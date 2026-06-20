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فیفا ورلڈ کپ: ترکی کو شکست، مراکش کو فتح، میزبان امریکہ نے آسٹریلیا کو شکست دے کر ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنالی

فیفا ورلڈ کپ 2026 میں میزبان امریکہ نے اپنے دوسرے گروپ میچ میں آسٹریلیا کو 0-2 سے شکست دی۔

fifa world cup 2026 usa secures knockout stage berth with 2 0 win over Australia Urdu News
فیفا ورلڈ کپ: میزبان امریکہ آسٹریلیا کو شکست دے کر ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا (AP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 20, 2026 at 1:00 PM IST

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سیٹل، امریکہ: فیفا ورلڈ کپ 2026 (FIFA World Cup 2026) میں میزبان امریکہ (USA) کی شاندار کارکردگی جاری ہے۔ اس نے جمعہ کو گروپ D کے اپنے دوسرے میچ میں آسٹریلیا کو 0-2 سے شکست دے کر ٹورنامنٹ کے ناک آؤٹ مرحلے (راؤنڈ آف 32) میں اپنی جگہ محفوظ کر لی۔ جیت نے امریکہ کو اپنے پہلے دو میچوں سے چھ پوائنٹس دیے اور ایک باقی گروپ میچ کے ساتھ راؤنڈ آف 32 کے لیے اہنی اہلیت کو یقینی بنا لیا۔

جوابی حملوں کے ذریعے میچ میں واپسی کی کوشش

یو ایس اے کے کپتان کرسچن پلسِک ٹانگ کے نچلے حصے میں چوٹ کی وجہ سے میچ میں نہیں کھیل رہے تھے۔ اس کے باوجود امریکہ نے مضبوط آغاز کیا اور 11ویں منٹ میں برتری حاصل کر لی۔ اس کے بعد میزبان ٹیم نے ہاف ٹائم سے قبل ایلکس فری مین کے ہیڈر سے اپنی برتری دگنی کر دی۔ آسٹریلیا نے کئی جوابی حملوں کے ذریعے میچ میں واپسی کی کوشش کی، لیکن امریکی دفاع کے خلاف واضح امکانات پیدا کرنے کے لیے خوب جدوجہد کی۔

گول کرنے کی کوشش میں آگے بڑھ کر کھیلنے کی جدوجہد

دو گول کی برتری کے ساتھ، امریکہ نے دوسرے ہاف کے بیشتر حصے میں کھیل کو کنٹرول کیا، جس سے آسٹریلیا کو گول کرنے کے بہت کم مواقع مل سکے۔ آسٹریلوی سوکروز نے گول کرنے کی جدوجہد میں آگے بڑھ کر کھیلنے کی کوشش کی لیکن امریکی دفاع نے نظم و ضبط برقرار رکھا اور میچ بغیر کسی گول کے ختم کر دیا۔

fifa world cup 2026 usa secures knockout stage berth with 2 0 win over Australia Urdu News
امریکہ نے اپنے دوسرے گروپ میچ میں آسٹریلیا کو 0-2 سے شکست دی (AP)

امریکہ ترکی کے خلاف گروپ ڈی مہم کا اختتام

اس سے امریکہ کو دو میچوں سے مجموعی طور پر چھ پوائنٹس ملے جب کہ آسٹریلیا تین نمبر پر رہا۔ آسٹریلیا اب اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرنے کی کوشش میں اپنے آخری گروپ مرحلے کے میچ میں پیراگوئے کا سامنا کرے گا۔ جب کہ امریکہ ترکی کے خلاف گروپ ڈی مہم کا اختتام کرے گا۔

آپ پہلے ہاف میں اتنا آرام نہیں کر سکتے

ہار کے بعد آسٹریلیا کے کوچ پوپووچ نے کہا، "مجھے نہیں معلوم کہ یہ اس خاص لمحے کا اثر تھا یا نہیں، لیکن ہم سست اور بھاری پاؤں والے نظر آئے۔ میرے خیال میں کھلاڑیوں نے دوسرے ہاف میں یہ دکھایا کہ وہ کتنے اچھے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس سطح پر، آپ پہلے ہاف میں اتنا آرام نہیں کر سکتے۔"

مراکش اور برازیل نے جیتا میچ، ترکی کو شکست

آج کھیلے گئے دیگر میچوں میں مراکش نے اسکاٹ لینڈ کے خلاف 0-1 کی شاندار فتح حاصل کی جب کہ برازیل نے ہیٹی کو 0-3 سے شکست دی۔ پیراگوئے نے ترکی کو 0-1 سے شکست دی۔

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TAGGED:

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FIFA WORLD CUP 2026
USA IN KNOCKOUT STAGE
USA IN FIFA WORLD CUP 2026

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