکہ

ایشیا: آسٹریلیا، ایران، جاپان، اردن، قطر، سعودی عرب، جنوبی کوریا، ازبکستان

افریقہ: الجیریا، کیپ وردے، مصر، گھانا، آئیوری کوسٹ، مراکش، سینیگال، جنوبی افریقہ، تیونس

کونکاف: کوراؤ، ہیٹی، پاناما

یوروپ: آسٹریا، بیلجیم، کروشیا، انگلینڈ، فرانس، جرمنی، نیدرلینڈز، ناروے، پرتگال، اسکاٹ لینڈ، اسپین، سوئٹزرلینڈ

اوشیانا: نیوزی لینڈ

جنوبی امریکہ: ارجنٹائن، برازیل، کولمبیا، ایکواڈور، پیراگوئے، یوراگوئے

