دیڑھ لاکھ کی آبادی والے ملک نے فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا، یہ کارنامہ انجام دینے والا بن گیا دنیا کا سب سے چھوٹا ملک
کیوراساؤ (Curacao) کی آبادی تقریباً 156,000 ہے اور اس کا رقبہ 444 مربع کلومیٹر ہے۔
Published : November 19, 2025 at 3:39 PM IST
حیدرآباد: 18 نومبر 2025 کی تاریخ فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر میں تاریخ میں لکھی جا چکی ہے۔ اس دن، کیوراساؤ (Curaçao) فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے والا اب تک کا سب سے چھوٹا ملک بن گیا۔ جب 90 منٹ کے بعد آخری سیٹی بجی، تو کیوراساؤ (Curaçao) کے کھلاڑی خوشی سے جھوم اٹھے، یہ سمجھتے ہوئے کہ انہوں نے کچھ ایسا حاصل کر لیا ہے جس کے بارے میں کچھ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔
Curaçao کی آبادی
کیریبین کے چھوٹے سے جزیرے کیوراساؤ (Curaçao) نے کنگسٹن میں جمائیکا کے خلاف 0-0 سے ڈرا کے ساتھ 2026 کے فیفا ورلڈ کپ کے لیے اپنی جگہ محفوظ کر لی اور ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے والا تاریخ کا سب سے چھوٹا ملک بن گیا۔ کیوراساؤ (Curaçao) کی کل آبادی تقریباً 156,000 ہے، جو 444 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔
Curaçao نے آئس لینڈ کا ریکارڈ توڑ دیا
اس سے قبل یہ ریکارڈ آئس لینڈ کے پاس تھا جس نے سب سے چھوٹے ملک کے طور پر 2018 کے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ اس وقت، اس کی آبادی 350,000 تھی، جو کیوراساؤ (Curaçao) کی دوگنی سے زیادہ تھی۔ اب، کیوراساؤ (Curaçao) نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔
Curaçao کی شاندار کارکردگی
کیوراساؤ (Curaçao) کی مہم ایک شاندار کوالیفائنگ مہم تھی، جو ایک بھی میچ نہیں ہارا۔ اس میں برمودا کے خلاف 0-7 کی شاندار فتح شامل تھی۔ کیوراساؤ (Curaçao) تمام چھ میچ جیت کر گروپ B میں 12 پوائنٹس کے ساتھ سرفہرست ہے، وہ جمائیکا سے بھی ایک پوائنٹ آگے رہا۔
ہیٹی نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا
کیوراساؤ (Curaçao) کے علاوہ، ہیٹی نے بھی 52 سال بعد ورلڈ کپ میں جگہ حاصل کی، اس رات ولیمسٹاد میں نکاراگوا کو 0-2 سے شکست دی۔ ان کی اہلیت 1974 کے ورلڈ کپ کے آغاز کے بعد سے ملک کی سب سے بڑی فٹ بال کامیابیوں میں سے ایک ہے۔
اب تک کتنی ٹیمیں کر چکی ہیں کوالیفائی؟
واضح رہے کہ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں کل 48 ٹیمیں حصہ لیں گی، جو قطر 2022 میں حصہ لینے والی 32 ٹیموں سے نمایاں طور پر زیادہ ہیں۔ اب تک کل 42 ممالک کوالیفائی کر چکے ہیں۔ ان کی ایک فہرست یہ ہے۔
میزبان ممالک: کینیڈا، میکسیکو، ریاستہائے متحدہ امریکہ
ایشیا: آسٹریلیا، ایران، جاپان، اردن، قطر، سعودی عرب، جنوبی کوریا، ازبکستان
افریقہ: الجیریا، کیپ وردے، مصر، گھانا، آئیوری کوسٹ، مراکش، سینیگال، جنوبی افریقہ، تیونس
کونکاف: کوراؤ، ہیٹی، پاناما
یوروپ: آسٹریا، بیلجیم، کروشیا، انگلینڈ، فرانس، جرمنی، نیدرلینڈز، ناروے، پرتگال، اسکاٹ لینڈ، اسپین، سوئٹزرلینڈ
اوشیانا: نیوزی لینڈ
جنوبی امریکہ: ارجنٹائن، برازیل، کولمبیا، ایکواڈور، پیراگوئے، یوراگوئے