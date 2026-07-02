فیفا ورلڈ کپ میں فتح کی تقریبات ماتم میں تبدیل، میکسیکو میں فٹبال کے تین شائقین ہلاک
میکسیکو کی جیت کا جشن مناتے ہوئے تین فٹبال شائقین دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے۔
Published : July 2, 2026 at 1:25 PM IST
میکسیکو سٹی: فیفا ورلڈ کپ 2026 میں میکسیکو کی راؤنڈ آف 16 میں داخلے کی خوشی اس وقت ماتم میں بدل گئی جب میکسیکو کے دارالحکومت میں لاکھوں افراد کے درمیان جشن مناتے ہوئے 3 شائقین دم گھٹنے سے ہلاک ہوگئے۔
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب لاکھوں شائقین فیفا ورلڈ کپ 2026 کے راؤنڈ آف 32 میچ میں میزبان میکسیکو کی فتح کا جشن منانے کے لیے دارالحکومت کے مرکزی علاقے کے قریب جمع تھے۔
Mexico is the definition of a football mad country. Look at that. 🤯 pic.twitter.com/Y1FgD78IdK https://t.co/sgPMiH02XE— HLTCO (@HLTCO) July 1, 2026
شہر کی مشہور 'اینجل آف انڈیپنڈنس' یادگار
میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ملک کے صحت (ہیلتھ) کے حکام نے بدھ (1 جولائی) کو اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ شہر کی مشہور 'اینجل آف انڈیپنڈنس' یادگار کے قریب سڑکوں پر دو خواتین اور ایک مرد بے ہوش پائے گئے۔
مرنے والوں کی شناخت نہیں ہو سکی
رپورٹ کے مطابق میکسیکو سٹی ہیلتھ سیکرٹریٹ نے ایکس پر کہا کہ مرنے والوں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے لیکن ان کی عمریں 48، 44 اور 19 سال تھیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حکام نے ہلاکتوں کے حالات کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں۔
MEXICO CITY 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/WR7oSb7TAZ— LakeShowYo (@LakeShowYo) July 1, 2026
تقریباً 10 لاکھ لوگ سڑکوں پر منا رہے تھے جشن
میکسیکو سٹی کی میئر کلارا بروگاڈا نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ تین افراد کے بے ہوش ہونے کی اطلاع ملنے پر ہنگامی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچیں تاہم وہ پہلے ہی دم توڑ چکے تھے۔ بروگاڈا نے لوگوں سے ذمہ داری، احتیاط اور حساسیت کے ساتھ جشن منانے کی بھی اپیل کی۔ رپورٹ کے مطابق منگل کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں بروگاڈا نے کہا کہ تقریباً 10 لاکھ لوگ سڑکوں پر جشن منا رہے تھے۔
میکسیکو 40 سال بعد راؤنڈ آف 16 میں پہنچ گیا
ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 32 کے میچ میں میزبان میکسیکو نے ایکواڈور کو 0-2 سے شکست دی۔ اس تاریخی فتح نے ملک بھر میں جشن کا سماں باندھ دیا۔ ٹیم کی جانب سے جولین کوئیونز اور راول جمنیز نے گول اسکور کیے۔ اس جیت کے ساتھ، میکسیکو 1986 کے بعد پہلی بار راؤنڈ آف 16 میں پہنچا۔ ناک آؤٹ مرحلے میں اسے پہلی جیت کے لیے 40 سال انتظار کرنا پڑا۔ میکسیکو اب تک ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست ہے اور اگلے راؤنڈ میں اس کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔